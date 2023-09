በከባድ የመሬት መንቀጥቀጥ ስለተመታችው ሞሮኮ 12 አጫጭር እውነታዎች

11/ በሞሮኮ በተለይም ማራኬሽ እና ካዛብላንካ ከተሞች በርካታ ፊልሞች ተቀርጸዋል። በዚህ የተነሳ የአፍሪካ ሆሊውድ ትባላለች። ከነዚህ መሀል Inception (2010), Gladiator (2000), Mission impossible Rogue Nation (2015), The Jewel of the Nile (1985), The Mummy (1999), The Old Guard (2020) ይገኙበታል። የሚገርመው ካዛብላንካ (Casablanca) የተሰኘው ፊልም የተቀረጸው በሞሮኮ አይደለም።