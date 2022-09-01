ከረዥም ጊዜ የተኩስ አቁም ስምምነት በኋላ ጦርነቱ ለምን አገረሸ?
በአሌክስ ደ ዋል* የአፍሪካ ጉዳዮች ተንታኝ
በፌደራል መንግሥቱ እና በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሐት) መካከል ያለው የርስ በርስ ጦርነት ከወራት የተኩስ አቁም ስምመነት በኋላ አገርሽቷል። ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ጦርነቱን በሰላም የሚቋጩበትና ወደ ድርድር የሚመለሱበት ሁኔታንም በተመለከተ እርግጠኛ መሆን አልተቻለም።
የፌደራል መንግሥቱና የትግራይ ኃይሎች የሚስማሙበት ጉዳይ ቢኖር በትግራይ ደቡባዊ ድንበሮችና በአጎራባች የአማራ ክልል በምትገኘው ከተማ ቆቦ ከተማ ጦርነቱ የተነሳው ረቡዕ ነሐሴ 18፣ 2014 ዓ.ም ማለዳ መሆኑን ነው።
ሁለቱም አካላት የጦርነቱን ጅማሬ አስመልክቶ አንደኛው ወገን ሌላኛውን ይከሳል።
ከምዕራባውያን ዲፕሎማቶች በተገኘው መረጃ መሰረት ግልፅ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና አጋር ኃይል የሆነው ፋኖ በመባል የሚታወቀው የአማራ ሚሊሻን ጨምሮ ከፍተኛ ኃይል በባለፉት ሳምንታት ወደ ስፍራው እንደተላኩ ነው።
በትግራይ በኩል ህወሃት በጅምላ የወታደሮችን ምልመላ ማድረግና ያለውንም ሃብት ለስልጠናና ለትጥቅ አውሎታል።
በተጨማሪም ባለፈው ዓመት በተደረገው ጦርነት ከፌደራል ሰራዊቱ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ በመማረክ ያከማቹ ሲሆን በተጨማሪም ህወሃት አዳዲስ መሳሪያዎች ከውጭ እንደገዛም እየተነገረ ነው።
በሁለቱ ኃይሎች መካከል ውጥረት ነግሶ ቆይቷል። ሆኖም ከጥቂት ሳምንታት በፊት የሰላም ውይይቶች በቅርቡ ሊደረጉ እንደሚችሉ ብሩህ ተስፋ ነበር።
ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ለምክትላቸው አቶ ደመቀ መኮንን በሐምሌ ወር ስራ የጀመረውን የሰላም ኮሚቴ እንዲመሩ ስልጣን ሰጥተው ነበር።
ከዚያ በፊትም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከህወሀት ጋር በሚስጥር እንዲገናኙ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ልከው ነበር ተብሏል።
በሲሸልስ እና በጂቡቲ በተደረጉ ውይይቶች የኢትዮጵያ ኃይል በትግራይ ላይ የጣለውን እገዳ እንዲያነሳ፣ ኤርትራም የኢትዮጵያ መንግሥትን ለመደገፍ የላከችውን ጦር ከትግራይ እንድታስወጣ እና ሁለቱም ወገኖች በፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ አስተናጋጅነት በኬንያ መዲና ናይሮቢ ሙሉ ውይይት እንዲያደርጉ ስምምነት ላይ የተደረሰ ይመስላል።
የመጀመሪያ አጀንዳቸውም ዘላቂ የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ እንዲሆን ነበር።
ከትዕይንቱ በስተጀርባም አሜሪካ እነዚህን ውይይቶች በጥብቅ እየደገፈች ከኬንያም ጋር በትብብር እየሰራች ነበር።
የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ማይክ ሀመር፣ የአውሮፓ ህብረት እና የተባበሩት መንግሥታት ልዑካኖች የትግራይ ዋና ከተማ መቀለን ሐምሌ 26፣ 2014 ዓ.ም በጎበኙበት ወቅት “የመብራት፣ የቴሌኮሚዩኒኬሽን ፣ የባንክ እና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች በፍጥነት ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው እንዲመለሱ" እና "ያልተገደበ የሰብአዊ አቅርቦት" እንዲደርስ አፅንኦት ሰጥተው ነበር።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይም መሰረተ ልማትና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለመመለስ መስማማታቸውንም በዚሁ ወቅት ልዑካኑ ፍንጭ ሰጥተዋል።
ሆኖም የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ጄኔራል ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ በትግራይ ስለተጣለው ከበባ ምንም ለማለት አልደፈሩም።
የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ጄኔራል ኦባሳንጆ ለልዑካኑ አጭር መግለጫ በሰጡበት ወቅት ራሳቸውን እንደ ብቸኛ አደራዳሪ ከማቅረብ በተጨማሪ የኢትዮጵያ አጋር የሆነችውን ኤርትራን ወደ ድርድሩ መድረክ ለመጋበዝ ሃሳብ በማቅረብ ግርምታን ጭረዋል።
ህወሃት መንግሥት የገባውን ቃል አላከበረም ሲል ይከሳል። የፌደራሉ መንግሥት በበኩሉ ውይይቶች መደረጋቸውን አላመነም። አለም አቀፍ ልዑካኑም ቢሆን ውይይቶቹ የተፋረሱበት ምክንያት በተመለከተ ዝምታን መርጠዋል።
በሐምሌና ነሐሴ ወራትም ቢሆን ለዘንድሮው ሰብል የሚውል ማዳበሪያና ጠብ ጠብ የሚል መድኃኒትና ምግብ ወደ ትግራይ ከመፈቀዱ በስተቀር የፌደራል መንግሥቱ መሰረታዊ አገልግሎቶች ላይ የጣለውን እገዳ አላነሳም።
የዓለም ፕሮግራም በተወሰነ ደረጃም ቢሆን በትግራይ ስራ እንዲጀምር ያስቻለውና አምስት ወራት ያስቆጠረው “የሰብዓዊ የተኩስ አቁም ስምምነት” ዓለም አቀፍ ሙገሳን ማግኘቱ በህወሃት በኩል አስደሳች ሆኖ አልተገኘም፥።
ህወሃት፣ የፌደራሉ መንግሥት እገዳውን ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም እና አናሳ የሆነ እርዳታ እየገባ እንደሆነ በመጥቀስ ቀጣይነት ባለው መልኩ ቀጥሏል ሲል አጥብቆ ይከራከራል።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በክልሉ በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን መድረስ እንደቻለ ያስታወቀ ሲሆን ነገር ግን እርዳታ የሚያስፈልገው 4.8 ሚሊዮን ህዝብ አንጻር ሲታይ በእጅጉ ያነሰ ነው።
የሕወሃት መሪ ደብረፂዮን ገብረሚካኤል ግጭቱ ባገረሸበት ዋዜማ ለአለም አቀፍ መሪዎች በፃፉት ግልፅ ደብዳቤ ላይ “ወደየትኛውም ብንዞር ሞትን የምንጋፈጥበት ደረጃ ላይ የምንደርስበት መንገድ በፍጥነት እየተቃረብን ነው። ያለን ብቸኛ አማራጭ በረሃብ መጥፋት ወይንም ለመብታችንና ለክብራችን እየታገልን መሞት ነው” በማለት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የጅምላ ረሃብ የትግራይ ተወላጆችን እየቀጠፋቸው ነው። ምን ያህል ሰዎች እንደሞቱ ባይታወቅም ነገር ግን በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ በቤልጂየም የሚመራ የአካዳሚክ ቡድን ባደረገው ምርምራ ጦርነቱ ከተጀመረበት ጥቅምት 24፣ 2013 ዓ.ም ጀምሮ በረሃብ እና በተያያዙ ምክንያቶች እስከ 500 ሺህ የትግራይ ተወላጆች መሞታቸውን ግምቱን አስቀምጧል።
