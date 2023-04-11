የደብረ ብርሃን፣ ጎንደርና ደሴ ከተሞች ከጸጥታ ጋር የተያያዙ ጥብቅ ክልከላዎችን ጣሉ
የክልሎችን ልዩ ኃይሎች መልሶ ለማዋቀር ከተወሰነው ውሳኔ ጋር በተያያዘ በአንዳንድ የአማራ ክልሎች ውጥረት መንገሱን ተከትሎ የደብረ ብርሃን፣ ጎንደርና ደሴ ከተሞችን ከጸጥታ ጋር የተያያዙ ጥብቅ ክልከላዎችን ጣሉ።
በከተሞቹ ከጸጥታ ኃይል ውጭ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስን ጨምሮ ሌሎች ገደቦችንም ማስቀመጣቸውን የሶስቱ ከተሞች የጸጥታ ኮማንድ ፖስቶች ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል።
የደብረ ብርሃንና ደሴ ከተሞች የጸጥታ ኮማንድ ፖስት ሚያዝያ 2 እንዲሁም የጎንደር ሚያዝያ 1 ባወጡት መግለጫ ውሳኔውን ያስተላለፉት የከተሞቻቸውን ሰላምና የህግ የበላይነት ለማረጋገጥ እንዲቻልም መሆኑን አስታውቀዋል።
በሶስቱም ከተሞች ድምጽ አልባ መሳሪያዎች ተብለው የተዘረዘሩ ጩቤ፣ ገጀራ፣ አንካሴ፣ ጦርና ፌሮ ብረት ግለሰቦች ይዞ መንቀሳቀስ ተከልክሏል እንዲሁም በማንኛውም ቦታና ሰዓት ጥይትም ሆነ ርችቶችንም መተኮስ እንደማይቻል አስቀምጠዋል።
ሌላኛው የከተሞቹ ምክር ቤቶች የጸጥታ ኮማንድ ፖስት ያስቀመጡት ክልከላ ከመንግሥት እውቅና ውጭ ያልተፈቀዱ ሰልፎችን ማድረግም ሆነ መንገድ መዝጋት እንዲሁም ወታደራዊ ስልጠና መስጠትን ነው።
በተጨማሪም አድማ መቀስቀስ፣ አድማ ማድረግና ማስተባበር እንዲሁም መደበኛ ስራን ማስተጓጎል በጥብቅ መከልከላቸውን ከተሞቹ በመግለጫዎቻቸው አስቀምጠዋል።
ከተሞቹ በአንዳንድ እንቅስቃሴዎች ላይ የሰዓት እላፊ የጣሉ ሲሆን በደብረ ብርሃንና ደሴ ማንኛውም መጠጥ ቤቶችና ከምሽቱ 2 ሰዓት ውጭ ላልተወሰነ ጊዜ አገልግሎት መስጠት ተከልክለዋል። በጎንደር ከምሽቱ 3 ሰዓት በኋላ አገልግሎት መስጠት እንደማይችሉ ተቀምጧል።
በተጨማሪም የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ባለ ሶስት እግር ባጃጆችም ላይ የሰዓት እላፊ የተጣለ ሲሆን በደሴ ከምሸቱ 1፡30 እንዲሁም በጎንደርና በደብረ ብርሃን ከተሞች ከምሽቱ 2 ሰዓት በኋላም መንቀሳቀስ አይችሉም ብለዋል የከተሞቹ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት
በኦሮሚያ ክልል የሚከሰቱ ጥቃቶችን ሸሽተው በደብረ ብርሃን ተጠልለው የሚገኙ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ከካምፕ ውጭ መንቀሳቀስ እንደማይችሉም የተቀመጠ ሲሆን ይህም ወቅታዊ ሁኔታው እስከሚስተካከል ድረስም እንደሚቆይም ነው የከተማው አስተዳደር የጸጥታው ምክር ቤት ኮማንድ ፖስት በመግለጫው ያሰፈረው።
