ኢትዮጵያውያን በአፍሪማ የሙዚቃ ሽልማት ከምሥራቅ አፍሪካ በአሸናፊነት ተካተቱ
ኢትዮጵያውያን ድምጻውያን በዘንድሮው የመላው አፍሪካ የሙዚቃ ሽልማት (አፍሪካ) ውስጥ በተለያዩ የሙዚቃ ዘርፎች ተካተቱ።
በሽልማቱ ላይ በሥራቸው ከተካተቱ መካከል ቤቲ ጂ፣ አዲስ ለገሰ፣ ቴዲ አፍሮ፣ ሔዋን ገብረወልድ እና ካሥማሰ ይገኙበታል።
በዘንድሮው የአፍሪማ ውድድር ቤቲ ጂ በምሥራቅ አፍሪካ ምርጥ ድምጻዊት ዘርፍ ‘ሰማይ’ በተሰኘው ዘፈኗ ፣ አዲስ ለገሰ ደግሞ በምሥራቅ አፍሪካ ድምጻዊ ዘርፍ ‘እንጃ’ በተሰኘው ዘፈኑ ነው በሽልማቱ የተካተቱት።
በሴኔጋል ዳካር በተካሄደው ስምንተኛው ‘ኦል አፍሪካ ሚውዚክ አዋርድ’ ወይም አፍሪማ ውድድር ላይ አዲስ ለገሰ በምርጥ የአፍሪካ ጃዝ አርቲስት/ጥምረት ዘርፍ ‘እንጃ’ በተሰኘው ዘፈኑ ሲካተት፣ በዘርፉ ጉቱ አበራ በ ‘ዴሚ’ ዘፈኑ እንዲሁም ጃኖ ባንድ በ ‘ዘብናናው’ ሙዚቃም ተካተዋል።
በምሥራቅ አፍሪካ ምርጥ ድምጻዊት ዘርፍ ሔዋን ገብረወልድ ‘ሼሙና’ በተባለው ሙዚቃዋ ትገኛለች።
ለአፍሪካውያን ሙዚቀኞች ዕውቅና በሚሰጠው የአፍሪማ አዋርድ በተለያዩ ዘርፎች ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞችን አካቷል።
በምርጥ የአፍሪካ ባንድ ሥር ጃኖ በ ‘ዘብናናው’፣ በምርጥ የአፍሪካ ሬጌ፣ ራጋ እና ዳንሶል አርቲስት/ጥምረት ዘርፍ ቴዲ አፍሮ በ ‘ናዕት’ ተካተዋል። በምርጥ ቪድዮ ዘርፍ ማራናታ ተገኘ በ ‘ሰዋሰው’ ተካታለች።
በምርጥ የአፍሪካ ባህላዊ ሙዚቃ አርቲስት/ጥምረት ዘርፍ ቤቲ ጂ በ‘ሰማይ’ ዘፈኗ፣ ሌንጮ ገመቹ በ ‘ሰግሊ’ እና በዓመቱ አዲስ ታዋቂ ዘርፍ ደግሞ ሔዋን ገብረወልድ ‘ሼሙና’ በተባለው ሙዚቃ ተካተዋል።
በምርጥ አነቃቂ የአፍሪካ ሙዚቃ ዘርፍ ካሥማሰ ‘ሰዋሰው’ በተባለው ሙዚቃ ተካቷል።
በዘንድሮው አፍሪማ ናይጄርያውያኑ አሳኪ፣ በርና ቦይ እና ዴቪዶ በርካታ ሽልማቶች ሰብስበዋል።
አሳኪ የዓመቱ አዲስ ታዋቂ ዘርፍ አሸናፊ ሲሆን፣ በርና ቦይ የዓመቱ ምርጥ አርቲስት፣ ዴቪዶ የዓመቱ ምርጥ አነቃቂ የአፍሪካ አርቲስት፣ ዊዝኪድ ደግሞ የዓመቱ ምርጥ የምዕራብ አፍሪካ አርቲስት ተብለዋል።
‘ታላ’ የተሰኘው የአይቮሪ ኮስታዊው ዲቢ ቢ ሙዚቃ የዓመቱ ምርጥ ዘፈን ተብሏል።
ሴኔጋል አፍሪማን በማዘጋጀት የመጀመሪያዋ ፈረንሳይኛ ተናጋሪ አፍሪካዊ አገር ሆናለች።