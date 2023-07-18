ኢትዮጵያ ከወራት በኋላ የማሕበራዊ ሚድያ ክልከላዋን አነሳች
ከወራት ዕገዳ በኋላ አሁን ዋና ዋና ማሕበራዊ ሚድያዎችን ያለቪፒኤን እገዛ መጠቀም ይቻላል።
ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም፣ ቲክቶክ እና ዩቲዩብ የተባሉት ቁንጮ ማሕበራዊ ሚድያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አገልግሎት መስጠት ካቆሙ ሰነባብተው ነበር።
ዕገዳው የተጣለው ባለፈው የካቲት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስትያን ውስጥ የነበረውን ውጥረት ተከትሎ ተቃውሞ ከተነሳ በኋላ ነው።
ኔትብሎክስ የተሰኘው የኔትዎርክ መረጃ ሰብሳቢ ድረ-ገፅ በፈረንጆቹ ሐሙስ የካቲት 9 ፌስቡክ፣ ቴሌግራም እና ቲክቶክ ኢትዮጵያ ውስጥ ክልከላ አውንደተጣለባቸው አሳውቆ ነበር።
አርብ የካቲት 10 ደግሞ ዩቲዩብ ክልከላ እንደተጣለበት ኔትብሎክስ ዘግቧል። ኔትብሎክስ በወቅቱ መንግሥታዊው ኢትዮ ቴሌኮም ይህን ያደረገው ተጠቃሚዎች ወደዩቲዩብ መጉረፋቸውን በመመልከት ነው ብሏል።
ቢሆንም ክልከላውን ለማለፍ ቪፒኤን መጠቀም እንደሚቻል ድረ-ገፁ በዘገባው አካቷል።
በተመሳሳይ ወቅት ቶፕ10ቪፒኤን የተሰኘው መቀመጫውን ለንደን ያደረገ ተቋም በኢትዮጵያ የቪፒኤን ፍላጎት 1430 በመቶ እንደጨመረ መዘገቡ አይዘነጋም።
ኢትዮ ቴሌኮም በወቅቱ እኒህ ዋና ዋና ማሕበራዊ ሚድያዎች ለምን እንደታገዱ በግልፅ የሰጠው አስተያየት አልነበረም።
ቢቢሲ የተወሰኑ ማሕበራዊ ሚድያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አገልግሎት መስጠት ማቆማቸውን ተከትሎ ከኢትዮ ቴሌኮም ምላሽ ለማግኘት በተደጋጋሚ ሙከራ አድርጎ ነበር።
በርካታ የማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃሚዎች ክልከላዎቸን ለማለፍ ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትዎርክ (ቪፒኤን) መጠቀም ግድ ሆኖባቸዋል።
33 ሚሊዮን የዳታ እና ኢንተርኔት ደንበኞች ያሉት ኢትዮ ቴሌኮም ማሕበራዊ ሚድያዎቹ ለምን እንደተዘጉ የሰጠው ማብራሪያ አልነበረም።
ነገር ግን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ሥራ አስፈጻሚ ፍሬሕይወት ታምሩ ባለፈው ሰኔ የሕዝብ እንደራሴዎች ፊት ቀርበው “ሁኔታው ከመሥሪያ ቤታቸው አቅም በላይ መሆኑን” መናገራቸው ይታወሳል።
የኔትዎርክ አቅራቢው መሥሪያ ቤት “ያለ ቪፒኤን በይነ መረብ ማግኘት አልቻለም” የተባለው ሐሰት ነው ሲል በማሕበራዊ ሚድያ ገፆቹ ገልጧል።
ምንም እንኳ ባለፈው መጋቢት በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ አሸማጋይነት በዋናው ሲኖዶስና እና የቋንቋ አካታችነትን በማንሳት ራሱን ችሎ ለመቆም በወጣው ሲኖዶስ መካከል መግባባት ቢደረስም የበይነ መረብ ዕግዱ ዘልቋል።
የበይነ-መረብ ክልከላ
አክሰስ ናው የተባለው የኢንተርኔት መዳረስን የሚሟገት ተቋም እንደሚለው ብዙውን ጊዜ መንግሥታት የበይነ-መረብ ክልከላ የሚያደርጉት ተቃውሞ፣ ብሔራዊ ፈተና እና ምርጫ ሲኖር ነው።
ድርጅቱ እንደሚለው በፈረንጆቹ 2023 እስከ ግንቦት ወር ባለው ጊዜ ብቻ በ21 ሃገራት 80 ጊዜ መቆራረጦች ታይተዋል።
በግንቦት ወር በሕንድና በጊኒ በርካታ ማሕበራዊ ሚድያዎች ክልከላ እንደተደረገባቸው ድረ-ገፁ ይጠቅሳል።
ከ21 የበይነ-መረብ በተለይ ደግሞ የማሕበራዊ ሚድያ ክልከላ ካደረጉ ሃገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት።
