አሜሪካ ውስጥ ለሞተችው ኡጋንዳዊት ከ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ ካሳ ተፈረደ
ኡታህ ግዛት ውስጥ የሚገኝ አንድ የአሜሪካ ፍርድ ቤት ከሁለት ዓመት በፊት በአደጋ ሕይወቷ ለጠፋ ዩጋንዳዊት አክቲቪስት ቤተሰቦች ከ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንዲከፈል ወሰነ።
ዩጋንዳዊቷ ኡታህ ግዛት ውስጥ የሚገኝን ብሔራዊ ፓርክ ከባሏ ጋር እየጎበኙ ሳለ ነበር በድንገተኛ አደጋ ምክንያት ሕይወቷ ሊጠፋ የቻለው።
ቤተሰቦቿ በአደጋው ምክንያት ሕይወቷ ባለፈው ኤስተር ናካጂጎ ሞት ምክንያት ለደረሰባቸው ጉዳት ካሳ እንዲከፈላቸው ጉዳዩን ፍርድ ቤት ወስደው ሲከራከሩ ቆይተው እንደተወሰነላቸው የአሜሪካ መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል።
ነገር ግን ፍርድ ቤቱ አሁን ቤተሰቡ የወሰነው ካሳ ከተጠየቀው 140 ሚሊዮን ዶላር በከፍተኛ ደረጃ ያነሰ ቢሆንም፣ በኡታህ ግዛት ታሪክ የፌደራል መንግሥቱ የከፈለው ከፍተኛው ካሳ መሆኑን የቤተሰቡ ጠበቃ ገልጿል።
በኡጋንዳዊቷ ኤስትር ላይ ለደረሰው የሞት አደጋ ለቤተሰቡ በፍርድ ቤት ከተወሰነው የ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ ካሳ ባለቤቷ 9.5 ሚሊዮን ዶላር፣ እናቷ 700,000 ዶላር እና አባቷ ደግሞ 350,000 ዶላር እንደሚደርሳቸው ተነግሯል።
አዲስ ተጋቢ የነበሩት የ25 ዓመቷ ሟች ኤስተር ናካጆጎ እና ባሏ ሉዶቪች በምሥራቃዊ ኡታህ ውስጥ ጉብኝት ላይ ሳሉ ነበር አደጋ ደርሶ ሚስት ሕይወቷ ያለፈው።
የአደጋውም ምክንያት በፓርኩ ውስጥ በአግባቡ ያልተዘጋ የብረት በር በከባድ ነፋስ ምክንያት ተወርውሮ ከባሏ ጋር መኪና ውስጥ የነበረችውን ኤስተር ላይ የከፋ ጉዳት በማድረስ በአሰቃቂ ሁኔታ ለሞት አብቅቷታል።
አሰቃቂው አደጋ በኤስተር ላይ ያስከተለው ሞት እና በኡጋንዳ ውስጥ ለሴቶች እና ለልጃገረዶች መብት ተከራካሪ ከመሆኗ አንጻር የኤስተር ሞት በአሜሪካ ውስጥ ከፍተኛ ትኩረት እንዲያገኝ አድርጎታል።