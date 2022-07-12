ኢራን ለሩሲያ ድሮኖች ለመስጠት ማቀዷን አሜሪካ አስጠነቀቀች
ኢራን በዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ድጋፏን ለሩሲያ ሰጥታለች። ድጋፏን በተግባር ለማገዝ ማቀዷንም አንድ የአሜሪካ ባለሥልጣን ተናግረዋል። እኒሁ ባለስልጣን ከፍተኛ የሆነ የውጊ አቅም ያላቸውን ጨምሮ ኢራን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰው አልባ አውሮፕላኖች (ድሮኖች) ለሩሲያ ልትሰጥ መሆኗን ደርሰንበታል ብለዋል።
የዋይት ሃውስ ብሔራዊ የጸጥታ አማካሪ ጃክ ሱሊቫን እንዳሉት ኢራን የሩሲያን ወታደሮች ስለድሮኖች አጠቃቀም ለማሰልጠን ዝግጅት ላይ መሆኗን መረጃ ደርሶናል ብለዋል።
ባለስልጣኑ ኢራን ድሮኖቹን ለሩሲያ ስለመስጠቷ እስካሁን ግልጽ መረጃ አለመኖሩንም ጠቁመዋል።
ዩክሬን በበኩሏ ባለፈው ሳምንት ጦርነቱን ለማሸነፍ በሺዎች የሚቆጠሩ ድሮኖች እንደሚያስፈልጓት ምዕራባውያንን እርዳታ ጠይቃለች።
ሱሊቫን በመግለጫቸው የኢራን ድሮኖች ከአሁን በፊት ሳዑዲ አረቢያን ለማጥቃት በየመን የሃውቲ አማጺያን አማካኝነት ጥቅም ላይ ውለዋል ብለዋል።
ባለሥልጣኑ ይህንን ያሉት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በዚህ ሳምንት እስራኤል እና ሳዑዲ አረቢያን ለመጎብኘት በዝግጅት ላይ ባሉበት ወቅት ነው።
ሩሲያ ዩክሬንን መውረሯን ተከትሎ ሁለቱ አገራት ደግሞ አንዳቸውም በሩሲያ ላይ ማዕቀብ አልጣሉም። ከምድረ ገጽ እንድትጠፋ የምትፈልገውን ኢራንን እስራኤል የአካባቢው ከፍተኛ ስጋት አድርጋ ትመለከታታለች።
የሩሲያ እና ዩክሬን ጦርነት በየካቲት ወር ከተጀመረ ወዲህ አሜሪካ እና አጋሮቿ በቢሊዮን ዶላር የሚገመት የመሣሪያ ድጋፍ ለዩክሬን ለግሰዋል።
አሁንም “ዩክሬን ጥቃቱን በአስተማማኝ ሁኔታ እንድትመክት” እርዳታቻውን እንደሚቀጥሉ የደህንነት አማካሪው ሱሊቫን ተናግረዋል።