አክሰስ ናው እንደሚገልጠው በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ተነስቶ የነበረው ጦርነት ቢቋጭም መንግሥት በክልሉ የበይነ-መረብ አገልግሎት ለመመለስ ጊዜ ወስዶበታል።
ከትግራይ ክልል አልፎ በተቀሩት የሃገሪቱ ክፍሎች አንዳንድ የማሕበራዊ ሚድያ መድረኮች ክልከላ እንደተደረገባቸውም ድርጅቱ ይጠቅሳል።
በተጨማሪ በሚያዚያ ወር መጀመሪያ አማራ ክልል የተነሳውን ተቃውሞ ተከትሎ የሞባይል ስልክ ክልከላ መደረጉንም ያወሳል።
ድርጅቱ ከመረጃ ቋቴ አገኘሁት ባለው መረጃ መሠረት ከፈረንጆቹ 2016 ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግሥት 24 ጊዜ የበይነ-መረብ ክልከላ አድርጓል።
ይህ ቁጥር ኢትዮጵያ በይነ-መረብ በመዝጋት ከአፍሪካ ሃገራት ቁንጮዋ እንድትሆን ያደርጋታል።
ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ምያንማር፣ ኢራን፣ ሕንድ፣ ዩክሬንና ሩሲያ በይነ-መረብ የተቋረጠባቸው ሃገራት ሆነው ተመዝግበዋል።
በሌላ በኩል ስታቲስታ የተባለው የመረጃ ቋት ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2022 በይነ-መረብ በመዝጋቷ 145.5 ሚሊዮን ዶላር ከስራለች ይላል።
የአፍሪካ ሃገራት ከእስያ ሃገራት በመቀጠል በይነ-መረብ በመዝጋት ሁለተኛ ናቸው። በተለይ ደግሞ ፌስቡክ የተባለው ግዙፉ ማሕበራዊ ገፅ ብዙውን ጊዜ ዒላማ ይደረጋል።
ቡርኪና ፋሶ ለረዥም ጊዜ ፌስቡክን በመዝጋት የሚያክላት የለም። ሩስያ ደግሞ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ፌስቡክና ሌሎች የማሕበራዊ ትሥሥር ዘዴዎች ላይ ተደጋጋሚ ክልከላ አድርጋለች።
በጠቅላላው ከ2019-2023 ባለው ጊዜ በበይነ-መረብ መቆራረጥ ምክንያት የዓለማችን ምጣኔ ሃብት 42 ቢሊዮን ዶላር አጥቷል።
ቶፕ10 ቪፒኤን እንደሚለው በያዝነው ዓመት [2023] በበይነ-መረብ መቋረጥ ምክንያት ኢትዮጵያ 484.4 ሚሊዮን ዶላር አጥታለች።
ዓለም አቀፍ ትችት
የኢትዮጵያ መንግሥት ማሕበራዊ ሚድያዎች ላይ ክልከላ መጣሉን ተከትሎ በርካታ ዓለም አቅፍ የመብት ተሟጋቾች ወቀሳቸውን አሰምተዋል።
ከሁሉ ቀድመው ድምፃቸውን ካሰሙ ድርጅቶች መካከል የሰዎች ዲጂታል መብት እንዲከበር የሚሠራው አክሰስ ናው አንዱ ነው።
አክሰስ ናው የኢትዮጵያ መንግሥት ለዜጎቹ የነፈገውን የማሕበራዊ ሚድያ አገልግሎት በፍጥነት እንዲከፍት ጠይቆ ነበር።
ድርጅቱ፤ ኢትዮጵያ በ2022 ‘የተባበሩት መንግሥታት ኢንተርኔት ገቨርናንስ ፎረም’ የተባለ ስብሰባ አሰናድታ መልሳ በይነ-መረብ መዝጋቷ ተገቢ አይደለም የሚል አስተያየት ሰጥቷል።
ከእነዚህ መካከል አንዱ የሆነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ክልከላው አንድ ወር ከዘለቀ በኋላ መንግሥት ዕግዱን እንዲያነሳ ጠይቆ ነበር።
የመብት ተሟጋቹ አምነስቲ መንግሥት ማሕበራዊ ሚድያዎች ላይ የጣለው ክልከላ የዜጎችን ሐሳብን በነፃነት የመግለፅና መረጃ የማግኘት መብትን የሚጋፋ ነው ማለቱ ይታወሳል።
አምነስቲ አክሎ መንግሥት የወሰደው እርምጃ ኢትዮጵያ የገባቻቸው ቀጣናዊና ዓለም አቀፍን ማዕቀፎችን ከመጣሱም በላይ ከሃገሪቱ ሕገ-መንግሥት ጋር የሚጣረስ ነው ሲል ወቅሷል።
የጋዜጠኞች መብት ተቆርቋሪው ሲፒጄና 47 የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪዎች በወርሃ ሚያዚያ የኢትዮጵያ መንግሥት የበይነ-መረብ ክልከላውን እንዲገታ የሚጠይቅ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ልከው ነበር።
ደብዳቤው፤ የኢትዮጵያ መንግሥት በይነ-መረብን እንደ መሣሪያ እየተጠቀመ ነው ሲል በቅርቡ የተከሰቱ መቆራረጦችን ጠቅሶ ወቀሳ ይሰነዝራል።