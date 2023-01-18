የዩክሬን ሚኒስትርን ጨምሮ 18 ሰዎች በሄሊኮፕተር አደጋ ሕይወታቸው አለፈ
የዩክሬን የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትርን ጨምሮ አስራ ስምንት ሰዎች በዋና ከተማዋ ኬዬቭ ምሥራቃዊ ክፍል ውስጥ በተከሰከሰ የሄሊኮፕተር አደጋ ሕይወታቸው አለፈ።
ሄሊኮፕተሩ በከተማዋ ዳርቻ ላይ ከሚገኝ አንድ የመዋዕለ ህጻናት ጎን የተከሰከሰ ሲሆን፣ በአደጋው ሦስት ህጻናት ሲሞቱ ሌሎች 15 በሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ነው።
የዩክሬን የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኒስ ሞናስታይርስካይ አደጋው በደረሰበት ሄሊኮፕተር ውስጥ ከሌሎች ስምንት ሰዎች ጋር እየተጓዙ ነበር።
ብሮቫሪ በተባለው የዋና ከተማዋ ክፍል ላይ በደረሰው በዚህ አደጋ ከሚኒስትሩ በተጨማሪ ምክትላቸው እና የመንግሥት ዋና ጸሐፊ መሞታቸውን ባለሥልጣናት አረጋግጠዋል።
የአገሪቱ ብሔራዊ ፖሊስ ኃላፊ ኢሆር ክላይሜንኮ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት አደጋው የደረሰበት ሄሊኮፕተር የአገሪቱ መንግሥት የአደጋ ጊዜ አገልግሎት ንበረት ነበረ።
ሄሊኮፕተሩ ወድቆ ከተከሰከሰ በኋላ ከመዋዕለ ህጻናቱ አቅራቢያ እሳት በመነሳቱ ህጻናት እና ሠራተኞች ከህንጻው እንዲወጡ ተደርጓል።
የሄሊኮፕተሩ ስብርባሪ በመንደድ ላይ ካለው ህንጻ ውጪ እንደሚታይ የዐይን እማኞች ተናግረዋል።
አደጋው በደረሰበት ጊዜ አካባቢው ጨለማ እና ጭጋጋማ የነበረ ሲሆን፣ በቀዳሚነት የወጡ ሪፖርቶች ሄሊኮፕተሩ ከመዋዕለ ህጻናቱ ጋር ተጋጭቶ ከአንድ የመኖሪያ ህንጻ አቅራቢያ ነው የወደቀው።
ከአደጋው ጋር በተያያዘ በርካታ ህጻናትን ጨምሮ ሃያ ሁለት ሰዎች ለህክምና ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን የአገሪቱ የፖሊስ ኃላፊ አስታውቀዋል።