የዓለም ሻምፒዮናው ታምራት፡ ውስጤን አሳምኜ የመጣሁበትን ነው ያደረኩት
ትናንት እሁድ ሐምሌ 10 በተካሄደው 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የማራቶን ባለድል የሆነው አትሌት ታምራት ቶላ “ውስጤን አሳምኜ የመጣሁበትን ነው ያደረኩት” ሲል ከውድድሩ በኋላ አስተያየቱን ሰጠ።
አትሌት ታምራት፤ ወደ ውድድሩ ከመግባቱ በፊት የመጨረሻዎቹን 10 ኪሎ ሜትሮች ከፊት ወጥቶ ለብቻው ሮጦ ለማሸነፍ አቅዶ እንደነበረ ተናግሯል።
“እስከ 1 ሰዓት ከ 40 ደቂቃ ድረስ ከቡድኑ ጋር ነበረኩኝ። የመጨረሻዎቹን 10 ኪሎ ሜትሮች ፈጣን ሩጫ ለመሮጥ ውስጤን አሳምኜ ስለመጣሁ ያንን ለማድረግ ነው የሄድኩት። አደረኩት” ሲል ተናግሯል።
አትሌት ታምራት ሻምፒዮን ለመሆን የቻለው ተፎካካሪዎቹን በረዥም ርቀት ጥሎ በመውጣት 2:05:36 በሆነ ሰዓት ማጠናቀቅ ከቻለ በኋላ ነው።
አትሌት ታምራት ቶላ ትናንት የተካሄደውን የማራቶን ውድድር ማሸነፍ ብቻም ሳይሆን የዓለም ሻምፒዮውን ክብረ ወሰን አሻሽሏል።
አትሌት ታምራትን ተከትሎ በመግባት የብር ሜዳሊያ ለአገሩ ያስገኘው አትሌት ሞስነት ገረመው በበኩሉ እርሱ እና አትሌት ታምራት ያስገኙት ድል ኢትዮጵያ የበላይነቱን እንድትይዝ አድርጓል ብሏል።
“. . . ወርቅ እና ብር አግኝተናል። ይህም የማራቶን የበላይነቱን እንድንይዝ አድርጎናል ብዬ አስባለሁ። በዛም ደስተኛ ነኝ’’ ብሏል።
በአሜሪካዋ ኦሪጎን ግዛት እየተካሄደ ባለው የዓለም ሻምፒዮና ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አስደናቂ ድልን እያስመዘገቡ ይገኛሉ።
ኢትዮጵያ የደመቀችበት የዓለም ሻምፒዮና
ኦሪጎን እያስተናገደች ባለችው 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አንጸባራቂ ድሎችን እያስመዘገቡ ይገኛሉ።
ቅዳሜ ሐምሌ 9/2014 ዓ.ም. በተካሄደው የ10 ሺህ ሜትር ውድድር አትሌት ለተሰንበት ግደይ በአስደናቂ አጨራረስ ኬንያውያን አትሌቶችን በማስከትል የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ሆናለች።
የ24 ዓመቷ አትሌት በዚህ ውድድር 30፡09፡94 ሰዓት በማስመዝገብ ነው የአንደኛነት ስፍራን በማግኘት የወርቅ ሜዳሊያዋን ያጠለቀችው።
ኢትዮጵያ በሁለት ወርቅ እና በአንድ ብር ስድስት ወርቅ ከሰበሰበችው አሜሪካ በመቀጠል ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች።
የአሜሪካዋ ኦሪገኦን ትናንት የወንዶች የ10ሺህ ሜትር ፍጻሜን አስተናግዳለች። ኢትዮጵያ በውድድሩ እንደ ሰለሞን ባረጋ ባሉ ጠንካራ አትሌቶች ተወክለኣ የነበረ ቢሆንም ኡጋንዳ የበላይነቱን ይዞ አጠናቃለች።
ከፍተኛ ፉክክር በታየበት በዚህ ውድድር ጆሱ ቼፕቴጊ 27.27.43 በሆነ ሰዓት ወርቁን ሲወስድ ኬንያዊው ስታንሊ ኡምቡሩ ሁለተኛ ሆኖ አጠናቋል። ሌላኛው ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ሦስተኛ ደረጃን ይዟል።
በዚህ ውድድር ከወርቅ እስከ ነሐስ አሸናፊ የሆኑት አትሌቶች በሙሉ በመድረኩ የዓመቱን ምርጥ ሰዓታቸውን ማስመዝገባቸው የውድድሩን ጠንካራነት ያስመሰከረ ነው ተብሏል።
ሰለሞን ባረጋ 5ኛ ሆኖ ሲያጠናቀቅ ጠንካራ ተፎካካሪ ሆኖ የቆው ብሪሁ አረጋዊ 7ኛ ሆኖ ጨርሷል።
ዛሬ የሚጠበቁ ውድድሮች
ዛሬ ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉባቸው ሦስት የፍጻሜ ውድድሮች ይካሄዳሉ።
ቀድሞ የሚካሄደው የሴቶች ማራቶን ነው። በዚህ እልህ አስጨራሽ ውድድር ኢትዮጵያ በአሼቴ በከሬ፣ ጎትይቶም ገብረ ስላሴ እና አባበል የሻነህ ትወከላለች።
በመቀጠል የወንዶች 3ሺህ ሜትር መሰናክል የሚካሄድ ሲሆን፤ በዚህም ለሜቻ ግርማ፣ ጌትነት ዋለ እና ኃይለማርያም አማረ ኢትዮጵያን የሚወክሉ አትሌቶች ናቸው።
ሌላኛው ተጠባቂ ውድድር የ1500 ሜትር የሴቶች ፍጻሜ ነው። በዚህ ውድድር ኢትዮጵያን የሚወክሉት አትሌቶች ጉዳፍ ጸጋዬ፣ ፍሬውይኒ ኃይሉ እና ሒሩት መሸሻ ናቸው።