የቤት ውስጥ ጥቃትን አሸንፋ ዓለም አቀፍ እውቅናን የተቀዳጀችው ቲና ተርነር

ከ 1 ሰአት በፊት

የደፈረሰ ልጅነት

ወርቃማ እድል

ፉል ኢን ላቭ (Fool in Love) የተሰኘው እና በተርነተር የተጻፈውን ሙዚቃ እንድትዘፍን ተደረገ።

የሙዚቃ ሰንጠረዦች አናት ላይ የተቀመጠችው ቲና

በመቀጠል የሰራችው ጎነ ወርክ አውት ፋይን (Gonna Work Out Fine) ደግሞ ምርጥ 20ዎቹ ውስጥ መግባት ቻለ።

ከጥቃት ያመለጠችው ቲና

በ1983 የሰራችው ሌትስ ስቴይ ቱጌዘር (Let's Stay Together) የሙዚቃ ሕይወቷ ዳግም ያንሰራራበት ስራ ነው።

ከሁለት ዓመት በኋላም ወደ ስክሪን ብቅ ብላ በማድ ማክ ቢዮንድ ተንደርስቶርም (Mad Max Beyond Thunderdome)ላይ አንት ኢንቲቲ (Aunty Entity) ሆና መተወን የቻለች ሲሆን፣ የማጀብያ ሙዚቃዎችንም ሰርታለች።

ከማጀብያ ሙዚቃዎቿ መካከል የፊልሙ መግቢያ ሙዚቃ ዊዶንት ኒድ አናዘር ሂሮ (We Don't Need Another Hero) ይገኝበታል።