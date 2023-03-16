የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊው ብሊንከን የኢትዮጵያ ቆይታ
በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊነት ከተቀመጡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የስራ ጉብኝት ያደረጉት አንቶኒ ብሊንከን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርን ጨምሮ ከተለያዩ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ ከህወሃት አመራሮችና ከአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበር ጋር ተገናኝተዋል።
ግጭትን በዘላቂነት የማስቆም ስምምነቱ ላይ የታየውን እመርታ ያደነቁት ብሊንከን ስለ ትግበራው፣ ሰብዓዊ እርዳታ፣ እንዲሁም ተጠያቂነትን በማስፈንና የሽግግግር ፍትህ ስርዓቱ አካታችነት ዙሪያ ከባለስልጣናቱ ጋር ተነጋግረዋል።
ረቡዕ መጋቢት 6፣ 2015 ዓ.፥ም ወደ አዲስ አበባ የገቡት የውጭ ጉዳይ ኃላፊው በተጨማሪም በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ከጋዜጠኞች ስለ ተጠያቂነት፣ የኤርትራ ጦርና ሌሎች የፌደራል ኃይሎች አለመውጣት እንዲሁም ኢትዮጵያን ወደ አግዋ ተጠቃሚነት የመመለስን ጉዳይ በተመለከተ ጥያቄዎች ቀርቦላቸው ምላሽ ሰጥተዋል።
በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን በቀጠፈው ደም አፋሳሽ የርስ በርስ ጦርነትና በተፈጸሙ ጥሰቶች ጋር በተያያዘ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት ሻክሮ የነበረ ሲሆን ይህንንም ግንኙነት እንደገና ለመመለስም ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ተገልጿል።
የፌደራል መንግሥቱና ህወሃት ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት ጥቅምት 23፣ 2015 ዓ.ም በፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ መድረሳቸው ይታወሳል።
ወደ አግዋ ተጠቃሚነት የመመለስ ጥያቄ
የአሜሪካ መንግሥት ከሰሃራ በታች ላሉ የአፍሪካ አገራት የዘረጋው ከቀረጥ ነጻ ዕድል ተጠቃሚ የነበረችው ኢትዮጵያ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ በተፈጸሙ ጥሰቶች አጎዋ ከተሰኘው ከዚህ ዕድል ታግዳለች።
ሜሪካ ይህንን እገዳ ለመጣል በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቁ ሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን በመፈጸሟ እንደሆነ የገለጸች ሲሆን ኢትዮጵያ ይህንን ስትቃወም ቆይታለች።
በ2005 ዓ.ም የአግዋ ፎረምን ያስተናገደችው ኢትዮጵያ በአግዋ በኩል ለሁለት አስርት ዓመታት የተለያዩ ምርቶችን [በስፋት ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት] ለአሜሪካ ገበያ በማቅረብ ለመቶ ሺዎች የሥራ ዕድል በመፍጠር በሚሊዮኖች የሚቆጠር የውጭ ምንዛሪ ስታገኝ ቆይታለች።
