የዩሮቪዥን ሽልማት ለዩክሬን ጦር ዶሮን ለመግዛት ተሸጠ
የዘንድሮውን የዩሮቪዥን የሙዚቃ ውድድር ያሸነፈውና ካሉሽ ኦርኬስትራ የተሰኘው የዩክሬን ባንድ አባላት በውድድሩ ያሸነፉትን ዋንጫ በ900 ሺ ዶላር መሸጣቸው ተሰምቷል።
ዋንጫውን የሸጡት ደግሞ ለዩክሬን ጦር ወታደራዊ ሰው አልባ አውሮፕላን (ድሮን) ለመግዛት ነው ተብሏል።
የሙዚቃ ቡድኑ ከክሪስታል የተሰራውን ዋንጫ በፌስቡክ አማካይነት በጨረታ ሽያጭ አቅርቧል።
የሙዚቃ ቡድኑ ጨረታ በጀርመኗ በርሊን ካካሄደው ኮንሰርት ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ተካሂዷል። ኮንሰርቱም የተካሄደው ለዩክሬናውያን ወታደሮች የህክምና መገልገያዎችን ለማቅረብ የሚረዳ ገንዘብ ለማሰባሰብ ነበር።
የተባበሩት መንግስታት እንደሚለው ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ ከ14 ሚሊየን በላይ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ሲሆን በርካቶችም ሕይወታቸውን አጥተዋል።
በኮንሰርቱ ወቅት ንግግር ያደረገው የባንዱ አባል ኦሌህ ሲዩክ ሰዎች ጦርነቱን በቀላሉ እንዳይመለከቱትና ከ4 ሺ በላይ ንጹሀን ዜጎች መሞታቸውንና ከ4 ሺ 500 በላይ ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው አስታውሷል።
አክሎም ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ዩክሬናውያን ተዋጊዎችም መገደላቸውን ተናግሯል።
"ሰላም እስከሚመጣ ድረስ ይህ ጉዳይ የሁሉም መገናኛ ብዙሃን የፊት ገጽ ላይ ሊወጣ ይገባል’’ ብሏል ኦሌህ ሲዩክ። የሙዚቃ ቡድኑ የዩሮ ቪዥን ውድድርን ያሸነፈበት ‘ስቴፋኒያ’ የተሰኘው ሙዚቃ ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ በርካታ ዩክሬናውያን ለተቃውሞ ሲወጡ የሚያቀነቅኑት ሆኗል።
ሴሪ ፕሪቱላ የተባለች የአንድ የዩክሬን ቴሌቪዥን ጣቢያ አቅራቢ ዋንቻውን በመሸጥ የተገኘው ገንዘብ ዩክሬን ውስጥ የሚመረቱ ‘ፒዲ-2’ የተባሉ ሁለት ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ለመግዛት እንደሚውል መናገሯን ሬውተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል።
በዚህ ጦርነት ዩክሬንም ሆነ ሩሲያ ሰው አልባ አውሮፓልኖችን (ድሮን) በበርካታ የጦርነት አውድማዎች እየጠቀሙ ሲሆን ድሮኖችም የጦርነት ስትራቴጂዎችን እየቀየሩ ይገኛሉ።