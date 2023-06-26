ብርቱካን ሚደቅሳ ከምርጫ ቦርድ ኃላፊነታቸው በፈቃዳቸው እንደሚለቁ አሳወቁ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ በራሳቸው ፈቃድ ኃላፊነታቸውን እንደሚለቁ አሳወቁ።
ብርቱካን ሚደቅሳ በተረጋገጠው የግል የማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ይፋ እንዳደረጉት ከነሐሴ 01/2015 ዓ.ም. ጀምሮ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቦርድ ሰብሳቢነት ኃላፊነታቸው ለመልቀቅ ሰኔ 05/2015 ዓ.ም. ለሕዝብ ምክር ቤት አፈጉባኤ አሳውቀዋል።
በታኅሣሥ 2011 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ በመሆን ሥራውን የተረከቡት ብርቱካን፣ ከአራት ዓመታት በላይ በኃላፊነቱ ላይ ቆይተው በቦርዱ ውስጥ ለውጦች እንዲካሄዱ አድርገዋል።
ብርቱካን ኃላፊነታቸውን መልቀቃቸውን በተመለከተ ይፋ ባደረጉበት መልዕክታቸው ላይ በሰብሳቢነታቸው ዘመን ሦስት ሕዝበ ውሳኔዎችን እና አገራዊ ምርጫን ማካሄዳቸውን ጠቅሰዋል።
“የተሰጡኝን ኃላፊነቶች ሕጋዊነት፣ ፍትሃዊነት እና ቅንነትን በተከተለ ሁኔታ ለማከናወን ስጥር ቆይቻለሁ” በማለት ጤናቸውን በሚገባ ለመጠበቅ የረጅም ጊዜ እረፍት ስለሚያስፈልጋቸው ኃላፊነታቸውን ለመልቀቅ መወሰናቸውን ገልጸዋል።
ብርቱካን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢነታቸውን ከነሐሴ መጀመሪያ አንስቶ ለመልቀቅ በመወሰናቸው በሚቀጥሉት አርባ ቀናት “ያልተጠናቀቁ ሥራዎችን የማጠናቀቅ እና አስተዳደራዊ ሽግግር የመፈፀም ኃላፊነቶችን የምወጣበት ይሆናል” ብለዋል።
ጨምረውም ብርሔራዊ ምርጫ ቦርድን በሰብሳቢነት ለመምራት በዕጩነት ያቀረቧቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድን እና ኃላፊነቱን ለሰጣቸው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምስጋናቸውን አቅርበዋል።