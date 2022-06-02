ተዋናይ ጆኒ ዴፕ የቀድሞ ሚስቱን በስም ማጥፋት ከስሶ 15 ሚሊዮን ዶላር ረታ
ከሰሞኑ የማሕበራዊ ድር አምባውና የዜና አውታሮች መነጋገርያ የነበሩት የተዋናይ ጆኒ ዴፕና የቀድሞ ሚስቱ አምበር ኸርድ የችሎት ክርክር ተቋጭቷል።
የሁለቱን የሆሊዉድ ሰዎች ክስ ለማየት የተቀመጠው ሸንጎ ጆኒ ዴፕ በቀድሞ ሚስቱ ስሙ ጠፍቷልና 15 ሚሊዮን ዶላር ካሳ ይገባዋል ብሏል።
አምበር ኸርድ ደግሞ በዴፕ ጠበቃ ስሟ በመጥፋቱ 2 ሚሊዮን ዶላር ካሳ አግኝታለች።
ሁለቱ የሆሊዉድ ፈርጦች በፈረንጆቹ 2017 ነበር ፍቺ የፈፀሙት።
ፌርፋክስ በተሰኘችው የቨርጂኒያ ክፍለ ግዛት የተሰየመው ሸንጎ ለስድስት ሳምንታት የሁለቱን ክርክር ሲያደምጥ ቆይቷል።
አሜሪካዊያን ከዩክሬን ጦርነትና ውርጃን ከሚከለክለው ውሳኔ በላይ በቀድሞ ባልና ሚስት ወሬ ተጠምደው ቆይተዋል።
በማሕበራዊ ድር አምባዎች ሲተላለፍ የነበረው የፍርድ ቤት ክርክር በቢሊዮኖች ታይቷል።
የሸንጎ አባላት ለበርካታ ሰዓታት ከመከሩ በኋላ ረቡዕ ዕለት በጉጉት ሲጠበቅ የነበረውን ዜና አውጀዋል።
አምበር ኸርድ ስለትዳሯ ያወራችው “ሐሰት ነው”፤ ይህንን ያደረገችውም “ሆነ ብላ” ነው ብሏል ሸኝጎው።
በሌላ በኩል በጆኒ ዴፕ ጠበቃ ስሟ ጠፍቷል የተባለችው አምበር ኸርድ 2 ሚሊዮን ካሳ ተውስኖላታል።
ሰባት አባላት ያሉት ሸንጎ ውሳኔውን ሲያሰማ “ጆኒ፣ ጆኒ” በማለት ከችሎቱ ውጭ ደስታቸውን የሚገልፁ ሰዎች ድምፅ ይሰማ ነበር።
ጆኒ ዴፕ የመጨረሻውን ውሳኔ ለመስማት ፍርድ ቤት መገኘት አልቻለም ሲሉ ጠበቃው አስረድተዋል።
ፍርድ ቤት ቀርቦ በጠበቃው በኩል ለሳምንታት ሲከራከር የነበረው ጆኒ ዴፕ ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ከእንግሊዛዊ ሙዚቀኛዋ ጓደኛው ጋር ጊታር ሲመታ ታይቷል።
ከውሳኔው በኋላ መግለጫ የለቀቀው ዴፕ “ሸኝጎው ሕይወቴን መልሶ ሰጥቶኛል። የምር ክብር ተሰምቶኛል” ብሏል።
አክሎም “እውነት መቼም አትሞትም” ሲል መግለጫውን ቋጭቷል።
የፌርፋክስ ሰርኪዩት ፍርድ ቤት ዳኛ ጆኒ ዴፕ የተበየነለት 15 ሚሊዮን ዶላር ወደ 10.4 ሚሊዮን ዝቅ እንዲል መወሰናቸው ተሰምቷል።
ውሳኔው ሲነበብ በሃዘን ስሜት ፊቷ ጨልሞ ስታደምጥ የነበረችው ተዋናይት አምበር ኸርድ “ልቤ ተሰብሯል” ብላለች።
“ሸንጎው ያቀረብኩትን ማስረጃ ከግምት አላስገባም” ይላል የአምበር መግለጫ።
“የበለጠ ያበሳጨኝ ይህ ውሳኔ ለሌሎች ሴቶች ምን ማለት ነው የሚለውን ሳስብ ነው። ወደኋላ እንደ መጓዝ ነው። በድፍረት አደባባይ ወጥተው የሚናገሩ ሴቶች እንዲያፍሩ ወደ ሚደረጉበት ዘመን እንደመመለስ ነው።”
የአምበር ኸርድ ቃል አቀባይ ይግባኝ እንደሚጠይቁ አሳውቋል።
የዕለተ ረቡዕ ውሳኔ ለጆኒ ዴፕ ትልቅ ዜና ነው።
ከሁለት ዓመት በፊት የብሪታኒያው ጋዜጣ ዘ ሰን ጆኒ ዴፕ “ሚስቱን የሚማታ” ነው ሲል አስነብቦ ነበር።
ነገር ግን ጆኒ ዴፕ የቀድሞ ሚስቱን የከሰሳት ዋሺንግተን ፖስት በተሰኘው ጋዜጣ ላይ ስሜን አብጠልጥላለች ብሎ ነው።
ዴፕ ስሜ በመጥፋቱ 50 ሚሊዮን ዶላር ካሳ ይገባኛል ሲል ነው የከሰሰው።
ምንም እንኳ አምበር “የቤት ውስጥ ጥቃትን የምወክል ታዋቂ ሴት” በሚል ባሳተመችው ፅሑፍ የጆኒ ዴፕን ስም ባትጠቅስም ዴፕ ግን ይህ ፅሑፍ ለሥራዬ እንቅፋት ሆኖብኛል ብሏል።
አምበር ኸርድ ክሱ ከደረሳት በኋላ በተራዋ 100 ሚሊዮን ዶላር ካሳ ይገባኛል ስትል ከስሳለች።
ሁለቱም መቀመጫቸው ካሊፎርኒያ ይሁን እንጂ ሸንጎው የተሰየመው የዋሺንግተን ፖስት መሥሪያ ቤት በሚገኝበት ቨርጂኒያ ነው።
ዴፕና አምበር ዘ ራም ዳያሪ የተሰኘውን ፊልም በመሥራት ላይ ሳሉ ነበር የተገናኙት።
በፈረንጆቹ 2011 የፍቅር ግንኙነት የጀመሩት ጥንዶቹ በ2015 ትዳር መሠረቱ።