‹አርቴ› ከተሰኘው የፈረንሣይ የቴሌቭዥን ጣቢያ ጋዜጠኞች በስተቀር ሕወሃት አብዛኛውን የትግራይ ክልል በሰኔ ወር መልሶ ከተቆጣጠረ በኋላ በትግራይ የውጭ ዜና ማዕከላት ተገኝተው መዘገብ አልቻሉም።
እንዲገቡ የተፈቀደላቸው ጥቂት የረድዔት ሰራተኞችም ቢሆኑ የህጻናትን ሞት በተመለከተ መሰረታዊ መረጃዎችን መሰብሰብ አልቻሉም ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ቃለ አቀባይ ቢሆኑ “ረሃብ መኖሩን አለመኖሩን እኛ አናውቅም” ሲሉ በደፈናው ምላሽ ሰጥተዋል።
ያገረሸው ጦርነት በአጭር ጊዜ የሰብዓዊ ቀውሱን ያባብሰዋል። የተጀመሩ ውስን የእርዳታ አቅርቦት ስራዎች በአሁኑ ወቅት ቆመዋል። የመጀመሪያዎቹ አነስተኛ ሰብሎች ከአንድ ወር በላይ መሰብሰብ አይችሉም እናም ውጊያው የበለጠ ውድመት ያስከትላል።
የኢትዮጵያ አየር ሃይል ባለፈው ሳምንት መቀለ ከተማ ላይ በመዋዕለ ህፃናት ላይ የአየር ጥቃት ያደረሰ ሲሆን በዚህም ሶስት ህጻናቶችን ጨምሮ ሰባት ነዋሪዎች ህይወታቸውን እንዳጡ የህክምና ባልደረቦች ተናግዋል።
መንግሥት ይህንን ውድቅ በማድረግ የአየር ጥቃቱ በወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ብቻ ያነጣጠረ ነው ብሏል። በዚህ ሳምንት ማክሰኞ ምሽትም በመቀለ ከተማ ሁለተኛ የአየር ድብደባ መፈጸሙ ታውቋል።
የትግራይ አመራሮች የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም 12 የነዳጅ ታንከሮችን የወሰዱ ሲሆን ይህም በከፍተኛ የሰብዓዊ እርዳታ ድርጅት ባለስልጣናት ከፍተኛ ውግዘት አስከትሎባቸዋል።
ህወሃት፣ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ነዳጅ በብድር ከወራት በፊት የወሰደውን እያስመለሰ እንደሆነ ምላሽ የሰጠ ሲሆን ሁኔታውና ወቅቱ ቃለ አቀባዩ እንደሚሉት መደበኛ አገልግሎትን ለመስጠት እንዳልሆነ ይጠቁማል።
ሌላኛው ከሰሞኑ የተሰማው ጉዳይ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ወደ ትግራይ የሚመጣ ከሱዳን አየር ክልል የተነሳ የጦር መሳሪያ የጫነ አውሮፕላን መትቼ ጥያለሁ ብሏል ። ህወሃት ሃሰት ነው በማለት ምላሽ ሰጥቷል።
በኤርትራ ውስጥ እንዲሁም ለትግራይ ድንበር ቅርብ በሆኑ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የኤርትራ እና የኢትዮጵያ የሰራዊት እንቅስቃሴ መደረጉን መረጃዎች ያመለክታሉ። በዚህ ሁሉ መካከል የኤርትራ መንግሥት እንደተለመደው ዝም ብሏል። በያዝነው ሳምንት ረቡዕ በምዕራብ ትግራይ ጦርነቱ መቀስቀሱ ሪፖርት ተደርጓል።
ጦርነቱ በመረጃዎች የጨለመ ቢሆንም በቆቦ የነበረው ጦርነት መጠነ ሰፊ እንደሆነ ዜናዎች እየወጡ ነው። የትግራይ ምንጮች እንደዘገቡት ከፍተኛ ቁጥር ባለው በ20 ክፍለ ጦር ላይ ከፍተኛ ድል መቀዳጀታቸውንና በዚህም ከፍተኛ የጦር መሳሪያ መማረካቸውን ተናግረዋል። ለዚህ ምንም ገለልተኛ ማረጋገጫ የለም።
የኢትዮጵያ መንግሥት የመገናኛ ብዙሃን “በቀውስ ወቅት የሀገሪቱን ብሄራዊ ጥቅም በሚያንጸባርቅ መልኩ ዘገባቸውንና መረጃቸውን በጥንቃቄ እንዲከታተሉ” ከማለት ውጪ ምንም አላለም።
መንግሥት የመከላከያ ኃይል ቆቦን ለቆ መውጣቱን የገለጸ ሲሆን፣ በደቡብብ በኩል 50 ርቀት ላይ በምትገኘው ወልድያ ከተማ የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ሰራዊቱ በዚያ አካባቢም አይታይም።
