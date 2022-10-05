አንጀሊና ጆሊ በቀድሞ የትዳር አጋሯ ብራድ ፒት ላይ ክስ መሰረተች
ዕውቋ ተዋናይት አንጀሊና ጆሊ የቀድሞ ባለቤቷ ብራድ ፒት በረራ ላይ ሳለን ሰክሮ በእኔ እና በልጆቻችን ላይ ጥቃት ሰንዝሮብን ነበር ስልት ክስ መሠረተች።
እንደ አንጀሊና ጆሊ ከሆነ ብራድ ፒት በገዛ ቤተሰቡ ላይ ይህን ጥቃት የሰነዘረው እአአ በ2016 የቤተሰቡ አባላት ከፈረንሳይ ወደ ሎስ አንጀለስ በግል አውሮፕላን ሲበሩ ነው።
ጆሊ እንደምትለው ብራድ ፒት በዚህ በረራ ላይ ጭንቅላቷን ይዞ እንደጎተታት፤ ትከሻዋን አጥብቆ ይዞ እየነቀነቀ እንደጮኸባት፣ ሁለት ልጆቻቸው ላይ ጥቃት መሰንዘሩን እንዲሁም የአልኮል መጠጥ እንደደፋባቸውም በክስ ወረቀቱ ላይ አስመዝግባለች።
ብራድ ፒት ግን ይህን ፈጽሞ አልፈጸምኩም ሲል ይከራከራል። ለብራድ ፒት ቅርበት ያላቸው ምንጮችም በአንጀሊና ጆሊ የቀረበው ክስ ሐሰተኛ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
እነዚህ ምንጮች የአንጀሊና ጆሊን የክስ ታሪኮች ሐሰተኛ ክስተቶች እየተጨመሩባቸው በየጊዜው የሚቀያየሩ ናቸው ሲሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ጆሊ እአአ 2016 በእኔ እና በልጆቼ ላይ ተፈጽሟል ያለችው ክስተት ከዚህ ቀደም በነበረ የክስ መዝገብ ላይ የተጠቀሰ ቢሆንም ዝርዝር ክስተቶችን ግን አልያዘም ነበር።
የሆሊውድ ፈርጥ የሆኑት የቀድሞ ጥንዶች በደቡብ ፈረንሳይ ባላቸው መኖሪያ ቤት እና የወይን እርሻ የድርሻ ባለቤትነት ዙሪያ ያላቸው ክርክርም በሎስ አንጀለስ ፍርድ ቤት እየተደመጠ ነው።
ጆሊ እና ፒት እአአ በ2008 ዘ ሚራቫል የሚባለውን ቅንጡ መኖሪያ ቤት እና የወይን እርሻ በ25 ሚሊዮን ዶላር ገዝተውት ነበር።
የአንጀሊና ጆሊ ጠበቆች ለፍርድ ቤት ባስገቡት አተታ ብራድ ፒት በወቅቱ ከ8-15 ዓመት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ልጆቻቸው እና ባለቤቱ ላይ አካላዊ እና ስነ-ልቦናዊ ጥቃቶችን ሰንዝሯል ይላል።
እአአ 2016 ላይ በነበረው በረራ ላይ ተከስቷል የተባለውን ጥቃት በወቅቱ ኤፍቢአይ ምርመራ አድርጎ የነበረ ቢሆንም ክስ ሳይመሰረት ቀርቷል።
ባለፈው ዓመት የፍርድ ቤት ዳኛ ሁለቱ ወላጆች በጋራ ልጆቻቸውን እንዲያሳድጉ ፈቅደዋል።