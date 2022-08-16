የትራምፕ መኖርያ ቤት በፖሊስ መፈተሹን ተከትሎ የጸጥታ አካላት እንዳይገደሉ ተፈርቷል
ከሰሞኑ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ መኖርያ ቤት (ማሮላጎ) ድንገተኛ አሰሳና ፍተሻ ተደርጎበት ነበር።
ይህን ተከትሎ በጸጥታ አካላት ላይ ስጋት ነግሷል።
በድርጊቱ የተቆጡ የትራምፕ ነውጠኛ ደጋፊዎች ፖሊስና ሌሎች የጸጥታ አካላትን እያስፈራሩ ነው።
የአሜሪካ የጸጥታና ደህንነት መሥሪያ ቤቶች ከፍተኛ ባለሥልጣናት ለባልደረቦቻቸው ባስተላለፉት የተጠንቀቁ መልእክት ‘አደጋ እንደተደቀነባችሁ አውቃችሁ በጥንቃቄ ተራመዱ’ ሲል ያሳስባል።
ከዚህ የማሮላጎ ፍተሻ በኋላ በተለይም በፖሊሶች፣ በዳኞች፣ በአቃቢ ሕግ ሠራተኞች ላይ እየደረሰ ያለው የግድያ ዛቻ በእጥፍ ጨምሯል።
ባለሥልጣናቱ በዚህ የተጠንቀቁ ማሳሰቢያቸው ሁሉም የጸጥታ አካላት ራሳቸውን ከጥቃት ለመከላከል አካባቢያቸውን በንቃት እንዲከታተሉ አሳስበዋል።
ኤፍቢአይ የአንድን የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ቤት ዘልቆ ገብቶ ብርበራ ሲያደርግ ትራምፕ የመጀመርያው ናቸው።
በፍሎሪዳ ፓልም ቢች የባሕር ዳርቻ የሚገኘው የዶናልድ ትራምፕ ማርላጎ መኖርያ ቤት ድንገተኛ ብርበራ ከተደረገበት በኋላ በርካታ ሰነዶች ማግኘቱን የአሜሪካ ፖሊስ ይፋ አድርጓል።
ከነዚህ ተገኙ ከተባሉ ሰነዶች መሀል ዶናልድ ትራምፕ ቤት በፍጹም መገኘት ያልነበረባቸው ጥብቅ የአገር ምሥጢሮች ይገኙበታል ተብሏል።
የአገር ምሥጢሮች ‘ጥብቅ ምሥጢር’ (Top secret), ምሥጢር (secret) እና ለሕዝብ ያልተፈቀደ (confidential ) በሚል ይከፈላሉ።
ጥብቅ የአገር ምሥጢር ተደርገው ከተቀመጡ ሰነዶች መሀል ደግሞ እጅግ ጥብቅ የአገር ምሥጢር (TS) ተብለው የተሰነዱ ይገኙበታል።
እነዚህ ሰነዶች በአሜሪካ አስተዳደር ውስጥ ሦስትና አራት የተመረጡ የደኅንነት ሰዎች ብቻ ሊያውቋቸው የሚገቡ ፍጹም ምሥጢር መሆን መቆየት የነበረባቸው ናቸው ተብሏል።
እነዚህ ሰነዶች ለምን በዶናልድ ትራምፕ ቤት ተገኙ የሚለውን ፖሊስ እየመረመረ ነው።
ትራምፕ በበኩላቸው እነዚህ ዶሴዎች ቀድሞውንም ከምሥጢራዊ ሰነድነት ሰንዱቅ እንዲወጡ መደረጋቸውን ይናገራሉ።
ይህን ውዝግብ ተከትሎ የዶናልድ ትራምፕ ነውጠኛ ደጋፊዎች ትራምፕ ራሳቸውን በሚያስተዳድሩት የማኅበራዊ ሚዲያ የትስስር ገጾች ጭምር በመጠቀም ለፖሊሶችና የጸጥታ አካላት የግድያ ዛቻ እያደረሱ ነው።
እነዚህ ዛቻዎች ዛቻ ብቻ አይደሉም። ለምሳሌ ባለፈው አርብ በኦሃዮ ግዛት የኤፍቢአይ ቢሮን ጥሶ ጥቃት ሊፈጽም የነበረ አንድ ወጣት በፖሊስ ተገድሏል።
ሟች ይህን የግድያ ሙከራ ከማድረጉ በፊት ትሩዝ ሶሻል በሚባለው ማኅበራዊ የትስስር መድረክ የጸጥታ አካላትን ለመግደል እንደተዘጋጀ ጽፎ ነበር።
አንዳንድ የሪፐብሊካን አባላት ይህ በትራምፕ ላይ እየተደረገ ያለው ማሳደድ እሳቸውን በቀጣይነት ዳግም ወደ ሥልጣን እንዳይመጡ ለማሸማቀቅ በዲሞክራቶች የተጎነጎነ ሴራ ነው ብለው ሲተቹ ቆይተዋል።
ይህ ትችት እየሰፋ በመሄዱ ፖሊስ በፍርድ ቤት የብርበራ ፈቃድ ያገኘበትን ማስረጃ ለሕዝብ ይፋ ለማድረግ ተገዷል።
ወትሮ አንድ ምርመራ ሳይገባደድ ፖሊስ ለፍርድ ቤት ብርበራ እንዲያካሄድ እንዲፈቀድለት ያቀረባቸውን መረጃዎች ለሕዝብ ይፋ አያደርግም ነበር።
ዶናልድ ትራምፕ ብርበራውን ተከትሎ ሦስት ፓስፖርቶቼ ተወስደውብኛል ብለዋል።
ብርበራውን ተከትሎ በተገኙ ሰነዶች ትራምፕ አዲስ ክስ ይከፈትባቸው ለጊዜው የታወቀ ነገር የለም።
ትናንት ምሽት የዶናልድ ትራምፕ ወዳጅና ጠበቃ ሩዲ ጁሊያኒን ለመክሰስ ሰነዶች እየሟሉ እንደሆነ ተዘግቧል።