ኢትዮጵያን ከቀረጥ ነፃ ንግድ ተጠቃሚነት እድል፣ አግዋ ማስወጣትም ከ200 ሺህ በላይ ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ቤተሰቦች ላይ ተፅእኖ እንደሚኖረውና በተለይም ከግጭቱ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ሴቶች ላይ ጉዳቱ ይበረታል ስትልም ቆይታለች።
በተለይም በጥቅምት መጨረሻ ላይ የተደረሰውን ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት ተከትሎ ወደ ተጠቃሚነቱ እንድትመለስ ጥያቄ እያቀረበች ይገኛል።
ብሊንከን በዚህ ወቅትም ኢትዮጵያ ከቀረጥ ነጻ ንግድ ተጠቃሚ አገራት እንድትሰረዝ የተደረገችው ህግን በተከተለ መልኩና በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቁ ሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ሳቢያ ነው ሲሉም አውስተዋል።
ኢትዮጵያ ወደ አግዋ ተጠቃሚነት ለመመለስ ማሟላት ያለባቸው ግልጽ የሆኑ መስፈርቶች እንዳሉም ጠቅሰው የባይደን አስተደደር ይህንን ከግብ ለማድረስ ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር በቅርበት መስራቱን እንደሚቀጥልም ነው የተናገሩት።
ግጭት የማስቆም ስምምነቱ ጋር በተያያዘ በተለይም የአተገባበሩ ዘላቂነት መቀጠል ለዚህ ወሳኝ ነው ያሉት ብሊንከን እንደሚቀጥልም ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል።
ኢትየጵያ ወደ አጎዋ ተጠቃሚነት የመመለሷን ጥያቄም እንደሚረዱ ገልጸው ግጭት በዘላቂነት የማቆም ስምምነት ትግበራው መቀጠል ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ የሚወስድ ሂደት ነው ብለዋል።
ብሊንከን ከባለስልጣናቱ ጋር ያደረጉት ቆይታ
የውጭ ጉዳይ ኃላፊው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ጋር.፣ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንዲሁም በሰላም ስምምነቱ ተደራዳሪ ከነበሩ ባለስልጣናት ጋር ተነጋግረዋል።
የፌደራሉ መንግሥት ዋነኛ ተደራዳሪ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና የህወሃት ተደራዳሪና ቃለ አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር መወያየታቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ አስታውቋል።
በዚህ ውይይትም ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነቱ እንዴት እየሄደ እንደሆነ የተገመገመ ሲሆን ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ በርካታ ስራዎች እንደሚቀሩም መስማማታቸው ተገልጿል።
በተጨማሪም ሁለቱም ወገኖች የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መመስረት የስምምነቱ ቁልፍ ተግባር አድርገው ማየታቸው ተጠቅሷል።
አሜሪካ ለሰላም ስምምነቱ የምትሰጠውን ድጋፍ እንዲሁም ስለ ሂደቱ ተወያይተዋል።
“ሰላም በሰዎች ህይወት ላይ ተጨባጭ ውጤት እንደሚያመጣ ማየት አለባቸው። ይህም የሚጀምረው ግጭት ሲቆም ሲሆን ከዚያ በኋላ ግን መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ” ብለዋል።
በጦርነቱ በሁሉም ወገኖች የተፈጸሙ ሰብዓዊ ጥሰቶችን በተመለከተ ዕውቅና መስጠት ዘላቂ ሰላምንም ለማስፈን ወሳኝ እርምጃ እንደሆነም ብሊንከን ገልጸዋል።
ስለ ጦርነቱና የሰላም ስምምነቱ አተገባበር ሂደት
ለሁለት ዓመታት የዘለቀው የርስ በርስ ጦርነትን “ፍጹም አውዳሚ” ሲሉ ብሊንከን ገልጸውታል።
