በቄለም፣ ምዕራብና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞኖች የሚገኙ ወረዳዎች በፀጥታ ኃይል ቁጥጥር ስር መሆናቸውን መንግሥት አስታወቀ
በቄለም ወለጋ ፣ ምዕራብ ወለጋና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞኖች የሚገኙ ወረዳዎች በተቀናጀ የፀጥታ ኃይል ቁጥጥር ስር ሙሉ በሙሉ መግባታቸውን መንግሥት አስታወቀ።
ይህ የተገለጸው የአገሪቱን ወቅታዊ ሰላምና ደህንነት በተመለከተ የመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ (ዶ/ር) በዛሬው ዕለት ሰኔ 23፣ 2014 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ ነው።
በአካባቢዎቹ መንግሥት ሸኔ ብሎ የሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚንቀሳቀስባቸው እንደሆነ የሚነገርላቸው ስፍራዎችን የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ተቀናጅተው ባደረጉት ዘመቻ ተቆጣጥረውታል ብለዋል።
በምዕራብ ወለጋ፣ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ጭፍጨፋ አድርሰዋል ብለው የጠሯቸውና ስማቸውን ያልገለጿቸው የሽብር ቡድን ያሏቸው አካላትም ላይ የተቀናጀው የጸጥታ ኃይል በከፈተው ዘመቻ በርካታ አባላትም መገደላቸውን በዚሁ ወቅት አስረድተዋል።
ወደ አካባቢዎቹ ጫካ ተበታትነዋል ያሏቸው የቡድኑ አባላትም በፀጥታ ኃይሎችና በህብረተሰቡ ትብብር በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑንም ነው የገለጹት ሚኒስትሩ።
በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ፣ ቶሌ ቀበሌ ሰኔ 11/2014 ዓ.ም ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸውና በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ለመፈናቀል መዳረጋቸው ተዘግቧል።
ከጭፍጨፋው የተረፉ ነዋሪዎችና መንግሥት ጥቃቱን የፈጸመው ‘ሸኔ’ በመባል የሚታወቀው ታጣቂው የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት እንደሆነ ሲገልጹ፣ ቡድኑ ግን ለጥቃቱ የመንግሥት ኃይሎችን ተጠያቂ አድርጎ ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ መጠየቁ ይታወሳል።
መንግሥት በተለያዩ ክልሎች እያካሄድኩ ነው ባለው የህግ ማስከበር ዘመቻ የሽብር ቡድኖች በሚል የጠራቸው አካላትና ህገወጥ ታጣቂዎች ከፍተኛ ቁሳዊና ሰብዓዊ ኪሳራም በመድረሱ እነዚህ አካላት ንጹሃን ዜጎችን ኢላማ እያደረጉ መሆኑም በዚህ ወቅት ተገልጿል።
የምዕራብ ወለጋውን ጨምሮ በጋምቤላና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች “እጅግ ዘግናኝና ከሰውነት ያፈነገጠ ተግባር ፈፅመዋል” ብለዋል ለገሰ ቱሉ (ዶ/ር)።
በጊምቢ የተደረገው ግድያ "የሽብር ድርጊት" መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ “የነዚህ ኃይሎች ዋነኛ አላማ በህብረተሰባችን ውስጥ ማህበረሰባዊ ክፍፍል፣ በጥላቻ ላይ የተመሰረተ የህብረተሰብ ግጭት በመፍጠር ኢትዮጵያን ለማበልጸግ መንግሥት የያዘውን አጀንዳ ማሰናከል ነው” ብለዋል።
የተፈጠረውን ግድያም ተከትሎ መንግሥት ችግሩ በተፈጠረባቸው አካባቢዎች አፋጣኝ እርምጃ መውሰዱንም አስረድተዋል።
በአሁኑ ወቅት በአካባቢው ጉዳት የደረሰባቸውን የቤተሰብ አባላት የማረጋጋት፣ ተደናግጠው ከአካባቢው የለቀቁት ወደቀያቸው እንዲመለሱና ንብረታቸው የወደመባቸው እርዳታ እንዲያገኙ መደረጉን ገልጸዋል።
በጥቃቱም የቆሰሉ የህክምና እርዳታ እንዲያገኙ መደረጉንና የተዘረፉ ንብረቶችም በአካባቢው ማህበረሰብ አስተባባሪነት እየተመለሱ ናቸው ብለዋል።
በጋምቤላ ጥቃት ሊፈፅሙ ነበር ያሏቸው ቡድኖች ሙሉ በሙሉ መገደላቸውን በዚህ ወቅት የገለጹት ሚኒስትሩ በዚህም መረጋጋትና ሰላም መጥቷል ሲሉ አስረድተዋል።
በጋምቤላ የታቀደው ጥቃት በታሰበው ልክ መሳካት ባለመቻሉ በአዲስ አበባም የተለያዩ የእምነት ተቋማትን በመጠቀም ተመሳሳይ ድርጊት ለመፈጸም ጥረት እያደረጉ መሆናቸውንም በዚህ ወቅት ተናግረው ህብረተሰቡ እንዲጠነቀቅ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በአማራ፣ በኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች መንግሥት የጀመረው የህግ ማስከበር ዘመቻ በሰፊው ተጠናክሮ መቀጠሉን ተናግረዋል።
በነዚህ ክልሎች እየተካሄደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ስኬታማ በሆነ መልኩ በመከናወኑ በመላው አገሪቱ ለህግ ማስከበርና ሰላምን ለማረጋጋት ምቹ ሁኔታን መፍጠሩን ጠቅሰዋል።
መንግሥት ወስዶታል ባለው የህግ ማስከበር እርምጃ በሺዎች የሚቆጠሩ ከእስር ቤት ያመለጡ፣ በነፍስ ግድያ የሚፈለጉ፣ በሌሉባቸው ተፈርዶባቸው ሲፈለጉ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። በተጨማሪም ከልዩ ልዩ የጸጥታ መዋቅሮች ከድተው በህገወጥ ተግባራት ተሰማርተው ነበሩ ያሏቸው ሚኒስትሩ ተደራጅተው ህብረተሰቡን መግቢያ መውጫ ያሳጡ ግለሰቦች በአብዛኛው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስረድተዋል።
አብዛኞቹም ጉዳያቸው ተጣርቶ በየደረጃው ባለ ፍርድ ቤት እየታየ መሆኑንም ገልጸዋል።
በሺዎች የሚቆጠሩ የጦር መሳሪያዎች እንዲሁም ለሽብር አገልግሎት ሊውል ታቅዶ ነበር የተባለ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ብርና የውጭ አገር ገንዘቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል።
ለሽብር ስራ የሚውሉ የማሰልጠኛ ጣቢያዎችና ቁሳቁሶች እንዲወድሙ ተደርጓል ብለዋል ሚኒስትሩ ። በተወሰደውም እርምጃ ሚኒስትሩ የሽብር ቡድኖች ብለው የጠሯቸው አካላትና ኢ-መደበኛ አደረጃጀቶች ቁሳዊና ሰብዓዊ ኪሳራ ደርሶባቸዋል ብለዋል።
ከዚህም ጋር ተያይዞ በአብዛኛው አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላምና ፖለቲካዊ መረጋጋት እየተፈጠረም መሆኑንም አፅንኦት ሰጥተዋል።