ባለፈው ዓመት ከመዲናዋ አዲስአበባ በ200 ኪሎሜትር ርቀት ላይ የደረሱበትን ግስጋሴ ለመድገም ምንም ፍላጎት የለንም ያሉት የትግራይ ኃይሎች ሃይላቸውን ወደ ደቡብ በኩል እያንቀሳቀሱ አይደለም። እንዲያውም የህወሃት ቃለ አቀባይ ወልድያን ተቆጣጥረዋል የሚሉ ዘገባዎችን አስተባብለዋል።
ህወሃት የያዘው አቋም አስቸኳይ የሰላም ድርድር እንደሚፈልግ ነው። በደቡብ እና በምዕራብ ኢትዮጵያ ከፌደራሉ ጦር ጋር ከፍተኛ ጦርነት ላይ ያለው ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር መደበኛ ጥምረት ቢፈጥሩም ህወሓት ሃገሪቱን ማስተዳዳር የሚችል ግንባር/ ጥምረት የለውም።
በአሁኑ ወቅት ያለው አብዛኛው የትግራይ ተወላጆች ስሜትም ለክልላቸው ብቻ መታገል የሚለው ነው።
በአደራዳሪነት ከተሾሙ አንድ ዓመት ያለፋቸው ጄኔራል ኦባሳንጆ ምንም አይነት ለውጥ ባለማምጣታቸው የኢትዮጵያ መንግሥት ድጋፍ ቢኖራቸውም አንዳንድ የአፍሪካ እና ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ያላቸው እምነት ተሸርሽሯል።
እስካሁን ድረስ ተዓማኒነት ያለው የሰላም ሂደትም አልተጀመረም።
በተጨማሪም በአሜሪካ-ኬንያ የተጀመረው የሰላም ሂደትም ኡሁሩ ኬንያታ ያጯቸው ራይላ ኦዲንጋ ሳይሆኑ ዊሊያም ሩቶ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫውን ማሸነፋቸውም ሳንካ ገጥሞታል።
የሰላም እቅዱ የተሰናባቹ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የግል ተሳትፎ ላይ ያተኮረ ነበር። ከዚህም ጋር ተያይዞ ዊሊያም ሩቶ የሰላም ድርድሩን እንዲመሩ ኡሁሩ ኬንያታን ሊመርጡ የሚችሉ ቢሆንም ይህ ከመሆኑ በፊት በኬንያ ፖለቲካ ውስጥ ብዙ እርግጠኛ ያልሆኑ ጉዳዮች አሉ።
አሜሪካውያኖቹም ሌላ አማራጭ ዕቅድ ያላቸው አይመስሉም።
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ተፋላሚ ወገኖች "ያለምንም ቅድመ ሁኔታ" ወደ ውይይቱ እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል።
ሆኖም ሁለቱም ወገኖች ንግግራቸውን ሰምተው ተግባራዊ የሚያደርጉ አይመስሉም።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ በጦር ሜዳ የገጠማቸውን ሽንፈትን ተከትሎ በመደራደር ደካማ ለመምሰል አይፈልጉም። አዲስ አበባ ህወሃትን “አሸባሪዎች” በማለት ወደሚያወግዘው ቋንቋ ተመልሳለች።
ህወሃት ለማንኛውም ድርድር እንደ ቅድመ ሁኔታ በጦር ወንጀልነት የሚቆጥረው በትግራይ የተጣለው ከበባ እንዲነሳ አጥብቆ ይጠይቃል።
በተጨማሪም የፌደራል መንግሥቱ ቀደም ሲል የገባውን ቃሎች ለማጠፍ እንደፈለገው ነጻነት መሰጠት የለበትም ይላል።
ጦርነቱ ማገርሸቱን ተከትሎ ባለፈው ሳምንት የደረሰው ስቃይ እና ሞት ኢትዮጵያውያንና አለም አቀፉ ማህበረሰቡ የሚያውቀውን ነገር አረጋግጦለታል። ይህም በትግራይ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ወታደራዊ መፍትሄ እንደሌለው ነው።
*የዚህ ጽሑፍ አዘጋጅ አሌክስ ደ ዋል በአሜሪካው ተፍትስ ዩኒቨርስቲ በሚገኘው የፍሌቸር የሕግ እና ዲፕሎማሲ ትምህርት ቤት ውስጥ የወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዋና ዳይሬክተር ናቸው። ኢትዮጵያን እንዲሁም ሌሎች የአፍሪካ አገራትን የሚዳስሱ የትንተና ጽሑፎቻቸው ያዘጋጃሉ።