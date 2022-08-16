በግብጽ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የእሳት አደጋ ሶስት መንትዮችን ጨምሮ 15 ህጻናት ሞቱ
ባሳለፍነው እሁድ በግብፅ ኮፕቲክ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን በደረሰ የእሳት ቃጠሎ አደጋ ህይወታቸው ካለፈ 41 ሰዎችመካከል ቢያንስ 15ቱ ህጻናት መሆናቸው ተገለጸ።
በኮፕቲክ ቤተክርስቲያኒቱ የተሰበሰቡ ህጻናት እና ወላጆቻቸውን ጨምሮ ከ 41 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉ ተዘግቧል።
የካይሮ ከተማ አካል በሆነችው እና ጊዛ ተብላ በምትጠራው አካባቢ በተለይም ሰርቶ አዳሪ የሆነው የህብረተሰብ ክፍል በሚገኝበት እምባባ በተሰኘው ክፍል የሚገኘው የአቡ ሰፌይን ቤተ ክርስቲያን ነበር አደጋው የተከሰተው።
ከቤተሰቦቻቸው ጋር ቅዳሴን ከሚከታተሉት ህጻናት በሻገር ሌሎች በርካታ ህጻናት በቤተክርስቲያኑ አንደኛ ፎቅ ላይ የመዋዕለ ህጻናት ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ነበር።
መርማሪዎች በኤሌክትሪክ ፍጭት የተነሳው የእሳት ቃጠሎ የጀመረውም በዚሁ የመጀመሪያው ወለል ላይ እንደሆነ ያምናሉ።
የአገሪቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በበኩሉ አብዛኛው ህልፈት የተከሰተው በጭስበመታፈን ብሎም መውጫ በሮች ተዘግተው ባሉበተር ሰዎች ለመውጣት ባደረጉት ጥረት ወቅት በተፈጠረ መረጋገጥ ነው።
በአደጋው ህይወታቸውን ካጡ ህጻናት መካከል የአምስት አመት እድሜ ያላቸው ሶስት መንትዮች የነበሩት ሞሃሬል፣የሱፍ እና ፊሎፓተር ባሴም አሚር ይገኙበታል።
የህጻናቱ ዘመዶች፣ የቤተክርስቲያኑ ባለስልጣናት፣ በአካባቢው የሚገኝ ሆስፒታል በማጣቀስ የግብፅ የዜና ማሰራጫዎች የህጻናቱን ሕልፈት ዘግበዋል።
ህጻናቶቹ ከእነሱ ባሻገር የ34 ዓመቷ እናታቸው ኢሪና አተፍ ራምዚ፣ 61 ዓመቷ አያታቸው ማክዳ ሀቢብ ነቢህ፣ እና የ 25 ዓመቷ አክስታቸው ሚርና አተፍ ራምዚ በአደጋው ህይታቸውን አጥተዋል።
የሟቾች የቅርብ የስጋ ዘመድ የሆነችው እናሙዚቀኛዋ ሚሬቲያ ኢማድ በፌስቡክ ገጿላይ በፃፏቸውፅሁፎች ሃዘኗን ገልጻለች።
"ከክርስቶስ ጋር ይህእጅግ የሚሻል ነውና በጸጋው ዙፋን ፊት አስበን" ስትል ጽፋለች። "አሁን በሰማይ ስድስት ቅዱሳን አሉኝ" ስትል ሃዘኗን ገልጻለች።