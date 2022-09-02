ሸዋ ሮቢት ከተማ የደኅንነት ማስጠንቀቂያ ካወጣች በኋላ ከንቲባዋ ተገደሉ
በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ የምትገኘው የሸዋ ሮቢት ከተማ ለነዋሪዎቿ ፀጥታ እና ደኅንነት ጥብቅ መመሪያዎችን ማውጣቷን ተከትሎ ከንቲባዋ ተገደሉ።
የሸዋ ሮቢት ከተማ ሐሙስ ቀን የሰዓት እላፊ ገደብ እና ሌሎች መመሪያዎችን ካወጣች በኋላ ምሽት ላይ ተቀዳሚ ከንቲባዋ ባልታወቁ ሰዎች በተተኮሰባቸው ጥይት ተመትተው መገደላቸው ተነግሯል።
ከንቲባው አቶ ውብሸት አያሌው ሐሙስ ነሐሴ 26/2014 ዓ.ም. ምሽት ሦስት ሰዓት ከሥራቸው ተመልሰው ወደ ቤታቸው ሲገቡ ለጊዜው ባልታወቁ ሰዎች ተተኩሶባቸው መገደላቸውን የከተማው አስተዳደር አስታውቋል።
የሸዋ ሮቢት ከተማ ከዚህ ቀደም በዙሪያዋ ባሉ አካባቢዎች በሚነሱ ግጭቶች አለመረጋጋት በተደጋጋሚ ያጋጠማት ሲሆን፣ በዚህ ዓመትም በኅዳር ወር ላይ የህወሓት ኃይሎች ተቆጣጥረዋት እንደነበር ይታወሳል።
የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት መልሶ ካገረሸ በኋላ በምሥራቅ አማራ ያሉት የሰሜን ወሎ፣ የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ አካባቢዎች የደኅንነት ጥበቃቸውን እያጠናከሩ ባሉበት ወቅት ነው ከንቲባው የተገደሉት።
ከንቲባው አቶ ውብሸት አያሌው ምሽት ላይ ከመገደላቸው በፊት ቀን ላይ የሸዋ ሮቢት ከተማ አስተዳደር የፀጥታ ምክር ቤት የከተማዋን ሰላምና ደኅንነት ለማስጠበቅ እና ሰርጎ ገቦችን ለመከላከል ያስችላሉ ያላቸውን ውሳኔዎች ለሕዝቡ ይፋ አድርጓል።
በዚህም በከተማ ውስጥ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ እስከ ምሽት ሁለት ሰዓት፣ የሰው እንቅስቃሴ ደግሞ እስከ ምሽት አምስት ሰዓት እና በከተማዋ ተጠልለው የሚገኙ የተፈናቀሉ ሰዎች እንቅስቃሴ እስከ ምሽቱ 12 ድረስ እንዲሆን መገደቡን አስታውቋል።
እንዲሁም ሆቴሎች እና መኝታ ቤቶች አስፈላጊውን መረጃ ለፖሊስ እንዲሰጡ በተጨማሪም ምግብ እና መጠጥ ቤቶች ለደንበኞቻቸው አገልግሎት መስጠት የሚችሉት እስከ አራት ሰዓት ድረስ እንዲሆን ገድቧል።
በተጨማሪም ከመንግሥት የፀጥታ አካላት ውጪ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ እንዲሁም ሕዝብ በሚበዛባቸው ቦታዎች ይዞ መገኘት በጥብቅ የተከለከለ ሲሆን፣ ከመንግሥት እውቅና ውጪ ስብሰባ ማድረግ መከልከሉንም ገልጿል።
የከተማው ፖሊስ ከከንቲባው ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች ስለመኖራቸው ያለው ነገር የለም። ነገር ግን ገዳዮቹን ለመያዝ ጥብቅ ክትትል እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል።
ሟቹ የሸዋ ሮቢት ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ውብሸት አያሌው በኃላፊነት ወደ ከተማዋ አስተዳደር ከመምጣታቸው በፊት በቀወት ወረዳ አስተዳደር ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች ላይ መሥራታቸውን የከንቲባው ጽህፈት ቤት አመልክቷል።
አቶ ውብሸት አያሌው ባለትዳር እና የአንድ ሴት እና የአንድ ወንድ ልጅ አባት የነበሩ ሲሆን፣ የቀብር ሥነ ሥርዓታቸው ዛሬ አርብ እዚያው ሸዋ ሮቢት ከተማ እንደሚፈጸም ተነግሯል።