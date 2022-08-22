የሙሴቪኒ ልጅ የሆኑት የኡጋንዳ ጦር ከፍተኛ መኮንን አዲስ አበባ ገቡ
የኡጋንዳ ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ልጅ የሆኑት የአገሪቱ ጦር ከፍተኛ መኮንን ጀነራል ሙሆዚ ካይኒሩጋባ አዲስ አበባ ገቡ።
የኡጋንዳ የምድር ጦር አዛዥ የሆኑት ጀነራል ሙሆዚ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ መግባታቸውን የአገሪቱ የውጪ ጉዳይ ሚንስቴር አስታውቋል።
ጀነራሉ አዲስ አበባ ሲደርሱ የብሔራዊ መረጃ እና ደኅንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል የሆኑት አቶ ተመስገን ጥሩነህ አቀባበል አድርገውላቸዋል።
ከጀነራሉ በተጨማሪ የኡጋንዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ኦኬሎ ኦሪየም እና ሌሎች የደኅንነትና ወታደራዊ ከፍተኛ አመራሮች አዲስ አበባ ገብተዋል፡፡
የኡጋንዳ መገናኛ ብዙሃን ጀነራሉ ወደ አዲስ አበባ የተጓዙት ከጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ የቀረበላቸውን ግብዣ ተከትሎ ነው ሲሉ ዘግበዋል።
ጀነራል ሙሆዚ ካይኒሩጋባ በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከጠቅላይ ሚንስትሩ ጋር እንደሚገናኙም በስፋት ተዘግቧል።
ጀነራል ሙሆዚ ካይኒሩጋባ በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው በሚለጥፏቸው ጽሑፎች ብዙ አነጋጋሪ ናቸው።
አባታቸውን ሊተኩ ይችላሉ የሚባሉት የ48 ዓመቱ ጎልማሳ፣ በአንድ ወቅት ጡረታ ልወጣ ነው ካሉ በኋላ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆነው ነበር።
ጀነራል ሙሆዚ ከዚህ ቀደም ከፌደራል መንግሥቱ ጋር ጦርነት ውስጥ ያሉትን የትግራይ ኃይሎች በመደገፍ በትዊተር ገጻቸው ላይ መልዕክታቸውን ማስቀመጣቸው ብዙዎችን አነጋግሮ ነበር።
ጀነራሉ የኢትዮጵያው የእርስ በእርስ ጦርነት አንድ ዓመት በደፈነበት ጥቅምት 2014 ዓ.ም. ላይ የትግራይ ኃይሎችን ደግፈው ትዊት አድርገው ነበር።
“የትግራይ መከላከያ ኃይሎች . . . የቆማችሁበትን ዓላማ እደግፋለሁ። የትግራይ እህቶቻችንን የደፈሩ እና ወንድሞቻችንን የገደሉ መቀጣት አለባቸው” ሲሉ ጽፈዋል።
ይህን የጀነራል ሙሆዚ ትዊት ተከትሎ የኡጋንዳ መንግሥት አስተያየቱ የጀነራሉ እንጂ የጦሩን አቋም አይወክልም የሚል ማስተባበያን ሰጥቶ ነበር።
የኡጋንዳ መከላከያ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ብሪክ ፌሊክስ ኩላይግዬ የጀነራሉ ትዊት የኡጋንዳ ሕዝቦች መከላከያ ኃይሎችን አይወክልም ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረው ነበር።
ቃል አቀባዩ አክለውም፣ አስተያየቱ የተሰጠው ከጀነራሉ እንጂ ከአገሪቱ ጦር ስላልሆነ የአገሪቱን አቋም አያንጸባርቅም ብለዋል።
ምንም እንኳ የኡጋንዳ ጦር ይህ አመለካከት የጀነራሉ እንጂ ጦሩ አይደለም ይበል እንጂ ጀነራሉ የትግራይ ኃይሎችን ደግፈው ያኖሩት ልጥፍ አሁን በገጻቸው ለውጥ ሳይደረግበት እንዳለ ይገኛል።
ጀነራል ሙሆዚ ካይኒሩጋባ ለትግራይ ኃይሎች ድጋፋቸውን ሰጥተው ይጻፉ እንጂ በሌላ ወቅት ደግሞ ‘ከወንድሜ’ ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ጋር ችግር የለብኝም ብለው ጽፈዋል።
“ከወንድሜ የተከበሩ ዐቢይ አሕመድ ጋር ችግር ኖሮኝ አያውቅም፤ እንደውም አከብራቸዋለሁ። የምንፈልገው በኢትዮጵያ ሰላም እንዲኖር ነው” በማለት የጠቅላይ ሚንስትሩን ፎቶግራፍ አያይዘው ትዊት አድርገው ነበር።
ጀነራል ሙሆዚ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ለዲፕሎማሲያዊ ሥራዎች ወደ ጎረቤት አገራት በአባታቸው ፕሬዝዳንት ሙሴቪኒ ይላካሉ።
ኡጋንዳ እና ሩዋንዳ ለሶስት ዓመታት ድንበራቸውን እንዲዘጉ ያስገደዳቸውን አለመግባባት ለመፍታት ወደ ኪጋሊ የተጓዘውን ልዑክ ጀነራሉ መርተው ነበር።
እንዲሁም ለኬንያው ተሰናባች ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ልዩ መልዕክት ለማድረስ በሙሴቪኒ ወደ ናይሮቢ ተልከው ነበር።
በኡጋንዳ ፖለቲካ ውስጥ ከፍተኛ ተጽእኖ ፈጣሪ የሆኑት ጀነራሉ አገሪቷን ወክለው ወደ ጎረቤት አገራት ለዲፕሎማሲያዊ ሥራዎች መጓዛቸውን እና በፍጥነት የሚያጋኟቸውን እድገቶች ከግምት በማስገባት፤ ፕሬዝዳንት ሙሴቪኒ ልጃቸውን ለመንበረ ስልጣን እያዘጋጁ መሆኑን ያሳያል የሚሉ በርካቶች ናቸው።
የ48 ዓመቱ ጀነራል የተወለዱት ከሙሰቪኒ እና ከእአአ 2016 ዓ.ም. የትምህርት ሚንስትር ከሆኑት እናታቸው ጃኔት ሙሴቪን ነው።
እአአ 1974 በታንዛኒያ የተወለዱት ሙሆዚ፤ የፖለቲካ ሳይንስ በእንግሊዝ አገር የተማሩ ሲሆን እአአ 1999 ላይ የአገሪቱን ጦር ተቀላቅለዋል።