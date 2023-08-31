በጆሃንስበርግ በአንድ ሕንጻ ላይ በተቀሰቀሰ የእሳት አደጋ የ73 ሰዎች ሕይወት አለፈ
በደቡብ አፍሪካዊቷ መዲና ጆሃንስበርግ በሚገኝ ሕንጻ ላይ በተቀሰቀሰ የእሳት አደጋ ቢያንስ 73 ሰዎች መሞታቸውን የደቡብ አፍሪካ ባለሥልጣናት አስታወቁ።
በአደጋው ከ50 በላይ ነዋሪዎችም ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብሏል።
የከተማዋ ማዕከል ላይ በሚገኘው ባለ 5 ፎቅ ሕንጻ ላይ የተቀሰቀሰው እሳት መንስኤ እስካሁን ግልጽ እንዳልሆነም የጆሃንስበርግ ባለሥልጣናት ተናግረዋል።
የድንገተኛ አደጋ አገልግሎት ቃለ አቀባይ ሮበርት ሙላውድዚ ለቢቢሲ እንደተናገሩት የእሳት አደጋ ሠራተኞች የተወሰኑ ነዋሪዎችን ከሕንጻው በማውጣት ሕይወታቸውን ታድገዋል።
እሳቱ ሕንጻውን ማውደሙ ቢገለጽም በሕይወት ሊኖሩ የሚችሉ ተጎጂዎችን የማፈላለግ ሥራ መቀጠሉንም ቃለ አቀባዩ ተናግረዋል።
ከአደጋ የተረፉ ነዋሪዎችን የሚያስፈልጓቸውን እርዳታዎችም ለመለገስም የአደጋ አስተዳደር ባለሥልጣናት በአካባቢው ተሰማርተዋል።
የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች ፍለጋቸውን ካጠናቀቁ በኋላም መንስኤውንና ሌሎች ጉዳዮችን ለማጣራት የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ ይሰማራል ተብሏል።
“በየፎቁ እና በእያንዳንዱ መኖሪያ ቤት እና ክፍል እየገባን በሕይወት ሊኖሩ የሚችሉ ሰዎችን እየፈለግን ነው” ሲሉም ሮበርት ለደቡብ አፍሪካው ሚዲያ ኢኤንሲኤ ተናግረዋል።
ሮበርት ቀድሞ ትዊተር በመባል ይታወቅ በነበረው ኤክስ የማኅበራዊ ሚዲያ ገጽ ላይ ባጋሩት ቪዲዮ የእሳት አደጋ ማጥፊያ መኪኖች፣ አምቡላንሶች መስኮቶቹ ተለብልቦ ከሚታየው ሕንጻ ውጭ ቆመውም አሳይቷል።
በተጨማሪም የተቃጠለው ሕንጻ አካባቢ የተሸፈኑ አስከሬኖችም የሚታዩበት ፎቶዎችም ወጥተዋል።
አንዲት እናት በሕንጻው ላይ ነዋሪ የሆነችውን የ24 ዓመት ልጃቸውን እየፈለጉ እንደሆነ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል።
“ሕንጻው መቃጠሉን ስሰማ ልጄን ለመፈለግ እየሮጥኩ ነው የመጣሁት” ብለዋል።
“እዚህ ከደረስኩ በኋላ ግን ምን እየተፈጠረ እንደሆነ አላወቅኩም። ልጄ በሕይወት ትኑር አትኑር የማውቀው ነገር የለም። ማንም ምንም እያለኝ ይደለም። በጣም ነው የተጨነቅኩትም” ሲሉም አስረድተዋል።
ሕንጻው በጆሃንስበርግ ውስጥ የንግድ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኝ ሲሆን በርካቶችም ኢ-መደበኛ በሆነ መልኩ የሚሰፍሩበት ነው ተብሏል።
‘የተጠለፉ ሕንጻዎች’ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ የሆነው ይህ ሕንጻ በደቡብ አፍሪካ በሕገወጥ መንገድ የሚወሰድ እና በተለይም በአብዛኛው ሕጋዊ ሰነድ የሌላቸው አፍሪካውያን የሚኖሩበትም እንደሆነ ተገልጿል።