የጆ ባይደን ልጅ ሃንተር ባይደን ወንጀሎችን መፈጸሙን አመነ
የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ልጅ ሃንተር ባይደን የግብር ወንጀሎችን መፈጸሙን እንዲሁም የአደንዛዥ ዕጽ ተጠቃሚ ሳለ ጦር መሳሪያ ታጥቆ እንደነበረ አመነ።
ሃንተር ባይደን ጥፋተኝነቱን አምኖ በሚተላለፍበት ቅጣት ዙሪያ ዴልዌር ከሚገኘው የአሜሪካ ዐቃቤ ሕግ ጋር ከስምምነት መድረሱ ተመላክቷል።
ሃንተር ለጥፋቱ መቀጫ እንዲሆነው የአደንዛዥ ዕጽ ሕክምና ለመከታተል እንዲሁም እና የአደንዛዥ ዕጽ ክትትል እንዲደረግበት እንደሚስማማ ይጠበቃል።
ሃንተር ከዐቃቤ ሕግ ጋር የደረሰው ስምምነት ከእስር ቤት ውጪ እንደሚያቆየው ይጠበቃል።
ሃንተር ይህ ከዐቃቤ ሕግ ጋር የደረሰው ስምምነት በዳኛ መጽደቅ ይኖርበታል።
ጥፋተኘነቱን አምኗል የተባለው ሃንተር መቼ ፍርድ ቤት ቀርቦ ጥፋተኘነቱን በይፋ እንደሚያምን አልታወቀም።
ሃንተር በአደንዛዥ ዕጽ ተጽእኖ ስር ሳለ በሕይወቱ ለፈጸማቸው ስህተቶ ኃላፊነት መውሰድ እንዳለበት ያምናል ያሉት ጠበቃው ክሪክ ክላርክ፤ ከሕግ አግባብ ውጪ በሆነ መልኩ የጦር መሳሪያ በመታጠቅ ጥፋተኛ ነኝ ይላል ብለዋል የሃንተር ጠበቃ።
የ53 ዓመቱ ሃንተር ባይደን ከዚህ ቀደም ጠበቃ ሆኖ ያገለገለ ሲሆን፤ በቻይና እና በዩክሬንም ሰርቷል።
እአአ 2014 ሰውነቱ ውስጥ ኮኬየን የተባለ አደንዣዥ ዕጽ መገኘቱን ተከትሎ ከአሜሪካ ባሕር ኃይል እንዲወጣ ተደርጎ ነበር።
ሃንተር ከላይ ለተጠቀሱት ወንጀኞች ጥፋተኛ ነኝ ብሎ ማመኑ የአሜሪካ ፍትሕ መስሪያ ቤት ለዓመታት ሲያካሂድበት ለነበረው ምርመራ ማሳረጊያ ይሆናል።
ሃንተር ትክክለኛ የገቢ ምንጩን መጠን በትትክለ ስለማሳወቁ እንዲሁም እአአ 2018 ላይ የጦር መሳሪያ ለመግዛት ሐሰተኛ ሰነድ ስለመጠቀሙ ምርመራዎች ሲደረጉበት ቆይቷል።
ከታክስ ወንጀል ጋር የተያያዙት ክሶች ሃንተር እአአ 2017 እና 2018 ላይ ግብር አልከፈለም የሚሉ ሲሆን ሃንተር አሁን ላይ የሚጠበቅበትን ግብር ሙሉ በሙሉ ከፍሏል።
ሃንተር ባይደን ጥፋተኝነቱን አምኖ በስምምንት ቅጣት ለመቀበል መስማማቱ የጆ ባይደን ተቀናቃኞችን አስቆጥቷል።
የባይደን ተቺዎች ፕሬዝዳንቱ የፍትሕ ስርዓቱን ለግል ጥቅማቸው እያዋሉት ነው ሲሉ፤ ሪፓብሊካኑ ዶናልድ ትራምፕ ቅጣቱ አነስተኛ መሆኑን ለመግለጽ ‘የትራፊክ ቅጣት’ ሲሉ ተሳልቀዋል።
ባይደን እና ባለቤታቸው ጂል ባይደን በበኩላቸው ልጃቸውን እንደሚወዱት እና እንደሚደግፉት ገልጸው ከዚህ ውጪ በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንደማይሰጡ ዋይት ሃውስ ገልጿል።
እአአ 2021 ላይ በታተመ መጸሐፍ ላይ ሃንተር ከፍተኛ የኮኬይን ተጠቃሚ መሆኑን ቢገልጽም የመንግሥት የግል መረጃ መጠየቂያ ሰነዶች ላይ የትኛውን ሕጋዊ ባልሆነ መንገድ አነቃቂ ዕጽ ተጠቃሚ አይደለሁም ብሎ ስለመሙላቱ ሪፖርት ተደርጓል።
ሃንተር ባይደን ከዚህ በተጨማሪ በኢሲያ እና በአውሮፓ ለሥራ በተሰማራባቸው አገራት በሥራዎቹ ውስጥ ሙስና አለ ተብሎ በአሜሪካውያን ወግ አጥባቂዎች ትችት ሲሰነዘርበት ቆይቷል።