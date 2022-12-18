አርጀንቲና: የ22ኛው የዓለም ዋንጫ አሸናፊ
ድራማዊ ነው በተባለለት የፍጻሜ ጨዋታ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ታላቁን የዓለማችን የእግር ኳስ ውድድር አሸናፊ ሆነ።
ልብ በሚያንጠለጥል ሁኔታ አርጀንቲና በመሪነት ጀምራ ፈረንሳይ አቻ እየሆነች ጨዋታው ከመደበኛው ሰዓት ወደ ጭማሪ ሰዓት ዘልቆ ነው በመለያ ምት የተለየው።
በአረቡ ዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ በባሕረ ሰላጤዋ አገር ኳታር የተስተናገደውን የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ አርጀንቲና ያነሳችው ተቀናቃኟን ፈረንሳይን 4 ለ 2 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ነው።
ለአንድ ወር ያህል በኳታር የተስተናገደው የዓለም ዋንጫ ዛሬ በፍጻሜው ጨዋታ ሲቋጭ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በዓለም የእግር ኳስ መድረክ ላይ የበላይነቱን አስምስክሯል።
በፍጻሜው ጨዋታ መሪነቱን የያዘችው አርጀንቲና ስትሆን ሁለት ለምንም በሆነ ውጤት ቡድኖቹ ለእረፍት የወጡ ሲሆን፣ የመጀመሪያውን ግብ ሊዮኔል ሜሲ በፍጽም ቅጣት ምት ሲያስቆጥር፣ ሁለተኛው ጎል ደግሞ በዲ ማሪያ ተቆጥሮ ነው የመጀመሪያው አጋማሽ የተጠናቀቀው።
ከእረፍት መልስ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ከመመራት ለመውጣት ጥረት አድርጎ በኮከቡ ኪሊያን ምባፔ አማካይነት ሁለት ግቦችን አስቆጥረው ሙሉው የጨዋታ ጊዜ ተጠናቋል።
በተጨማሪ ሰዓት ሁለቱም ቡድኖች ለዋንጫ የሚያበቃቸውን ግብ ለማስቆጠር ተደጋጋሚ ሙከራዎችን ሲያደርጉ ቆይተው፣ አርጀንቲናዊው ኮከብ ሜሲ ለእራሱ ሁለተኛውን ግብ አስቆጥሯል።
ጨዋታው በአርጀንቲና የበላይነት ሊጠናቀቅ ነው ተብሎ በተጠበቀባቸው የመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ኪሊያን ምባፔ በጨዋታው ሦስተኛውን ግብ በማስቆጠር ፈረንሳይን አቻ ያደረገውን ግብ አስቆጥሮ ጨዋታው ወደ መለያ ምቶች ተሸጋግሯል።
በዚህም አርጀንቲና 4 ለ 2 በመሆነ ውጤት በማሸነፍ የዋንጫው ባለቤት ሆናለች።
በዓለም ዋንጫው ውድድር ከተለያዩ የምድራችን ክፍል ካሉ አገራት የተወጣጡ 30 ብሔራዊ ቡድኖች የተሳተፉባቸው የዛሬውን ጨምሮ 64 ጨዋታዎች ተደርገዋል።
ከምድብ ጨዋታ አንስቶ ታላቅ ፉክክር እና የተለየ ክስተቶችን ያስተናገደው የኳታር የዓለም ዋንጫ በመጨረሻም አውሮፓዊቷ ፈረንሳይ እና ደቡብ አሜሪካዊቷ አርጀንቲ ለዋንጫ ደርሰው ዛሬ ውድድሩ ተቋጭቷል።
ከዚህ ቀደም በተካሄዱት የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች ለበርካታ ጊዜያት የተሳተፉት ፈረንሳይ እና አርጀንቲና ሁለት፣ ሁለት ጊዜ ዋንጫውን ለማግኘት ችለዋል።
አርጅንቲና የአሁኑን ውድድር አሸናፊ በመሆኗ ዋንጫውን አምስት ጊዜ ካነሳችው ከብራዚል እና አራት ጊዜ ካሸነፈችው ከጣሊያን በመከተል ሦስት ጊዜ አሸናፊ በመሆን በዓለም ዋንጫ ታሪክ ሦስተኛ ደረጃን ለመያዝ ችላለች።