በዲያስፖራ አካውንት ተቀማጭ የተደረገ ከ20 ሚሊየን ዶላር በላይ ማገዱን የኢትዮጵያ ፋይናንስ ደህነነት አገልግሎት ገለጸ
በውጪ ሀገራት ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተዘረጋውን የባንክ ስርዓት ባልተገባ መንገድ በመጠቀም ተቀማጭ ተደርጓል የተባለ 22 ሚሊዮን 226 ሺህ ዶላር መታገዱን የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት አስታውቋል።
አገልግሎቱ ትላንት ሰኞ ታህሳስ 18/2015 ዓ.ም በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ ክትትል ሲያደርግበት በቆየው በዚህ ድርጊት ውስጥ 85 ሰዎች እንደተሳተፉም የጠቆመ ሲሆን ጉዳዩ ወደ ወንጀል ምርመራ መተላለፉንም ገልጿል።
መግለጫው የሀገር ውስጥ ባንኮች ለኢትዮጵያውያን እና ለትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚከፍቱትንና የሌሎች ሀገራት ገንዘብ የሚቀመጥበትን የዲያስፖራ አካውንትን ተገቢ ባልሆነ መንገድ በመጠቀም እና “ህግና የአሠራር ስርዓትን በመጣስ የተለያዩ ግለሰቦች በህገ-ወጥ ተግባር ላይ ተሰማርተው መገኘታቸውን የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ባካሄደው ክትትል ማረጋገጥ ችሏል” ብሏል።
አገልግሎቱ የውጪ ምንዛሬውን ህጋዊ ለማስመሰል ሃሰተኛ ሰነዶች እና “የማጭበርበር ስልቶች” ጥቅም ላይ እንደዋሉም ጠቅሷል።
ከነዚህም መካከል ውጭ ሀገር ሄደው የተመለሱ በማስመሰል ሀሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት በማቅረብ የውጪ ምንዛሬን ተቀማጭ ማድረግ አንዱ ስልት መሆኑን ጠቅሷል።
በሌላ በኩል አነስተኛ የውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር ውስጥ ይዞ በመግባት “ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ይዘው እንደገቡ በማስመሰል ቀሪውን በህገ-ወጥ መንገድ ከጥቁር ገበያ ላይ በመሰብሰብና ሀሰተኛ ሰነድ ዲክላራሲዮን በማቅረብ” ህጋዊ ያልሆነ ድርጊት ፈጽመዋል ብሏል።
ሌላኛው ስልት ደግሞ የሌላን ሰው ሰነድ የራስ በማስመሰል እና የዲያስፖራ አካውንት በመጠቀም በህገ ወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብን ህጋዊ ለማስመሰል መሞክር እንዲሁም “ህጉ ከሚፈቅደው ውጪ በተለያዩ ባንኮች የዲያስፖራ አካውንት በመክፈትና በመጠቀም በአጠቃላይ ሌሎች ሀሰተኛ ዲክላራሲዮን በመጠቀም የወንጀል ተግባራት መፈጸማቸውን መረዳት ተችሏል” ብሏል አገልግሎቱ - በመግለጫው።