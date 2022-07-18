ዜለንስኪ ከፍተኛ የደህንነት ሹማቸውን እና ጠቅላይ ዓቃቤ ሕጋቸውን አሰናበቱ
ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዜለንስኪ በርካታ ከሃገር ክህደት ጋር የተያያዙ ጥሰቶችን በመጥቀስ የሃገሪቱን ደኅንንት ቢሮ (ኤስቢዩ) ኃላፊ እና የጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ መሪን ከኃላፊነት አንስተዋል።
በሩሲያ ቁጥጥር ስር በሚገኙ አካባቢዎች ከ60 የሚበልጡ የሁለቱ ተቋማት የቀድሞ ባልደረቦች ከዩክሬን በተቃራኒ ተሰልፈዋል ብለዋል ፕሬዝዳንቱ።
በሕግ አስከባሪ አካላት ላይ ከጠላት ጋር በመወገን እና ከሃገር ክህደት ጋር በተያያዘ 651 ክሶች ተምስርተዋል ብለዋል።
እሑድ አመሻሽ ላይ በቪዲዮ በሰጡት መግለጫ “እንዲህ ዓይነቱ የሃገርን ብሔራዊ ደኅንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ወንጀሎች... [የሁለቱ ድርጅቶች] ኃላፊዎቹ ላይ በጣም አሳሳቢ ጥያቄዎችን ያስከትላሉ።"
ፕሬዝዳንቱ አክለውም "እነዚህ ጥያቄዎች በሙሉ ትክክለኛ ምላሽ ያሻቸዋል” ብለዋል።
የኤስቢዩ ኃላፊዋ ኢቫን ባካኖቭ ከዜለንስኪ ጋር ከልጅነት ጀምረው ጓደኛሞች ነበሩ። ኃላፊዋ ከሥራቸው እንዲሰናበቱ የተደረገው እአአ በ2014 ሩሲያ በኃይል በተቆጣጠረቻት ክሬሚያ የቢሮው ኃላፊ የሆኑት ግለሰብ መታሰራቸውን ተከትሎ ነው። ኦሌህ ኩሊንች በአገር ክህደት ተጠርጥረው ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት።
በተያያዘ ዜና ዩክሬን በፈጠረችው ወታደራዊ ጫና በረካታ ቁጥር ያላቸው የሩስያ የጦር መርከቦች ከክሬሚያ ወደ ምስራቅ ኖቮሮሲስክ ወደብ ተንቀሳቅሰዋል።
ውጤቱ የተገኘው ኪዬቭ ከምዕራባውያን አጋሮቿ ተጨማሪ ረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ የሚሳኤሎችን ስለተቀበለች ነው ተብሏል።
አሁን የጸጥታ ምክር ቤት ኃላፊ በመሆን በማገልገል ላይ የሚገኙት የቀድሞው የሩስያ ፕሬዝዳንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ዩክሬንን ክሬሚያን ልትወጋ ከወሰነች “የዓለም ፍጻሜ ይሆንባታል" ሲሉ አስጠንቅቀዋል።