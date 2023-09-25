በኦርቶዶክስ ገዳም ውስጥ ከተደረገ የተኩስ ልውውጥ በኋላ ኮሶቮና ሰርቢያ ተፋጠጡ
የሰርቢያ የዘር ሀረግ ያላቸው ታጣቂዎችና የሰሜናዊ ኮሶቮ ፖሊስ ግጭት ውስጥ ከገቡ በኃላ ኮሶቮና ሰርቢያ እርስ ብርሳቸው እየተካሰሱ ይገኛሉ።
ትላንት ዕሁድ በሰርቢያ ባንጃስካ በተሰኘ ግዛት በሚገኝ የኦሮቶዶክስ ቤተክርስቲያን ገዳም ውስጥ በነበረ ከበባ በተደረገ የተኩስ ልውውጥ አንዲ ፖሊስና ሶስት ታጣቂዎች ተገድለዋል።
የኮሶቮው ጠቅላይ ሚኒስትር አልቢን ኩርቲ ሰርቢያ ታጣቂዎችን ተደግፋለች ሲሉ ከሰዋል።
የሰርቢያው ፕሬዝዳንት አሌክስአንደር ቩቺች በበኩላቸው የኮሶቮ ባለስልጣናት ለተከሰተው ሟት የመጨረሻውን ኃላፊነት ይወስዳሉ ብለዋል።
ፕሬዝዳንቱ የተገደሉት ሶስት ታጣቂዎች የኮሰቮ የዘር ሀረግ ያላቸው ሰርቢያውያን ናቸው ብለዋል።
የትላንትናው ግጭት በሁለቱ ሀገራት መካከል በዓመታት ካታዩት መካረር አንዱ ሲሆን ከወራት በፊት ውጥረት ውስጥ ቆይተው ነበር።
እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2008 ኮሶቮ ከሰርቢያ ተነጥላ ነጻ ሀገር መሆኗን አውጃለች። ሆኗም ሰርቢያና ቁልፍ አጋሮቿ ቻይናና ሩስያ እውቅና አልሰጧትም።
በርካታ ሰርቢያውያን የሀገራቸው ምስረታ መነሻ ኮሶቮ እንደሆነች ያምናሉ። በኮሶቮ ከሚኖሩ 1.8 ሚሊዮን ሰዎች መካከል 92 በመቶዎቹ የአልቤኒያ የዘር ሀረግ ያላቸው ሲሆን 6 በመቶዎቹ ብቻ ከሰርቢያ የሚመዘዝ የዘር ሀረግ አላቸው።
እንደ ኮሶቮ ፖሊስ ገልጻ ከሆነ ታጣቂዎች በባንጃስካ አከባቢ በሰርቢያ ደንብር አቅራቢያ በሚገኘው የኦርቶዶክስ ገዳም ውስጥ ከባድ መሳሪያ የታጠቁ ሰዎች ከገቡ በኃላ ተኩስ ተከፍቷል።
ፖሊስ ባካሄደውና የኮሶቮ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒትር ሄላል ስቬላ “የማጽዳት ዘመቻ” ሲሉ በጠሩት ዘመቻ በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ሶስት ታጣቂዎች ተገድለዋል።
ሚኒስትሩ “ይህንን ግዛት በቁጥጥር ስር አውለነዋል። ይህ የሆነው ከተከታታይና በርካታ ውጊያ በኃላ ነው” ብለዋል።
የአከባቢው ባለስልጣናት ስድስት ሰዎች መታሰራቸውን እና በርካታ ቁጥር ያለው መሳሪያ በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግረዋል።
ባለስልጣናቱ የታሰሩት ሰዎች በጥቃት ውስጥ ስላላቸው ተሳትፎ ያሉት ነገር የለም።
ታጣቂዎቹ በለሊት ገዳሙን ለቀው መውጣታቸውን የሰርቢያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መግለጿን ሮይትርስ ዘግቧል።
ገዳሙ ከመያዙ አስቀድሞ አንድ የኮሶቮ ፖሊስ ተገድሏል።
የኮሶቮው ጠቅላይ ሚኒስትር አልቢን ኩርቲ “ሰርቢያ ወንጀለኞችን ትደግፋለች” ሲሉ ተጠያቂ አደርገዋል። ታጣቂዎቹን በተመለከተ ደግሞ “የሰለጠኑና የወታደር እንዲሁም የፖሊስ የኃላ ታሪክ ያላቸው” ናቸው ያለ ሲሆን በሰርቢያ በገንዘብ እና በሞራል የሚደገፉ ናቸው ሲሉ ገልጸዋል።
የሰርቢያው ፕሬዝዳንት አሌክስአንደር ቩቺች ደግሞ የኮሶቮው ጠቅላይ ሚኒስትር ኩርቲን ለወራት “ሲተነኩሱን ነበር” ሲሉ ከሳቸዋል።
የኮሶቮ ፖሊስን ግድያን በተመለከተ በሰጡት አስተያየት ደግሞ “ፍጹም ሊወገዝ የሚገባው” ነው ካሉ በኃላ ለክስተቱ የኮሶቮው ጠቅላይ ሚኒስትር ኩርቲ ተጠያቂ ናቸው ብለዋል።
“ብቸኛ ምኞቱ እኛን ጎትቶ ከኔቶ ጋር ጦርነት ውስጥ መክተት ነው። ሁሉንም ቀን የሚያደርገው ብቸኛ ተግባር እሱ ነው” ሲሉም አክለዋል።
ፕሬዝዳንት ቩቺች በኔቶ የሚመራው የሰላም አስከባሪ ጣልቃ ገብቶ ቢሆን ኖሮ የጉዳቱ ሰለባዎች ቁጥር ይቀንስ ነበርም ብለዋል።
በኮንሶቮ ወደ 4 ሺህ 500 የሰላም አስከባሪዎች ተሰማርተዋል።
የአውሮፓ ህብረት የውጪ ጉዳይ ፖሊስ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ክስተቱን ያወገዙት ሲሆን “አስቀያሚ ጥቃት” ሲሉም ጠርተውታል። ለጥቃቱ ኃላፊነት የሚወስዱ ሰዎች ለፍትህ ሊቀርቡ ይገባል ሲሉም አክለዋል።
ባለፈው ሰኔ ወር በኮንሶቮ የአከባቢ ምርጫ ተካሂዶ ግጭት ከተቀሰቀሰ በኃላ በሀገሪቱ ውጥረት ነግሶ ነበር።
የሰርቢያ የዘር ሀረግ ያላቸው ሰዎች በሚበዙባቸው አከባቢዎች ነዋሪዎች ራሳቸው ከምርጫ ያገለሉ ሲሆን የኮንሶቮ አልቤኒያ ፖለቲከኞች ከንቲባ ሆነው ተሹመዋል።
ጆሴፍ ቦሬል ፕሬዝዳንት ኩርቲ የሰርብ የዘር ሀረግ ያላቸው ሰዎች በሚበዙበት ቦታ የበለጠ ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን የሚሰጣቸው የማዘጋጃ ቤት ማህብር እንዲመሰረቱ አላገዙም ሲሉ ወቅሰዋል።
ኔቶ ምርጫውን ተከትሎ ከተከሰተውን አለመረጋጋት ጋር ተያይዞ ተጨማሪ 700 ወታደሮቸን ወደ ኮሶቮ አሰማርቷል።
ያኔ በተፈጠረው ግጭት 30 ገደማ የሚሆኑ የኔቶ የሰላም አስከባሪዎችና ከ50 በላይ የሚሆኖ ሰርቢያዊ ተቃዋሚዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል።