በጀርመን የኤርትራ ፌስቲቫል ላይ በተከሰተ ግጭት 26 ፖሊሶች ጉዳት ደረሰባቸው
በጀርመኗ ጊሰን ከተማ በኤርትራውያን ፌስቲቫል ላይ በተከሰተ ግጭት 26 የጀርመን ፖሊሶች ጉዳት እንደደረሰባቸው የአገሪቱ ባለስልጣናት አስታወቁ።
የአገሪቱ ፖሊስ በጊሰን ከተማ የተዘጋጀውን የባሕል ፌስቲቫል ለማወክ የወጡ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያንን ለመበተን ዱላ እና ዓይን የሚያቀጥል ፈሳሽ ረጭቷል፤ ሄሊኮተፕር ጭምር አሰማርቷል።
ፖሊስ በግጭቱ ተሳታፊ ናቸው ያላቸውን ከ100 የማያንሱ ኤርትራውያንን እና ትውልደ ኤርትራውያንን በቁጥጥር ሥር ማዋሉን ጨምሮ ገልጿል።
ሁከቱ የተፈጠረው በኤርትራ መንግሥት ደጋፊዎች ተዘጋጀ የተባለውን ዝግጅት ለማወክ በመቶዎች የሚቆጠሩ የኤርትራ መንግሥት ተቃዋሚዎች ፌስቲቫሉ ወደሚዘጋጅበት ቦታ በኃይል ለመግባት ጥረት ማድረጋቸውን ተከትሎ ስለመሆኑ የጀርመን መገናኛ ብዙሃን በስፋት ዘግበዋል።
የባሕል ፌስቲቫሉ መዘጋጀቱን በመቃወም አደባባይ የወጡ፤ ፌስቲቫሉ ለኤርትራ መንግሥት ፕሮፖጋንዳ የተዘጋጀ ነው ይላሉ።
የጀርመን ፖሊስ ትናንት ቅዳሜ ሐምሌ 1/2015 የተከሰተው ግጨት ለሰዓታት መቆየቱንና 26 የፖሊስ አባላት ላይ ጉዳት መድረሱን ገልጿል።
አሶሺዬትድ ፕሬስ የጀርመን ፖሊስን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ሁከቱን ለመቆጣጠር 1ሺህ የፖሊስ አባላት፣ ሄሊኮፕተርና ውሃ በከፍተኛ ኃይል የሚረጭ አድማ በታኝ መኪና ተሰማርቶ ነበር።
የከተማዋ አስተዳዳሪዎች በሁከቱ ወቅት የከተማዋ ነዋሪዎች ወደ መሃል ከተማ ከመንቀሳቀስ እንዲቆጠቡ አሳስቧል።
በጀርመኗ ከተማ የተከሰተውን ግጭት የሚያሳዩ ማሕበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት የተጋሩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በአብዛኛው ወጣት የሆኑ ኤርትራውያን ድንጋይ ወደ ፖሊስ ሲወረውሩ እና ከተማ መሐል ፖሊስ እያባረራቸው ሲሯሯጡ ታይተዋል።
ፖሊስም ተቃዋሚዎቹ በሕግ አስከባሪ ኃይል አባላት ላይ ጠርሙስ፣ ድንጋይ እና የጭስ ቦምብ መወርወራቸውን፣ ተሸከርካሪዎችን ማውደማቸውን እና ፌስቲቫሉ የሚካሄድበት አጥር ማፍረሳቸውን አስታውቋል።
ፖሊስ ጨምሮ እንደገለጸው ተቃዋሚዎቹ ወደ ፌስቲቫሉ ሰዎችን ጭኖ ሲጓዝ በነበረ አውቶብስ ላይ ድንጋይ ወርውረዋል።
የጀርመን ዜና አገልግሎት በአገሪቱ ሰዓት አቆጣጠር ከንጋት 11፡30 ጀምሮ ፌስቲቫሉ ወደሚካሄድበት ቦታ በኃይል ለመግባት ጥረት ሲያደርጉ ከነበሩ ከ100 በላይ ሰዎችን መከልከሉን ዘግቧል።
ከአንድ ዓመት በፊት በተመሳሳይ ከዚህ ፌስቲቫል መካሄድ ጋር በተያያዘ ሁከት ተፈጥሮ በርካታ ሰዎች ተጎድተው ነበር።
የጀርመን ዜና ወኪል ዲፒኤ ከአንድ ዓመት በፊት በነበረው ሁከት 100 የፌስቲቫል አዘጋጆች እና ጎብኚዎች ላይ ጉዳት ደርሶ እንደነበር ዘግቧል።
ይህን ተከትሎ ፌስቲቫሉ ዘንድሮ እንዳይካሄድ ከተማዋ ክልከላ ማድረግ ብትፈልግም ፍርድ ቤት ግን ፌስቲቫሉ መከልከል የለበትም በሚል ተካሂዶ ዳግም ጉዳት ደርሷል።
በሁከቱ ምንክንያት ከፍንራንክፈርት በስተሰሜን በምትገኘው እና የ84 ሺህ ሕዝብ መኖሪያ በሆነችው ከተማ የትራፊክ እንቀስቃሴ ተገድቦ ቆይቷል።
ፌስቲቫሉ ከአርብ ሰኔ 30 እስከ እሁድ ሐምሌ 2 ድረስ እንዲከበር የተዘጋጀው የኤርትራውያን ማዕከላዊ ምክር ቤት በተባለ እና ለኤርትራ መንግሥት ቅርብ በሆነ አካል ነው።
በቅርብ ዓመታት ጀርመን ከፍተኛ ቁጥር ላለቸው ኤርትራውያን ጥገኝነት የሰጠች ሲሆን ይህም በአውሮፓ ኀብረት ካሉ አፍሪካውያን ማሕብረሰብ ኤርትራውያኑን ከቀዳሚዎቹ ተርታ አስልፏቸዋል።
በርካታ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የኤርትራ መንግሥት በዜጎቹ ላይ መጠነ ሰፊ የሰብዓዊ መብት ጥሰት እንደሚፈጽም ይገልጻሉ።
በዚህም ምክንያት በኤርትራ ያለውን የፖለቲካ እና የእምነት ነጻነት ጭቆና እንዲሁም የጊዜ ገደብ የሌለውን አስገዳጅ የብሔራዊ አገልግሎት በመሸሽ በርካቶች ኤርትራውያን አገር ጥለው ይሰደዳሉ።