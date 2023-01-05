የፈረንሳይ እና የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ወደ ኢትዮጵያ ሊጓዙ ነው
በሰሜን ኢትዮጵያ ሲካሄድ የቆየው የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም ስምምነት ከተደረሰ ከሁለት ወር በኋላ የፈረንሳይ እና የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ወደ አዲስ አበባ ሊያቀኑ መሆናቸው ተነገረ።
የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ካትሪን ኮሎና በቀጣይ ሳምንት ከጀርመኗ አቻቸው አናሌና ባኤርቦክ ጋር ወደ ኢትዮጵያ እንደሚጓዙ ለአንድ የፈረንሳይ ቴሌቪዥን ጣቢያ ተናግረዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚንስትሯ ጦርነቱን ለማቆም የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ለማበረታታት እና የአፍሪካ ኅብረትን ጥረት ለመደገፍ እንደሚጓዙ ኤልሲአይ ለተሰኘ የቴሌቪዥን ጣቢያ ተናግረዋል።
ሁለቱ የውጭ ጉዳይ ሚንስትሮች በኢትዮጵያ ጉብኝት የሚያደርጉት ጥር 4 እና 5 እንደሚሆን ኤአፍፒ ዲፕሎማቲክ ምጮቹ እንደገለጹለት ተዘግቧል።
ኤአፍፒ በዘገባው ሁለቱ ሚንስትሮች ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ኅብረት ጋር ስላላት ግንኙነት ከኢትዮጵያ መሪዎች ጋር ይነጋገራሉ ብሎ ስለመዘገቡ አፍሪካ ኒውስ አስነብቧል።
በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት ሲካሄድ የቆየውን የእርስ በርስ ጦርነትን በዘላቂነት ለማቆም በአፍሪካ ኅብረት አደራዳሪነት የፌደራል መንግሥቱ እና ህወሓት የሰላም ስምምት መድረሳቸው ይታወሳል።
ከፍተኛ ሰብዓዊ እና ቁሳዊ ኪሳራ ያደረሰውን ጦርነት በዘላቂነት ለማቆም ሁለቱ ተዋጊ ኃይሎች ከስምምነት መድረሳቸው በምዕራባውያኑ አገራት ሙሉ ድጋፍ የተቸረው ሂደት ነው።
ጦርነቱ እየተካሄደ በነበረበት ወቅት ግጭት እንዲቆም እና የሰብዓዊ እርዳታ እንዲደርስ ምዕራባውያኑ አበክረው ሲወተውቱ ነበር።
ፈረንሳይ ጦርነቱ ተባብሶ በቀጠለበት ወቅት ፓሪስ ከአዲስ አበባ ጋር ደርሳ የነበረውን ወታደራዊ ስምምነት አግዳ እንደነበረ መዘገቡ ይታወሳል።
ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እና ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ 2011 ዓ.ም. ደርሰውት የነበረው ወታደራዊ ስምምነት ሐምሌ 2013 ዓ.ም. ጀምሮ መታገዱን የፈረንሳዩ የዜና ወኪል ኤኤፍፒ ዘግቦ ነበር።
የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን መባባስን ተከትሎ በፈረንሳይ የታገደው ወታደራዊ ስምምነት ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ዳግም ተግባራዊ ስለመደረጉ እስካሁን በይፋ የተባለ ነገር የለም።
ምዕራባውያኑ ጦርነት እንዲቆም በተደጋጋሚ ከሚያወጡት መግለጫ በተጨማሪ የአውሮፓ ኅብረትን ጨምሮ በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ የተለያዩ ጫናዎችን ሲያሳድሩ ነበር።
ከዚህ በተጨማሪም ከአንድ ዓመት ገደማ በፊት ኅዳር ማብቂያ 2014 ዓ.ም. የትግራይ ኃይሎች ወደ አዲስ አበባ መቃረባቸውን ተከትሎ ጀርመን እና ፈረንሳይን ጨምሮ በርካታ ምዕራባውያን አገራት ዜጎቻቸው አገሪቱን ለቀው እንዲወጡ መጠየቃቸው ይታወሳል።
የአውሮፓ ኅብረት አገራት እና ኢትዮጵያ
የአውሮፓ ኅብረት ቁልፍ አባላት የሆኑት ፈረንሳይ እና ጀርመን ከፍተኛ ባለሥልጣኖቻቸውን ወደ አዲስ አበባ ለመላክ ማሰባቸው በኅብረቱ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር በሚኖረው ግንኙነት ላይ ውጤት ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል።
ባለፈው ሳምንት ኅብረቱ በኢትዮጵያ መንግሥት እና በህወሓት መካከል የተደረሰው ስምምነት ተፈጻሚ መሆን ከኢትዮጵያ ጋር የሚያደርገውን ግንኙነት መልሶ ለመጀመር የሚያስችለውን ሁኔታ እንደሚፈጥር ገልጾ ነበር።
ከስምምነቱ መፈረም በኋላ ያታዩ ለውጦችን ያደነቀው የአውሮፓ ኅብረት ለዚህም ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ጠቅሶ፣ “የስምምነቱ በዘላቂነት ተግባራዊ መሆን የአውሮፓ ኅብረት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ስትራቴጂያዊ ግንኙነትን መልሶ ለመጀመር እንደሚያስችለው” አመልክቷል።
የአውሮፓ ኅብረት ለኢትዮጵያ ከፍተኛ መጠን ያለው የበጀት ድጋፍ እና እርዳታን ከሚሰጡ አገራት መካከል አንዱ ሲሆን፣ በሰሜን ኢትዮጵያ የተጀመረውን ጦርነት ተከትሎ ወደ 110 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ የበጀት ድጋፍ እንዲዘገይ አድርጓል።
የኢትዮጵያ መንግሥትም የኅብረቱን ውሳኔ “በተሳሳተ ግምገማ ላይ ተመስርቶ የተወሰደ እርምጃ ነው” ሲል ተቃውሞውን መግለጹ ይታወሳል።
ኅብረቱ እንዳለው የተኩስ አቁሙ ተግባራዊ መሆን፣ ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እና ለመብት ጥሰቶች ተጠያቂነት መኖር ለኢትዮጵያ የሚያደርገው የልማት እና የምጣኔ ሀብት ድጋፍ ቀስ በቀስ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ያደርጋል ብሏል።
ጨምሮም የኢትዮጵያ አጠቃላይ መረጋጋት፣ ሉአላዊነት እና የግዛት አንድነት እንዲሁም ሰላማዊ ልማት ለአካባቢው እና ለአውሮፓ ኅብረት ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን ጠቅሷል።
ለሁለት ዓመት ከተካሄደውን የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘ የአውሮፓ ኅብረት በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ በተለያየ መልኩ ጫና ሲያሳድር የቆየ ሲሆን፣ ለአገሪቱ ሲሰጥ በነበረው የበጀት እና የልማት ድጋፍ ላይም ቅነሳ እና ማዘግየት አድርጓል።
ደም አፋሳሹን ጦርነት ለማብቃት ባለፈው ጥቅምት መጨረሻ በአፍሪካ ኅብረት አደራዳሪነት በኢትዮጵያ መንግሥት እና በህወሓት መካከል የተደረሰው ስምምነትን ተከትሎ ጦርነት የቆመ ሲሆን፣ በሰብአዊ እርዳታ እና በመሠረታዊ አገልግሎቶች አቀርቦት ላይ መሻሻል መታየቱ ባለፉት ሳምንታት ተገልጿል።