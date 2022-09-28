የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ለይፋዊ ጉብኝት አዲስ አበባ ገቡ
ከወራት በፊት የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሆነው በመመረጥ ሥልጣን የተረከቡት ሐሰን ሼክ ሞሐሙድ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገቡ።
ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ሞሐሙድ ወደ ሥልጣን እንደመጡ በሌሎቹ የአካባቢው አገራት ይፋዊ ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን፣ ወደ ኢትዮጵያም ይጓዛሉ ተብለው ሲጠበቁ ቆይተዋል።
ፕሬዝዳንቱ ዛሬ ረቡዕ መስከረም 18/2015 ዓ.ም. ረፋድ ላይ አዲስ አበባ ሲገቡ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው አቀባበል ያደረጉላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ናቸው።
ካልተረጋጋችው ሶማሊያ ጋር ረጅም ድንበር የምትጋራው ኢትዮጵያ የአገሪቱን መንግሥት በመደገፍ ታጣቂውን ቡድን አልሻባብን ለመዋጋት በአፍሪካ ኅብረት ሥር ወታደሮቿን በሶማሊያ ውስጥ ካሰማራች ዓመታት ተቆጥረዋል።
ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ሞሐሙድ በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ጋር በሁለቱ አገራት የጋራ ጉዳዮችና በሌሎች ጉዳዮች ላይ እንደሚነጋገሩ ይጠበቃል።
መሠረቱን ሶማሊያ ውስጥ ያደረገው ከአልቃኢዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚነገረው ታጣቂው አስላማዊ ቡድን አልሻባብ ከጥቂት ወራት በፊት ከሶማሊያ ድንበር ተሻግሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቃት መፈጸሙ ይታወሳል።
ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር የኢትዮጵያ መንግሥት የቅርብ ወዳጅ የሆኑትን ሥልጣን ላይ የነበሩትን አብዱላሂ ፋርማጆን በማሸነፍ ለሁለተኛ ጊዜ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ለመሆን የበቁት ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ሞሐሙድ አሜሪካንን ጨምሮ ለጉብኝት ወደ ተለያዩ አገራት አቅንተዋል።
በተለይም ጎረቤቶቻቸውን ኬንያን እና ጂቡቲን የጎበኙ ሲሆን፣ ከዚያ ባሻገርም ወደ ኤርትራ እና ግብፅ በማቅናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል።
ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ሞሐሙድ በወቅቱ በኢትዮጵያም ጉብኝት የማድረግ ፍላጎት እንደነበራቸው የተገለጸ ሲሆን በተለያዩ ምክንያቶች እስካሁን ቆይቷል።
የኢትዮጵያ መንግሥት በሶማሊያ ሠራዊቱን ከማሰማራት ባሻገር የአገሪቱ መንግሥት ከአልሻባብ ጋር ለሚያደርገው ፍልሚያ ዋነኛ አጋር ሆኖ ለበርካታ ዓመታት ቆይቷል።
በተለይም አልሻባብ ድንበር ተሻግሮ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ በርካታ የቡድኑ ታጣቂዎች እና ከፍተኛ አመራሮች በኢትዮጵያ ሠራዊት መገደላቸውና መማረካቸውን መንግሥት አሳውቆ ነበር።
ይህንንም ተከትሎ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት በድንበር አካባቢ ያለው የደኅንነት ጥበቃ ለማጠናከር ከአዋሳኝ የሶማሊያ አካባቢ አመራሮች ጋር ንግግር ማድረጋቸው ይታወሳል።