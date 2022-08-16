አዲስ አበባ እና ኦሮሚያ በአስተዳደር ወሰን ላይ ከስምምነት መድረሳቸው ተገለጸ
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እና የኦሮሚያ ክልል ከተማዋን ከክልሉ ጋር በሚለዩ ቦታዎች ላይ ከስምምነት መድራሰቸው ተገለጸ።
በዚህም መሠረት በአዲስ አበባ ስር የነበሩ አንዳንድ አካባቢዎች ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዲካተቱ ሲወሰን ሌሎች ደግሞ በከተማዋ አቅራቢያ የሚገኙ አካባቢዎች ከኦሮሚያ ወደ አዲስ አባባ እንዲካተቱ መደረጋቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል።
በዚህ የከተማው አስተዳደር ታሪካዊ ባለው ውሳኔ የኦሮሚያ ክልል በሚያስተዳድርበት፤ የአዲስ አበባ ከተማም ሲያስተዳሩ በቆዩበት ቦታ ላይ እንዲቀጥሉ ከስምምነት መደረሱን ገልጿል።
ጨምሮም በኦሮሚያ ክልል የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ውስጥ በመግባት በአዲስ አበባ አስተዳደር ተገንብተዋል የተባሉ ኮንዶሚኒየሞች ወደ ልዩ ዞኑ እንዲካተቱ እንዲሁም አንዳንድ የልዩ ዞኑ አካባቢዎች ወደ አዲስ አበባ እንዲገቡ ተደርጓል።
በዚህም መሠረት ኮዬ ፈጨ፣ ቱሉ ዲምቱ በከፊል እና ጀሞ ቁጥር ሁለት የሚገኙበት አካባቢዎች ወደ ኦሮሚያ የፊንፊኔ ልዩ ዞን ሲካለሉ፣ ኦሮሚያ ክልል የገነባው የቆጣሪ ኮንዶሚኒየም ወይም ለቡ አካባቢ፣ ከፉሪ ሃና እና የኦሮሚያ ኮንዶሚኒየሞችን ጨምሮ እስከ ቀርሳ ወንዝ ያለውን አካባቢ ወደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንዲካለሉ ከስምምነት መደረሱ ተገልጿል።
ይህንን ውሳኔን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲና አዳነች አበቤ ለዘመናት ሲንከባለል የነበረውን እና የሕዝብ ጥያቄ ሆኖ የቆየውን የአስተዳደር ወሰን ጉዳይ “በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት በትጋት እና በቁርጠኝነት፣ ከሕዝባችን ጋር ስንሰራበትና ስንመክርበት ቆይተን ዛሬ በጋራ መድረካችን በስኬት ማጠናቀቅ በመቻላችን ደስታችን ወደር የለውም” ብለዋል።
ይህ በአዲስ አበባ ከተማ እና በዙሪያዋ ባለው የኦሮሚያ ክልል የፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን መካከል ያለው ጉዳይ ለሰባት ዓመታት በጋራ የቴክኒክ ኮሚቴ አማካይንት ሲታይ ቆይቷል ተብሏል።
በዚህም የአስተዳደራዊ ወሰን ጉዳይ፣ በሕገ መንግሥት እና በአዲስ አበባ ከተማ ቻርተር መሠረት የወሰን ጉዳይ በሁለቱ አስተዳደር አካላት ይፈታሉ ብሎ ባስቀመጠው መሠረት ከስምምነት ላይ እንደደረሰ ከንቲባዋ መናገራቸው ተዘግቧል።
ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጨምረውም ይህ ውሳኔ ተግባራዊ በሚሆንባቸው አካባቢዎች የትኛውም አይነት መንግሥታዊ አገልግሎት እንደማይቋረጥ፣ የተለያዩ የአገልግሎት እና የፀጥታ ሥራዎች በሁለቱም አስተዳደሮች እንደሚሰሩ አመልክተዋል።
ይህ በኦሮሚያ እና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በኩል የአስተዳደር ወሰን የመለየት ሁኔታ ከውሳኔ ሊደረስበት መሆኑ ተከትሎ ተግባራዊ እንዲሆን ከሚያበረታቱት ባሻገር ወቅቱ አይደለም በሚል ጥያቄ ያነሱም አካላት አሉ።
ከእነዚህም መካከል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ) አንዱ ሲሆን፣ ፓርቲው በቅርቡ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ “መሬት ላይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት የአስተዳደር ወሰን ማካለሉ ጠቃሚ መሆኑ ባይካድም፣ ውሳኔዎቹን ማስተግበር የሚቻለው ዜጎችን አሳትፎ የሂደቱ ባለቤት በማድረግ” መሆኑን በመጥቀስ ከዚህ ውጪ የሚደረግ ሙከራ ከጥቅሙ ጉዳቱ እንደሚያመዝን በመግለጽ ሕዝቡ እንዲሳተፍ ጠይቆ ነበር።
በአዲስ አበባ ከተማ እና በዙሪያዋ ባሉ የኦሮሚያ ክልል ዞኖች መካከል ያለው የአስተዳደር ወሰን ጉዳይ ለበርካታ ዘመናት ሲያነጋግር የቆየ ሲሆን፣ በተለይ ከሰባት ዓመታት በፊት ኢህአዴግ ያስተዋወቀው ማስተር ፕላን በአገሪቱ ከባድ ቀውስ ማስከተሉ ይታወሳል።
ማስተር ፕላኑ አዲስ አበባን እና የኦሮሚያ አካባቢዎችን በስፋት የሚያስተሳስር ነው ቢባልም በኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ ሕዝባዊ ተቃውሞን ቀስቅሶ ተከትሎት ለመጣው ለውጥ አንድ ምክንያት ሆኖ ነበር።
ሕዝባዊ ተቃውሞውን ተከትሎ የወቅቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የነበሩት ለማ መገርሳ፤ ሕዝብ ያልፈቀው ዕቅድ ተፈጻሚ አይሆንም በማለት ምላሽ ከሰጡ በኋላ የማስተር ፕላን ዕቅድ ተፈጻሚ ሳይሆን ቀርቷል።