የመቶ ሺዎችን ህይወት እንደቀጠፈ፣ በሴቶች ላይ ሰለደረሰው መጠነ ሰፊ ወሲባዊ ጥቃት እንዲሁም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ቀያቸውን ጥለው እንዲሰደዱ አስገድዷል ብለዋል።
ብሊንከን ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች እና የንግድ ተቋማት በከባድ መሳሪያዎች ተመትተው መውደማቸውን እንዲሁም በርካቶች መሰረታዊ የሚባሉ ምግብ፣ መጠለያና መድኃኒት እጦት እየተሰቃዩ እንደሆነም በዚሁ አጋጣሚ ገልጸዋል።
ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነቱ ህይወትን ለመታደግና ለማሻሻል ትልቅ ስኬት እና አንድ እርምጃም ወደፊት የተራመደ እንደሆነም ጠቁመው አፈሙዞች ጸጥ ተሰኝተዋል ብለዋል።
ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይና የኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እንዲሁም በሌላ ወገን የትግራይ ክልል አመራሮች በዚህ ስምምነት ላይ በመድረሳቸው እንዲሁም ቃላቸውን በመፈጸምም ስምምነቱ ላሳየው ጉልህ ለውጥም ምስጋናቸውን ለግሰዋል።
የስምምነቱ ጥረቶች በትግራይ፣ በአማራ እና በኣፋር ክልሎች በጦርነቱ የተጎዱ ማህበረሰቦችን መልሶች ለመገንባትም ሁነኛ መሰረት መሆናቸውም ነው በአሜሪካው ተወካይ የተነገረው።
ከዚህም ጋር ተያይዞ ብሊንከን በጥብቅ ያሳሰቡት በስምምነቱ አተገባበር ላይ የሴቶች ተሳትፎ በተለይም በውሳኔ ሰጪነት ሚና መካተታቸውን አስምረዋል።
ጦርነቱ ከመቆሙም ጋር ተያይዞ እየተያዩ ያሉ መሻሻሎችን የጠቀሱ ሲሆን በዚህም የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ቀንሰዋል፣ የሰብዓዊ እርዳታም እየገባ ነው፣ በትግራይ ክልል መሰረተ ልማቶች እየተመለሱ ነው ብለዋል።
በስምምነቱም መሰረት የህወሃት ኃይሎች ከባድ መሳሪያ እያወረዱ ነው፣ የኤርትራና ሌሎች የፌደራል ያልሆኑ ኃይሎች እየወጡ ነው ብለዋል።
ሆኖም የኤርትራ በድንበር አካካቢ እንዲሁም የፋኖ እና የአማራ ሚሊሻዎች በምዕራብ ትግራይ ስለመገኘታቸው በጋዜጠኞች ተጠቅሷል።
በፕሪቶሪያ እና በናይሮቢ የተፈረመው የሰላም ስምምነት እና የመተግበሪያ ሰነድ መሠረት የትግራይ ኃይሎች ከባድ መሳሪያ የሚያወርዱት የውጭ ኃይል እና ከአገሪቱ የመከላከያ ሠራዊት ውጪ ያሉ ኃይሎች ሲወጡ በተመሳሳይ ወቅት መሆኑን ማስቀመጡ ይታወሳል።
በትግራይ የመድፈር ወንጀሎች መቀጠላቸው ሪፖርት መደረጉ እንዲሁም የእነዚህ ወታደሮች ከክልሉ አለመውጣታቸው የስምምነቱ አተገባበር ውጤታማ እንዳይሆን ስጋት አለዎት ወይ? የሚል ጥያቄ ከጋዜጠኞች ተነስቶላቸዋል።
የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ የደረሰበት ሂደት ጥሩ ላይ መሆኑን የገለጹት ብሊንከን የኤርትራን ጦር ጨምሮ ከፌደራሉ ውጭ ያሉ ኃይሎች እየወጡ ነው ብለዋል። ሆኖም የኤርትራ ጦርን በተመለከተ እየወጡ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ እንዳልወጡም ገልጸዋል።
ግጭትን በዘላቂነት ለማስቆም ስምምነት ላይ ከተደረሰ በኋላ የኤርትራ ሰራዊት አባላት በትግራይ ሴቶች ላይ የመድፈር ወንጀል ክስ እየቀረበባቸው ይገኛሉ።
እየተነሱ ካሉ የሰብዓዊ መብት ጥሰትን በተመለተ የተባበሩት መንግሥታት ተወካዮችን ጨምሮ ከተለያዩ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾችና ባለሙያዎች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸው በትግራይ እነዚህ ጥሰቶች መቀነሳቸውን መረዳታቸውን ገልጸዋል።
