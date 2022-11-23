የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የትራምፕን የታክስ ጉዳይ ዲሞክራቶች እንዲያዩ ፈቀደ
የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን የታክስ ሰነዶች በዲሞክራቶች ቁጥጥር ስር ያለ የምክር ቤት ኮሚቴ እንደሚመለከተው መንገዱን አመቻቸ።
ባለፈው ትራምፕ ከስር ያሉ ፍርድ ቤቶች የፋይናንስ ሰንዶቻቸውን እንዳይመለከቱ ቢጠይቁም ፍርድ ቤቱ ጥያቄቸውን ውድቅ አድርጓል።
ውሳኔው ለዓመታት ከታክስ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን ሚስጥር አድርገው ለቆዩት ትራምፕ ያልተጠበቀ ነው።
በመጀመሪያ ለፕሬዝዳንትነት ሲወዳደሩ ከታክስ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ይፋ ባለማድረግ በ40 ዓመታት ውስጥ ትራምፕ የመጀመሪያው ናቸው።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የሚገኝ ኮሚቴ ከአውሮፓውያኑ 2018 ጀምሮ የትራምፕን የታክስ ሰነድ ለመመልከት ሲጠይቅ ነበር።
ለሁለተኛ ጊዜ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለመሆን ዘመቻ የጀመሩት ትራምፕ ከተሰማሩበት የቢዝነስ ሥራ ጋር በተያያዘ ተደጋጋሚ ምርመራዎች ተካሂዶባቸዋል።
ትናንት ፍርድ ቤቱ ባስተላለፈው በዚህ ውሳኔ ላይ ጉዳዩን ከተመለከቱት ዳኞች የተቃወመው የለም።
ይህንንም ውሳኔ ተከትሎ የአሜሪካ ግምዣ ቤት እንደ አውሮፓውያኑ ከ2015 እስከ 2020 ያለውን የትራምፕና ከተወሰነ የንግድ ሥራዎቻቸው ጋር የተገናኙ የታክስ ሰነዶችን በምክር ቤቱ ስር ለተዋቀረው ከሚቴ አሳልፎ ይሰጣል።