በኬንያ እራሳቸውን አስርበው ሲፀልዩ የሞቱ ናቸው የተባሉ የ21 ሰዎች አስክሬን ተገኘ
የኬንያ ፖሊስ የዓለም ፍጻሜ ተቃርቧል በሚል እራሳቸውን አስረበው ሲጸልዩ ሕይወታቸው ያለፉ ሰዎች ሳይሆኑ አይቀሩም የተባሉ የ21 ሰዎች አስክሬንን አገኘ።
ፖሊስ ቆፍሮ ካወጣቸው አስክሬኖች መካከል ሕጻናት የሚገኙበት ሲሆን ተጨማሪ አስክሬኖች ሊገኙ እንደሚችሉ የአካባቢው ባለስልጣናት አስታውቀዋል።
ፖሊስ ከትኩስ የመቃብር ስፍራ የሰዎችን አስክሬን በቁፋሮ ያገኘው አንድ የሃይማኖት መሪ ነኝ የሚል ግለሰብ ለተከታዮቹ “የዓለም ፍጻሜ ተቃርቧል እየጾማችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትን ጠብቁ” ያላቸው ሰዎች እራሳቸውን ነጥለው ሲጸልዩ የሞቱ ሰዎች መገኝታቸውን ተከትሎ ምርመራ እያደረገ ባለበት ወቅት ነው።
ከአንድ ሳምንታት በፊት በኬንያ ምሥራቃዊ ክፍል ኪሊፊ በሚባለው የባሕር ዳርቻ ግዛት ‘ጉድ ኒውስ ኢንትርናሽናል ቸርች’ አባላት መካከል አራቱ በረሃብ ሞተው እና በርካቶች ደግሞ እጅግ ተዳክመው ጫካ ውስጥ ተገኝተው ነበር።
ከቀናት በፊት ደግሞ ሻካሎሃ ተብሎ ከሚጠራው ጫካ ውስጥ 15 የቤተክርስቲያኗ አባላት የነበሩ ሰዎች አስክሬን ተገኝቷል።
ፓስተር ማኬንዚ ንቴንጌ የተባለ የሃይማኖት ሰባኪ በፖሊስ ቁጥጥር ሥር የሚገኝ ቢሆንም በሰዎቹ ሞት ተጠያቂ አይደለሁም ሲል ይከራከራል። ይህ የሃይማኖት መሪ ‘ጉድ ኒውስ ኢንትርናሽናል ቸርች’ የተባለውን ቤተ-ክርስቲያን እአአ 2019 ላይ ዘግቻለሁ ይላል።
ይሁን እንጂ ግለሰቡ ተከታዮቹ ‘እየሱሰን ማግኘት’ ከፈለጉ እራሳቸውን እንዲያስርቡ ነግሯቸዋል ተብሏል። ተከታዮቹም በተነገራቸው መሠረት የተባሉትን ካደረጉ በኋላ በረሃብ ሕይወታቸው አልፏል።
እስካሁን ድረስ ፖሊስ በጠቅላለው የ21 ሰዎች አስክሬንን አግኝቻለሁ ይበል እንጂ ክስተቱን ተከትሎ የሞቱ ሰዎች ቁጥር በትክክል አልታወቀም። የኬንያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኬቢሲ ግን 58 የመቃብር ቦታዎች ተለይተዋል ሲል ዘግቧል።
ፓስተር ማኬንዚ ከአንድ ሳምንት በፊት በቁጥጥር ሥር የዋለው እራሳቸውን አስርበው ሕይወታቸው ሳያልፍ አይቀርም የተባሉ የ5 ሰዎች አስክሬን ከተገኘ በኋላ ነው።
ቪክተር ካኡዶ የተባሉ የአካባቢው ባለስልጣን፤ “ወደ ጫካው ገብተን ግዙፍ ረዥም መስቀል ተተክሎ ስንመለከት በዚያ ቦታ የተቀሩት ሰዎች አምስት ብቻ ሊሆን እንደማይችል አውቀናል” ብለዋል።
ለሰዎቹ ሞት ትክክለኛው መንስዔ ረሃብ መሆኑን ማረጋገጫ ለመስጠት ከአስክሬኖች ላይ የዲኤንኤ ናሙና ተወስዶ ምርመራ እንደሚደረግ ዘ ስታንዳርድ የተባለው የኬንያ ጋዜጣ ዘግቧል።
ዘ ስታንደርስ በዘገባው ይህ ሰባኪ በአካባቢው ሦስት መንደሮችን ናዝሬት፣ ቤተልሄም እና ጁዴአ ብሎ ከሰየመ በኋላ ተከታዮቹን በውሃ ማቆሪያ ቦታዎች ከጠመቀ በኋላ እንዲጾሙ ነግሯቸዋል።
ከእንዲህ አይነት የእምነት ሰባኪያን ምክር ጋር በተያያዘ በሚፈጸሙ የጾም እና ሌሎች ትዕዛዞች ምክንያት ምዕመናን በተለያዩ አገራት ጉዳት ሲደርስባቸው ይህ የመጀመሪያው አይደለም።
ከሳምንታት በፊት ሞዛምቢክ ውስጥ አንድ ፓስተር እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አርባ ቀን እና ሌሊት እጾማለሁ ብሎ በመሞከሩ ክፉኛ ተጎድቶ ሆስፒታል ከገባ በኋላ ለሕልፈት መብቃቱ ይታወሳል።