ጥሰቶቹ ሙሉ በሙሉ ቆመዋል ማለት እንዳልሆነም ገልጸው የጦርነቱ ተሳታፊ ወገኖች ሙሉ በሙሉ ጥሰቶቹ ሙሉ በሙሉ እንዲቆሙም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አጥብቀው አሳስበዋል።
ተጠያቂነት የማስፈን አስፈላጊነት
በጦርነቱ ለተፈጸሙ ጥሰቶች ተጠያቂነት መስፈን እንዳለበትም ብሊንከን አሳስበዋል።
በመቶ ሺዎች በተቀጠፉበት ጦርነት መደፈር፣ ወሲባዊ ጥቃቶች፣ የዘፈቀደ ግድያ፣ ረሃብ በጦር መሳሪያነት ጥቅም ላይ መዋላቸውን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት ሪፖርት ያሳያል።
በጦርነቱ ተሳታፊዎች የጦር ወንጀል እና በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች መፈጸማቸውን የመንግሥታቱ ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ የሰብዓዊ መብት ድርጅቶች በሪፖርቶቻቸው ይፋ አድርገዋል።
ኢትዮጵያ እነዚህን ጥሰቶች ለመርመርና ለመዳኘት ያቀረበችውም የሽግግር ፍትህ ስርዓት ዕርቅንና ተጠያቂነትን ማዕከል ባደረገ መልኩ ሁሉንም አካታችና ሁለገብ በሆነ መልኩ ተግባራዊ እንዲሆንም ጥሪ አድርገዋል።
አገራቸውም የሰላም ስምምነቱን በማስፈጸም ሂደት፣ የሰብዓዊ ጥሰቶች መቆማቸውን ማረጋገጥ እንዲሁም የሽግግር የፍትህ ስርዓቱ ሁሉን አቀፍ እና ተዓማኒነት ባለው ሁኔታ መተግበሩን በተመለከተ እገዛዎችና ተሳትፎ እንደሚኖራት አስረግጠዋል።
በተለያዩ በአገሪቱ ክልል እየደረሱ ያሉ የብሔር ጥቃቶችን፣ እንዲሁም ስር ሰደድ ቅሬታዎች እና የብሔር መከፋፈልን በአገሪቱ የሚታየውን አዙሪት ለመስበር ብቸኛው መንገድም እንደሆነ ገልጸዋል።
አገራቸው ይህንንም ሂደት ለመደገፍ ቴክኒካዊ እና የገንዘብ ድጋፍ እያደረገች ስለመሆኑም ተናግረዋል።
ብሊንከን አገሪቷ በኢኮኖሚያዊ ችግሮች፣ ድርቅና፣ የምግብ ዋስትና ስጋቶች እየተፈተነች ትገኛለች ያሉ ሲሆን በዚሁ ጉብኝታቸው ለኢትዮጵያ ከ331 ሚሊዮን ዶላር በላይ አዲስ የሰብዓዊ እርዳታ ለመለገስም ቃል ገብተዋል።
አገራቸው ይህንን የገንዘብ እርዳታ የምታደርገው በጦርነቱ ለተጎዱና ለተፈናቀሉ፣ በድርቅና በምግብ እጦት ለተጎዱ የህይወት አድን ድጋፍ እንደሚሆንም ተገልጿል።
አገራቸው በኢትዮጵያ፣ ኢኮኖሚ፣ ልማት፣ ትምህርት፣ ዲሞክራሲ የምታደርገውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንደምትቀጥል ቃል የገቡት ብሊንከን " ተልዕኳችን በአሜሪካ እና በኢትዮጵያ መካከል ጠንካራ አጋርነት መገንባት ነው" ብለዋል።
አንቶኒ ብሊንከን ዛሬ መጋቢት 7፣ 2015 ዓ.ም አገራቸው ከአፍሪካ ህብረት ስላላት አጋርነት ለመወያየት ከአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ጋር ይገናኛሉ።
አፍሪካ በተባበሩት መንግሥታት የጸጥታው ምክር ቤት እና ቡድን 20ን ጨምሮ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ እንድትወከል ድጋፋቸውን እንደሚሰጡም የውጭ ጉዳይ ኃላፊው ገልጸዋል።
ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ወደ ኒጀር የሚያቀኑት አንቶኒ ብሊንከን በነዚህ አገራት የሚያደርጉት ጉብኝት ፕሬዚዳንት ባይደን በአሜሪካ- አፍሪካ የመሪዎች ጉባዔ ላይ የገቡትን ቃል ለማረጋገጥ እንደሆነ ነው የተናገሩት።
ሆኖም ጉብኝታቸው በአፍሪካ እያደገ የመጣውን የቻይና እና የሩሲያን ተጽእኖ ለመመከት ያለመ እንደሆነ ይነገራል።