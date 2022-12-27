የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከነገ ጀምሮ ወደ መቀለ በረራ እንደሚጀምር አስታወቀ
ለሁለት ዓመት በዘለቀው ደም አፋሳሽ ጦርነት ጋር በተያያዘ የአየር ጉዞ ተቋርጦባት በነበረችው መቀለ ከተማ ከነገ ታህሳስ 19፣2015 ዓ.ም ጀምሮ መደበኛ በረራ እንደሚጀመር የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታወቀ።
አየር መንገዱ ይህንን ያስታወቀው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የተመራው የመንግሥት ከፍተኛ ባለስልጣናት ወደ መቀለ ካመሩ ከአንድ ቀን በኋላ ነው።
በፌደራል መንግሥትና በህወሃት መካከል በፕሪቶሪያ የተደረገውን የሰላም ስምምነት ተከትሎም የአቪዬሽን ሰራተኞች ወደ መቀለ አቅንተው እንደነበር የአየር መንገዱን ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰውን ዋቢ አድርገው የኃገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል።
ሰራተኞቹም በመቀለ ከተማ የሚገኘው የአሉላ አባ ነጋ ማረፊያ ለበረራ ምቹ መሆኑን የማረጋገጥ ስራ እንደሰሩም ተገልጿል።
በረራው በቀን አንድ ጊዜ የሚካሄድ ሲሆን የደንበኞችንም ፍላጎት መሰረት ባደረገም መልኩ የበረራ ቁጥር ከፍ እንደሚልም ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል ተብሏል።
ከመቀለ በተጨማሪ በሁሉም የትግራይ ክልል የበረራ መዳረሻዎች በረራ ለመጀመር ስራም እየተሰራም እንደሆነ ተገልጿል።
ከሁለት ዓመት በላይ መሰረታዊ አገልግሎቶች ተቋርጠውባት በነበረው የትግራይ ክልል በተለያዩ ቦታዎች ተቆራርጦ የነበረው የትግራይ ህዝብ እንዲገናኝም ዕድል ይፈጥራልም ተብሏል።
በተጨማሪም ከተጣለው እገዳ ጋር ተያይዞ በተፈጠው የሸቀጦችና የሰብዓዊ ድጋፎች እጥረትንም ለመቅረፍ እንዲሁም ተደራሽ ለማድረግ አስተዋጽኦ ያደርጋልም ተብሏል።