የእንግሊዝ የስለላ ቢሮዎች በአንድ ሕንድ-እንግሊዛዊ ክስ ቀረበባቸው
በፑንጃብ ፖሊስ ተይዞ ስቅይት የደረሰበት አንድ ሕንድ-እንግሊዛዊ ግለሰብ የዩናይትድ ኪንግደም የስለላ ኤጀንሲዎች ለሕንድ ፖሊስ መረጃ በመስጠታቸው ደርሶብኛል ላለው ኢ-ፍትሃዊነት እና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ክስ አቀረበ።
ጃግታር ሲንግ ጆሃል የተሰኘው ግለሰቡ ዱምባርተን በተሰኘች የሕንድ ከተማ እ.ኤ.አ በ2017 በአንድ የማን እንደሆነ ባልታወቀ መኪና ተጠልፎ መወሰዱን ቤተሰቦቹ የገለጹት።
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በእስር ላይ የቆየው ግለሰቡ በኤሌክትሪክ ንዝረት የሚፈጸም ስቅይትን ጨምሮየተለያዩ ግፎች ተፈጽመውብኛል ሲል ተናግሯል።
ይሀንን ተከትሎም ነበር በነሃሴ ወር መጀመሪያ ላይ ነበር ለእንግሊዝ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የውጪ ጉዳይ መስሪያ ቤት፣ የሀገር ውስጥጉዳይ ሚኒስቴር እና ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ላይ ክሱን የመሰረተው።
በተለያየ ግዜ የተተካኩ የብሪታኒያ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ጉዳዩን ለሕንድ መንግስት ቢያነሱም የሕንድ መንግስት ግን ስቅይት ወይም እንግልት አልደረሰበትም ሲል አስተባብሏል።
ባሳለፍነው ግንቦት ወር ጆሃል ግድያ ለመፈጸም በማሴር እና የአሸባሪ ቡድን አባል በመሆን ወንጀል ተከሷል።
የክሱ ሙሉ ዝርዝር በመጪው መስከረም ወር ይቀርባል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን የሞት ፍርድ ሊጣልበት ይችላል።
ሪፕሪቭ የተሰኘው የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅትግለሰቡ በቁጥጥር ስር የዋሉት የብሪታንያ የስለላ መስሪያ ቤት በሰጡት ጥቆማ አማካኝነት የሚያስረዳ አስተማማኝ ማስረጃ ያለውን ሰነድ ለቢቢሲ አሳይቷል።
የእንግሊዝ መንግስት በበኩሉ በሂደት ላይ ባለ የሕግ ጉዳይ ላይ አስተያየት መስጠት እንደማይፈልግ ገልጿል።
ሪፕሪቭ የተሰኘው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቐም ከግለሰቡ ጋር የተያያዙ በርካታ ሰነዶችን ማመሳከሩን ገልጿል። በተለይም የእንግሊዝን የስለላ መስሪያ ቤት በሚቆጣጠረው የምርመራ ሃይሎች ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት የወጣው ሰነድ በምስጢራዊ መንገድ መረጃውን ማስተላለፉን ማረጋገጡን ተቐሙ ይገልጻል።
‘’ግለሰቡ ስቅይት እንደደረሰበት ለብሪታኒያ ባለስልጣን ተናግሯል" ሲልም ያክላል።
ምንም እንኳን እነዚህ ምጢራዊ ሰነዶች ላይ የ ጆሃል ስም ባይጠቀስም የሪፕሪቭ መርማሪዎች በተጠቀሱ ቀናት፣ የብሪታኒያ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ያደረጓቸውን ጥረቶች ብሎም የሕንድ መገናኛ ብዙሃን ያወጧቸውን መረጃዎች ከግምት ውስጥ በመክተት በርግጥም ሰነዱ የጆሃልን ሁኔታ የሚያስረዳ ነው የሚለውን በጥብቅ ያምናሉ።
የሕንድ ባለሥልጣናት ተከሳሹ ጆሃል ከሲክ ብሔርተኝነት ጋር ግንኙነት አላቸው በሚሏቸው ግድያዎች ውስጥ እጁ እንዳለበት በመጥቀስ ክስ መስርተዋል። ጆሃል በበኩሉ ምንም ዓይነት ጥፋት አልሰራሁም ሲል ክሱን ውድቅ አድርጓል።
ጆሃል ለሲክ ሕዝብ የሰብአዊ መብት የሚሟገት እና ንቁ ጦማሪ የነበረ ሲሆን ይህ እንቅስቃሴው የህንድ ባለስልጣናት ትኩረት ውስጥ እንደከተተው ይነገራል።
ወንድሙ ጉርፕሬት ለቢቢሲ እንደገለፀው ግን ጆሃል ህገወጥነው ተብሎ የሚታሰብ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የለም።
ጆሃል በአሁኑ ጊዜ በደልሂ እስር ቤት ውስጥ ይገኛል። በቁጥጥር ስር መዋሉን ተከትሎ በድብቅ ታስሮ ለሰዓታት በጭካኔ ሲመረመር መቆየቱን ብሎም ከጠበቆችም ሆነ ከእንግሊዝ ቆንስላ ባለስልጣናት ጋር እንዳይገናኝ መከልከሉን ገልጿል።
እንዲሁም በባዶ ወረቀት ላይ እንዲፈርም መገደዱን እና ቀጥሎም ይህ በሃሰት የእምነት ቃሉን እንደሰጠ ተደርጎ መቅረቡን ተናግሯል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በዚህ አመት በሚያዝያ ወር ወደ ህንድ ባደረጉት ጉዞ የጆሃልን ጉዳይ ከህንድ አቻቸው ናሬንድራ ሞዲ ጋር እንዳነሱት ገልጸው ነበር። ከእርሳቸው በፊት ጠቅላይ ሚኒስቴር የነበሩት ቴሬዛ ሜይም እንዲሁ ጉዳዩን ለህንድ መንግስት አንስተው ተወያይተው ነበር።
“የዩናይትድ ኪንግደም የስለላ መረጃ ልውውጥ ከስቅይት ጋር ተያይዞ ስሙ የተነሳበት ይህ አስደንጋጭ ጉዳይ የብሄራዊ ደህንነት ህግ መሻሻል እንዳለበት በግልፅ ያሳያል’’ ሲሉ የዩኬ የፓርላማ አባል ስቲቭ ቤከር ክሱን አስመልክቶ አስተያየት ሰጥተዋል።
ከስ የቀረበባቸውን 3 የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ወክሎ ምላሽ የሰጠው የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤቱ “በሂደት ላይ ባለ የሕግ ጉዳይ ላይ አስተያየት መስጠት ተገቢ አይደለም” ብሏል።