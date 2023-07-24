ኢሰመኮ በጋምቤላ ያለው የጸጥታ ችግር የመንግሥትን ተጨማሪ ትኩረት የሚሻ ነው አለ
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) በጋምቤላ ክልል ያለው የጸጥታ ችግር የመንግሥትን ተጨማሪ ትኩረት የሚሻ ነው አለ።
ኢሰመኮ በጋምቤላ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በትጥቅ የታገዙ ግጭቶች ሲከሰቱ መቆየታቸውን እና በዚህ ሳቢያ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እየደረሱ መሆኑን ገልጿል።
በቅርቡ ደግሞ ከግንቦት 2015 ዓ.ም. ጀምሮ ኢታንግ ተብሎ በሚጠራው ልዩ ወረዳ በተወሰኑ ነዋሪዎች መካከል የተነሳ አለመግባባት በፍጥነት ብሔርን መሠረት ያደረገ ውጥረት መሸጋገሩን ከነዋሪዎች ሰምቻለሁ ብሏል ኢሰመኮ።
ከቀናት በፊት በክልሉ በአዲስ መልክ ግጭት ተቀስቅሶ የሰዎች ህይወት መጥፋቱን ተከትሎ ከሐምሌ 13/2015 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን ላልተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ክልላዊ የሰዓት እላፊ መጣሉን አስታውቋል።
በሰዓት እላፊው መሰረት ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት ጀምሮ እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ የሰዎች እና ተሸከርካሪዎች እንቅስቃሴ ተከልክሏል።
ኢሰመኮ በቅርቡ በተቀሰቀሰው ግጭት በተወሰኑ ነዋሪዎች መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ተባብሶ የተለያዩ ብሔር ታጠቂ ቡድኖች በኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ጋምቤላ ወረዳ፣ ጎግ ወረዳ፣ እና በጋምቤላ ከተማ ብሔር ብሔረሰቦች ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንዲሁም በከተማው በሚገኙ ሌሎች ሰፈሮች ላይ ጥቃት የፈጸሙ ሲሆን፤ በዚህም ምክንያት በርካታ ሲቪል ሰዎች ተገድለዋል፣ የአካል ጉዳት፣ መፈናቀል እና ንብረት ውድመት ደርሷል ብሏል።
በሰው እና በንብረት ላይ ከደረሰው ጉዳት በተጨማሪ በጸጥታው ችግር ምክንያት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የወደሙ መንገዶች መኖራቸውን ከነዋሪዎች ሰምቻለሁ ብሏል።
በጋምቤላ ክልል ከጎረቤት አገር ደቡብ ሱዳን ድንበር ተሻግረው በሚገቡ ቡድኖች ጥቃቶች ከዚህ ቀደም እንደሚሰነዘሩ አስታውሶ አሁን ላይ በክልሉ ወደ 350 ሺህ የሚጠጉ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች በስምንት የተለያዩ ካምፖች እንደሚገኙ ጨምሮ ገልጿል።
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን አሁን በክልሉ የተጣለው የሰዓት እላፊ ገደብ አፈጻጸም ነዋሪዎችን ለተጨማሪ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እንዳይዳርግ ጥንቃቄ እንዲደረግ፣ በክልሉ ነዋሪዎችን ለከፍተኛ ጉዳት የዳረጉ ጥቃቶችን እና ግጭቶችን በዘላቂነት ለማስቆም ተጨማሪ ትኩረት እና ክትትል ማድረግ ይገባል ብሏል።
ባለፈው ዓመት የጋምቤላ ሕዝብ ነጻነት ግንባር እና የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በጋራ በመሆን በጋምቤላ ከተማ ላይ ጥቃት በመክፈት ከተማዋ ለቀናት ከተለመደ እንቅስቃሴዋ ውጪ ሆና እንደቆየችና ከ40 በላይ ሰዎችም መገደላቸው ይታወሳል።