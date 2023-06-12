‘አማዞን ጫካ ውስጥ የተገኙት ሕፃናት እናት፤ ልጆቿ እሷን ትተው እራሳቸውን እንዲያድኑ ነግራቸዋለች’
ከ40 ቀናት በኋላ አማዞን ጫካ ውስጥ የተገኙት ልጆች እናት ሕፃናቱ እሷን ትተዋት እርዳታ ፍለጋ እንዲሄዱ እንዳደረገች ተሰምቷል።
ማግዳሌና ሙኩቱይ ከአውሮፕላን አደጋው በኋላ ለአራት ቀናት በሕይወት መቆየቷን የልጆቹ አባት ማኑዌል ራኖኩዌ ይናገራል።
አባት ትልቋ ልጄ ነገረችኝ ብለው እንደሚናገሩት ከሆነ እናትየው ለመሞት እያቃሳተች ሳለ ልጆች እሷን ትተዋት ባይሆን ለራሳቸው እርዳታ እንዲሹ ነግራቸዋለች።
ዕድሜያቸው 13፣ 9፣ 5 እና 1 የሆኑት እህትና ወንድማማቾች ከእናታቸው እና ከአብራሪዎች ጋር ሆነው ይጓዙበት የነበረው አውሮፕን ከተከሰከሰ በኋላ ሦስቱ አዋቂዎች ሕይወታቸው አልፎ በሕይወት የተረፉት ሦስት ታዳጊዎች 40 ቀናት በጫካ ለመቆየት ተገደዋል።
ልጆቹ አርብ ከጥቅጥቁ ጫካ በሄሊኮፕተር ተጭነው ወጥተዋል። ዋና ከተማዋ ቦጎታ በሚገኝ አንድ ወታደራዊ ሆስፒታል ውስጥ እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛል።
“የ13 ዓመት ልጅ ሌዝሊ እንደነገረችኝ ከሆነ እናታቸው ለአራት ቀናት ያክል በሕይወት ነበረች” ሲሉ ከሆስፒታሉ ውጭ ለተደረደሩ ጋዜጠኞች ተናግረዋል።
“ከመሞቷ በፊት እናታቸው ጠርታቸው 'ናንተ አሁን መሄድ አለባችሁ። አባታችሁ መልካም ሰው ነው። አኔ ያሳየኋችሁን ዓይነት ፍቅር ያሳያችኋል' ብላቸዋለች” ይላል አባት።
ልጆቹ እንዴት አድርገው እዚያ ጥቅጥቅ ጫካ ውስጥ እንደቆዩ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው። ተዓምራዊ የሆነው የልጆቹ የመትረፍ ዜና በርካቶችን አስደንቋል።
ሕፃናቱ ሲገኙ ከነበሩት የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች መካከል አንዱ የሆነው ኒኮላስ ኦርዶኔዝ ጎሜዝ ታሪኩን እንዲህ ያጋራል።
“ትልቋ ልጅ ሌዝሊ ትንሿን ልጅ በክርኗ ደግፋ ይዛት ወደኔ እየሮጠች መጣች። ከዚያም 'ርቦኛል' አለችኝ” ይላል።
እሑድ የተለቀቀ አንድ አዲስ ተንቀሳቃሽ ምስል እንደሚያሳየው ልጆቹ አማዞን ጫካ ውስጥ ሳሉ በምግብ እጥረት በመጎዳታቸው ሰውነታቸው ገርጥቷል።
ማግዳሌና እና ልጆቿ በፈረንጆቹ ግንቦት 1 ሴስና 206 በተባለችው አውሮፕላን አራራኩዋራ ወደተባለ ሥፍራ እያቀኑ ነው የአነስተኛዋ አውሮፕላን ሞተር የተበላሸው።
አውሮፕላኑ ሲከሰከስ እሷና ሁለቱ አብራሪዎች ሞተዋል።
ሬሳቸው በአደጋ ጊዜ ሠራተኞች አውሮፕላኑ የተከሰከሰበት ሥፍራ ሲገኝ ውስጥ የነበሩት ሕፃናት ግን እርዳታ ፍለጋ ወደ ጥቅጥቁ ጫካ ወጥተው ሄዱ።
የጠፉት ልጆች ላለፉት ጥቂት ሳምንታት መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል።
የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች የእግር ኮቴና በከፊል ተበልቶ የተጣለ ፍሬ ባገኙ ቁጥር ተስፋቸው እያደር እየጨመረ በስተመጨረሻ ልጆቹ ተገኝተዋል።