ጸጉረ ልውጥ (አጠራጣሪ ሰዎች) ሲሉ ከተሞቹ የጠሯቸውን ግለሰቦች በቤት ማሳደር ፣ ማከራየት፣ የሆቴል አልጋ ማከራትም እንዲሁም ለሚመለከተው የጸጥታ አካል ጥቆማ አለመስጠት በህግ እንደሚያስጠይቅም አስቀምጠዋል።
በከተሞቹ ውስጥ መታወቂያ ሳይዙ መንቀሳቀስ የከለከሉት ሶስቱ ከተሞች መታወቂያ ያልያዙ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር እንደሚውሉ ማስጠንቀቂያቸውን አስተላልፈዋል።
በህግ የሚፈለጉ ወይም ተጠርጣሪዎችን ሽፋን የሰጠ፣ የደበቀ፣ የሃሰተኛ መረጃ ሰጥቶ ያስመለጠም በአጠቃላይ የጸጥታ ሃይሎችን የህግ ማስከበር ተልዕኮ ማደናቀፍ፣ ማወክንም ክልከላንም በመግለጫዎቻቸው አስቀምጠዋል።
በተጨማሪም በተከለከሉ ቦታዎች በእምነት ተቋማት፣ በመገበያያ ቦታዎች፣ በህዝብ መሰብሰቢያዎች፣ በመዝናኛ አካባቢዎች ጦር መሳሪያ ይዞ መገኘትና መንቀሳስም እንዲሁ ተከልክሏል።
የሰራዊቱን የመለዮ አልባሳት ከልዩ ኃይል፣ ፖሊስ፣ የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስ ውጭ መልበስ ተከልክሏል።
በከተሞቹ ለሚገኙ የአማራ ልዩ ኃይል አባላትም ጥሪ ያስተላለፉት የሶስቱ ከተሞች የጸጥታ ኮማንድ ፖስቶች “በተፈጠረው የመረጃ ክፍተት ከተለያየ አካባቢ ተነስታችሁ ወደ ከተማችን የመጣችሁ በከተማችን በተዘጋጀው ማረፊያዎች እንድትሰባሰቡ እያሳሰብን ከዚህ ውጭ በተናጠልም ሆነ በቡድን መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ እና ጥይት መተኮስ የተከለከለ ነው”
ከሰሞኑ ልዩ ኃይሎችን ለማደራጀት መንግሥት ከወሰነው ውሳኔ ጋር በተያያዘ የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ ሊፈታ ነው በሚል በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተቃውሞዎች ተነስተዋል። በአንዳንድ አካባቢዎችም በመከላከያ ሰራዊትና በልዩ ኃይሉ መካከል ፍጥጫዎችም ተከስተዋል።
የካቶሊክ ተራድኦ ድርጅት ሁለት ሰራተኞች ባለፈው እሁድ በአማራ ክልል፣ ቆቦ አካባቢ መገደላቸውን ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።
ቢቢሲ ያነጋገራቸው አንድ ነዋሪ ፋኖ እና የአማራ ልዩ ኃይል አባላት በአንድ ወገን ሆነው ከአገር መከላከያ ሠራዊት አባላት ጋር የተኩስ ልውውጥ አድርገዋል ቢሉም፣ ሌላኛው ነዋሪ ግን ግጭት የነበረው በፋኖ እና በመከላከያ መካከል ብቻ ነው በማለት የልዩ ኃይል አባላት በግጭቱ ተሳታፊ እንደልነበሩ ተናግረዋል።
መከላከያ በሰላማዊ ተቃዋሚዎች ላይ ያልተገባ የሃይል እርምጃ በመውሰድ በክልሉ ዋና ከተማ ባህርዳር አቅራቢያ በምትገኝ መራዊ በተባለች ከተማ ቢያንስ ሁለት ሰላማዊ ሰዎችን ገድሏል ሲል የአማራ ማህበር በሰሜን አሜሪካ አስታውቋል። ጦሩ ለቀረበበት ክስ ከመከላከያም ሆነ ከመንግሥት በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም።