የቀድሞ የጃፓን ጠቅላይ ሚንስትር በጥይት ተመቱ
የቀድሞ የጃፓን ጠቅላይ ሚንስትር ሺንዞ አቤ በጥይት ተመትተው ራሳቸውን ስተው መውደቃቸው ተዘገበ።
ሺንዞ አቤ ላይ ጥቃቱን ያደረሰው ግለሰብ ሁለት ጊዜ እንደተኮሰባቸው ገልጿል።
ሁለተኛው ጥይት ጀርባቸውን ከመታቸው በኋላ መውደቃቸውም ተዘግቧል።
የቀድሞ የቶኪዮ ገዚ ዮኢቺ ማሱዞ በትዊተር ገጻቸው ላይ የሺንዞ አቤ ‘የልብ ምታቸው መቀነሱን’ ጽፈዋል። አብዛኛውን ግዜ ይህ አገላለጽ በጃፓን አንድ ግለሰብ መሞቱ በይፋ ከመነገሩ በፊት ጥቅም ላይ ይውላል።
በቀድሞ የጃፓን ጠቅላይ ሚንስትር ላይ ተኩስ የከፈተው በቁጥጥር ሥር መዋሉም ተዘግቧል።
በማህብራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት የተጋሩት እና እስካሁን ትክክለኛነታቸው ያልተረጋገጡ ተንቀሳቃሽ ምስሎች የሕክምና ባለሙያዎች መሃል መንገድ ላይ የቀድሞ ጠቅላይ ሚንስትሩን ከበው የሕክምና እርዳታ ሲያደርጉ ታይተዋል።
ሺንዞ አቤ ጥቃቱ የተፈጸመባቸው ከመዲናዋ ቶኪዮ በስተደቡብ አቅጣጫ በምትገኘው ናራ ከተማ በአንድ እጩ ፖለቲከኛ መድረክ ላይ ተገኝተው ንግግር ሲያደርጉ ነው።
የዓይን እማኞች እንዳሉት ከሆነ ሺንዞ አቤ ንግግር እያደረጉ ሳለ ትልቅ የሚባል የጦር መሳሪያ የያዘ ሰው ከቀድሞ ጠቅላይ ሚንስትሩ ጀርባ ተኩስ ከፍቷል።
የመጀመሪያው ጥይት ሺንዞ አቤን ከሳታቸው በኋላ ሁለተኛ የተተኮሰው ግን ጀርባቸውን እንደመታቸው ተነግሯል።
ሺንዞ አቤ እንደተመቱ ወድቀው ደም ይፈሳቸው እንደጀመረ የዓይን እማኞች ተናግረዋል።
ጥቃቱን ያደረሰው ግለሰብ ለመሸሽ ምንም አይነት ሙከራ ያላደረገ ሲሆን፤ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ሥር ውሏል።
የጃፓን መገናኛ ብዙሃን የግለሰቡ ማንነት መለየቱን እና በግድያ ሙከራ ክስ እንደተመሰረተበት ዘግበዋል።
ጃፓንን በጠቅላይ ሚንስትርነት ለረዥም ጊዜ በመምራት የሚታወቁት ሺንዞ አቤ፤ በጤና እክል ምክንያት የጠቅላይ ሚንስትርነት ቦታቸውን የለቀቁት እአአ በ2020 ላይ ነበር።
በጃፓን ጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም የሚፈጸሙ ወንጀሎች አነስተኛ ናቸው።
በፖለቲካዊ ሁነቶች ላይም ግጭቶች ተሰምተው አያውቁም ማለት ይቻላል።
ሰዎች በጃፓን አንስተኛ የጦር መሳሪያዎችን ገዝቶ ለመታጠቅ ጥብቅ ፈተና እና የአእምሮ ጤና ምርመራ ማለፍ ይጠበቅባቸዋል።