የትግራይ ትምህርት ቤቶች ከሶስት አመት በኋላ ሊከፈቱ ነው
በትግራይ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ተዘግተው የነበሩ ትምህርት ቤቶችን እንደገና ለመክፈት እቅድ መውጣቱ ተገለጸ።
ትምህርት ቤቶቹ ለሶስት ዓመት ያህል ተዘግተው ነበር።
ከሁለት ዓመት በላይ በዘለቀው ደም አፋሳሽ ጦርነት በርካታ ትምህርት ቤቶች ተዘርፈዋል እንዲሁም ወድመዋል።
በትግራይ ከሚገኙት ትምህርት ቤቶች ሩብ የሚሆኑት በጦርነቱ ወቅት ጉዳት እንደደረሰባቸው የ2021 ሂውማን ራይትስ ዋች ሪፖርት ያሳያል።
መምህራንም ለሁለት ዓመት ደመወዝ አልተከፈላቸውም።
ትምህርት ቤቶቹን በሚያዝያ ወር እንደገና ለመክፈት እቅድ እንደተያዘም የዩኒሴፍ የትምህርት ኃላፊ ቻንስ ብሪግስ ለቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ሬዲዮ ተናግረዋል።
“በትግራይ ሙሉ በሙሉ የትምህርት ስርዓቱ ፈርሷል። ካለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ጀምሮ 2.3 ሚሊዮን ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸው መረጃው አለን” ሲሉም አክለዋል።
በትግራይ መዲና መቀለ ከባለቤታቸውና ከአራት ልጆቻቸው ጋር ነዋሪ የሆኑት አቶ መንግስት ገብረመድህን ለቢቢሲ እንደተናገሩት የርስ በርስ ጦርነቱ በተቀሰቀሰበት ወቅት ሁለቱ ልጆቻቸው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ይከታተሉ ነበር።
ትምህርት ከተቋረጠም በኋላ “እነሱን ለማስተማር ሞከርኩ ነገር ግን መረጋጋትና ትኩረታቸውን መሰብሰብ አልቻሉም። የአየር ጥቃቶች እና የድሮን ጥቃቶች ድምጽ ይሰማሉ። ህጻናቱን ጠመንጃ ይዘው የሚሄዱ ወታደሮችንም ያያሉ። እነሱንም ለማስመሰል ይሞክራሉ” ብለዋል።
በመቀለ ዩንቨርስቲ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት አቶ መንግስት ለወራትም ያህል ደመወዛቸውን አልተቀበሉም።
“ደመወዛችን አየተሰጠን ስላልነበር ልጆቻችን ምን እንደምንመግባቸው ያስጨንቀን ነበር። እነሱን በማስተማር ላይ ማተኮር ፈታኝ ነበር። ነገር ግን ትናንትና ደመወዜን ተቀበልኩ አሁን ለልጆቼም ልብስ እና ምግብ መግዛት እችላለሁ” ብለዋል።
ከሁለት ዓመት በፊት ተከስቶ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎችን ለቀጠፈውና በሚሊዮኖች ሕይወት ላይ የማይነገር ሰቆቃ ላደረሰው ደም አፋሳሽ ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በኢትዮጵያ መንግሥትና በህወሓት መካከል ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት በዚህ ዓመት ጥቅምት ወር መጨረሻ ወር ላይ መደረሱ ይታወሳል።