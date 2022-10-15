በቱርክ በአንድ የድንጋይ ከሰል ማውጫ በተከሰተ ፍንዳታ 28 ሰዎች ሞቱ
ቱርክ ውስጥ በአንድ የድንጋይ ከሰል ማውጫ በተከሰተ ፍንዳታ 28 ሰዎች ሲሞቱ፣ ብዙዎች ከዋሻ መውጣት እንዳልቻሉ ተገለጸ።
ባርቲን በተባለ ግዛት በደረሰው ፍንዳታ ሳቢያ ነው ሰዎች ከዋሻ በታች ታፍነው የቀሩት።
ትላንት አርብ በድንጋይ ከሰል ማውጫው ውስጥ ፍንዳታው ሲከሰት 110 ሰዎች በአካባቢው ነበሩ።
ሁሉም ቢያንስ ከምድር በታች 300 ሜትር ወርደው እየሠሩ ነበር።
የአገሪቱ የጤና ሚኒስትር ፋህርቲን ኮካ እንዳሉት፣ እስካሁን 11 ሰዎችን ከዋሻው ማውጣት የተቻለ ሲሆን ግለሰቦቹም ሕክምና እየተደረገላቸው ነው።
ተጨማሪ ሰዎችን ከዋሻው ለማውጣት የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች ምሽቱንና ሌሊቱን ሙሉ ቁፋሮ ሲያካሂዱ ነበር ያደሩት።
የድንጋይ ከሰል አውጭ ሠራተኞች በጥቁር ጭስ ተሸፍነው እና ዐይናቸው ቀልቶ ወደ ሕክምና መስጫ ሲወሰዱ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምሥል ወጥቷል።
የሠራተኞቹ ቤተሰቦች እና ወዳጆች ሠራተኞቹ ከዋሻው እስከሚወጡ በቦታው ሲጠባበቁም ታይቷል።
ፍንዳታው ከመሬት 300 ሜትር ጥልቀት ላይ እንደተከሰተ ይታመናል።
የቱርክ አገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ሱሌይማን ሶሉ እንዳሉት፣አደጋው በተከሰተበት ጊዜ ወደ 49 ሰዎች ከመሬት በታች ከ300 እስከ 350 በሚደርስ ጥልቀት ገብተው እየሠሩ ነበር።
ከዋሻው ማውጣት ያልተቻለውም እነዚህን ሠራተኞች ነው።
እስካሁን የፍንዳታው መንስኤ ምን እንደሆነ ባይታወቅም፣ የቱርክ ዐቃቤ ሕግ ቢሮ ምርመራ ጀምሯል።
የቱርክ የኢነርጂ ሚኒስትር እንዳሉት፣ በድንጋይ ከሰል ማውጫ ውስጥ ተቀጣጣይ ኬሚካል በመፍጠር በሚታወቀው ፋየርዳምፕ ሳቢያ ፍንዳታው ተከስቶ ሊሆን ይችላል።
ፍንዳታው የአንድ ጊዜ እንደሆነም ገልጸዋል።
ፕሬዝዳንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶዋን ዛሬ አካባቢውን ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የአማስራ ግዛት ከንቲባ ሬሳይ ካኪር፣ ከፍንዳታው የተረፉ ሰዎች ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል።
አንድ ከፍንዳታው የተረፈ ሠራተኛ “ጭስ እና አቧራ አካባቢውን ሞልቶት ነበር። ምን እንደተከሰተ አልገባንም” ብሏል።
የድንጋይ ከሰል ማውጫው በቱርክ መንግሥት የሚተዳደር ነው።
በአገሪቱ የከፋ የድንጋይ ከሰል ማውጫ ቦታ አደጋ የተከሰተው እአአ በ2014 ሲሆን 301 ሰዎች ሞተዋል።