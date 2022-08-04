ኬንያ 1ሚሊዮን ዶላር ሽልማት አዘጋጅታለት የነበረውን የዱር እንስሳት ‘አዘዋዋሪ’ ያዘች
የኬንያ ፖሊስ በድንበር ተሻጋሪ ሕገ ወጥ የዱር አራዊትና አደንዛዥ ዕፅ ዝውውር ላይ ከተሰማራ ቡድን ጋር ግንኙነት አለው ተብሎ ተጠርጥሮ በአሜሪካ ፍርድ ቤት ክስ የተመሰረተበትን ግለሰብ በቁጥጥር ስር አዋለ።
አብዲ ሁሴን አህመድ ወይም በቅጽል ስሙ አቡ ካዲ፤ በማዕከላዊ ኬንያ ሜሩ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ነበር ማክሰኞ ዕለት በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ የገለጸው።
አሜሪካ ግለሰቡን ለማግኘት የሚረዳ መረጃ ላለው ሰው የአንድ ሚሊዮን ዶላር የወሮታ ክፍያ አዘጋጅታ ነበር።
ተከሳሹ አህመድ እ.ኤ.አ. በ2019 በኒውዮርክ ፍርድ ቤት የአውራሪስ ቀንድ እና የዝሆን ጥርስን በሕገ ወጥ መልኩ ለማዘዋወር በማሴር ወንጀል ክስ ተመስርቶበት ነበር።
ከዚህ በተጨማሪም ቢያንስ አንድ ኪሎ ሄሮይን ለማዘዋወር በማቀድ ወንጀልም ሌላ ክስ ተጨምሮበት ነበር።
ከእርሱ በተጨማሪ ሌሎች ሦስት ሰዎች ክስ ተመስርቶባቸው ነበር።
ለሰባት ዓመታት ያህልም ከኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ጊኒ፣ ሞዛምቢክ፣ ሴኔጋል እና ታንዛኒያ ሰባት ሚሊዮን ዶላር የሚገመት 190 ኪሎ ቀንድ እና 10 ቶን የዝሆን ጥርስ በድብቅ ለማዘዋወር ማሴራቸው ተዘግቧል።
ለዚህም ሲባል ከ35 በላይ አውራሪሶች እና ከ100 በላይ ዝሆኖችን በሕገ ወጥ አደን ኢላማ ማድረግን ይጠይቃል።
ቀንዱ እና የዝሆን ጥርሱ ለአሜሪካ እና ደቡብ-ምስራቅ እስያ ላሉ ገዥዎች ለመሸጥ ያሰበ እንደነበርም ተዘግቧል።
ከሶስት ወራት በፊትም የአሜሪካ እና የኬንያ ባለስልጣናት ተከሳሹን አህመድ በቁጥጥር ስር ለማዋል የሚያስችል መረጃ ለማግኘት ያሰበ ጥሪ ለኬንያዊያን አቅርበው ነበር።
አሜሪካ አህመድን እና ለሌላ በሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር የተጠረጠረ በድሩ አብዱል አዚዝ ሳሌህ የተሰኘ ግለሰብን ለመያዝ እያንዳንዳቸውን ለመያዝ የሚረዳ መረጃ ላለው ሰው አንድ ሚሊየን ዶላር ሽልማት እንደምትሰጥ ቃል ገብታ ነበር።
ሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር የተጠረጠረው ሳሌህ ከሳምንት በኋላ በቁጥጥር ስር ውሎ ነበር።
ይህ የአውራሪስ ቀንድ ለማግኘት የሚደረጉት አደኖች የእንስሳቱን ቁጥር ለመመናመን ምክንያት እንደሆነ ይታመናል።
ቀንዱ የቻይና ባሕላዊ መድሃኒትን ለማዘጋጀት ይጠቅማል ተብሎ መታሰቡ አደኑን ለመከላከል የሚደረጉ የመንግስት ሙከራዎችን አስቸጋሪ ሆነው እንዲቀጥሉ አድርጓል።
እንዲሁም የዝሆን ጥርስ የመደብ እና የሃብት መገለጫ ሆኖ እስካሁን ድረስ መወሰዱ አደኑ ተጠናክሮ ለመቀጠሉ ምክንያት ነው።
ባለፈው አመት የተደረገ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው በሞዛምቢክ የዝሆን ጥርስን ለማግኘት በሚደረጉ ተግባራት ምክንያት ጥርስ አልባ ዝሆኖች እንዲበራከቱ ምክንያት ሆኗል ብሏል።