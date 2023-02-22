የእንግሊዝ የፖርላማ አባላት በህንድ የቢቢሲ ቢሮ መፈተሹ ማስፈራራት ነው አሉ
የብሪታንያ የፓርላማ አባላት በህንድ የቢቢሲ ቢሮዎች ላይ በታክስ ባለስልጣናት የተደረገውን ፍተሻ ማስፈራራት እንደሆነ ገለጹ።
ባለፈው ሳምንት በደልሂና ቦምቤይ ከተሞች የሚገኙት የቢቢሲ ቢሮዎች የተፈተሹ ሲሆን አንዳንድ ሰራተኞችም ሙሉ ሌሊቱን በጥያቄ ሲጣደፉ ነበር ተብሏል
እየተደረገ ካለው ምርመራ ጋር በመተባበር ላይ መሆኑን የገለጸው ቢቢሲ በቅርቡ የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲን የሚተች ዘጋቢ ፊልም ማቅረቡም ይታወሳል።
የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴቪድ ሩትሊ መንግሥት ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለው ነው ብለዋል።
የስራና አሰሪ ሚኒስትር ፋቢያን ሃሚልተን በበኩላቸው “ትችትን በዲሞክራሲ ውስጥ መዝጋት አይቻልም” ሲሉም ወቅሰዋል።
ሚኒስትሩ ህንድ በቢቢሲ ስላደረገችው ፍተሻ ያቀረበችው ይፋዊ ምክንያት ምንም ይሁን ምን ስጋት እንዳሳደረባቸው ገልጸዋል።
አክለውም "ቢቢሲ በአለም አቀፍ ደረጃ የተከበረ ዜና አቅራቢና በከፍተኛ ጥራት እና እምነት የሚጣልባቸው ዘገባዎችን በመስራት ይታወቃል። ቢቢሲ ያለ ምንም ማስፈራራት በነጻነት ሪፖርት ማድረግ እና መስራት አለበት" ብለዋል።
ጂም ሻነን በበኩላቸው ፍተሻውን “የሀገሪቱ መሪን የሚመለከት ደስ የማይል ዘጋቢ ፊልም መውጣቱን ተከትሎ ሆን ተብሎ የማስፈራራት ተግባር ነው” ሲሉም ተናግረዋል።
በጉዳዩ ላይ መንግሥት የህንድ ከፍተኛ ኮሚሽንንም እንዲጠራ ጠይቀዋል።
ወግ አጥባቂው ሰር ጁሊያን ሉዊስም ፍተሻውን “እጅግ አሳሳቢ” ሲሉ ገልጸውታል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዴቪድ ሩትሊ በጉዳዩ ላይ በቀጥታ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበው “የህግ የበላይነትን ማክበር የፍሬያማ ዲሞክራሲ ወሳኝ አካል ነው፣ እንዲሁም ነፃ ሚዲያ እና የመናገር ነፃነትም ጭምር” ብለዋል።
ቢቢሲ የሰራው ዘጋቢ ፊልም “ኢንዲያ፡ ዘ ሞዲ ኩዌስችን’ የሚሰኝ ሲሆን ይህም ያተኮረው በአውሮፓውያኑ 2002 የጉጅራት ግዛት ዋና ሚኒስትር በነበሩበት ወቅት በግዛቲቷ ጸረ-ሙስሊም ሁከት ውስጥ ስለነበራቸው ሚና ነው።
የህንድ መንግሥት ፊልሙን “የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ” ሲል የጠራው ሲሆን ፊልሙ በሚታይበት ወቅት የደልሂ ተማሪዎችን በቁጥጥር ስር ማዋልን ጨምሮ በአገር ውስጥ እንዳይተላለፍ ለማገድ ሞክሯል ።