ከኢትዮጵያውያን ስደተኞች የጅምላ መቃብር ጋር ተያይዞ የማላዊ የቀድሞ ፕሬዚዳንት የእንጀራ ልጅ በቁጥጥር ስር ዋለ
30 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች አስክሬን ያለበት የጅምላ መቃብር ጋር በተያያዘ የማላዊ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ፒተር ሙታሪካ የእንጀራ ልጅ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
በአብዛኛው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ያሉበት 30 አስክሬኖች የጅምላ መቃብር የተገኘው ጥቅምት አጋማሽ ነበር።
ምዚምባ በተባለ የማላዊ ግዛት የስደተኞች አስከሬን ጅምላ መቃብር ጋር በተያያዘ ፖሊስ ታዲኪራ ማፉብዛን በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታውቋል።
ባለስልጣናቱ ማፉብዛን ለቀናት ሲፈልጉት እንደነበር ገልጸው ግለሰቡ በዋና ከተማዋ ሊሎንግዌ እጁን መስጠቱንም ገልጸዋል።
የፖሊስ ቃለ አቀባይ በሰሜናዊ ማላዊ ከተገኘው የጅምላ መቃብር ጋር ማፉብዛ ግንኙነት እንዳለው ጠንካራ ማስረጃ እንዳላቸው አስረድተዋል።
ሁሉም አስከሬኖች በድብቅ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሲወሰዱ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንደሆኑ ተሰምቷል።
የአካባቢው ወጣቶች ደኑ ውስጥ የሚያውክ ሽታ እንዳለ መጠቆማቸውን ተከትሎ ነበር አስክሬኖቹ በቁፋሮ የተገኙት።
ይህ የጅምላ መቃብር ከተገኘ በኋላ በቅርብ ርቀት ሌላ የጅምላ መቃብር ተገኝቶ ተጨማሪ አራት አስክሬኖችን ፖሊስ አውጥቷል።
የማላዊ የአገር ውስጥ ደኅንነት ሚኒስትር ጃን ሴንዴዝ “በጣም የሚያሳዝን ነው። አስከፍቶናል። መንግሥታችን እንዲህ ያለ ድርጊት በጽኑ ያወግዛል። ትክክል አይደለም። በጎ አይደለም” ሲሉ ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረው ነበር።
የኢትዮጵያ መንግሥት የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም፣ ኢትዮጵያ ከማላዊ መንግሥት ጋር በመተባበር ስለ ክስተቱ ምርመራ እያደረገች ነው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረው ነበር።
አምባሳደር መለስ፣ በክስተቱ ሐዘን እንደተሰማቸው ገልጸው፣ የምርመራውን ውጤት ለሕዝብ ይፋ እንደሚያደርጉም መናገራቸው ይታወሳል።
ያለፈው ሰኔ የመንግሥታቱ ድርጅት ባወጣው መግለጫ በማላዊ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ በርካታ የሕገ ወጥ ሰዎች ዝውውር ሰለባ የሆኑ ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙና ብዝበዛ እንደሚደርስባቸውም ማስታወቁ አይዘነጋም።
ድዛሌካ በተሰኘው የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ በወንዶች፣ በሴቶች እና በሕጻናት ላይ መጠነ ሰፊ ብዝበዛ እንደሚደርስ ይፋ የተደረገው በተባበሩት መንግሥታት የመድኃኒት እና የወንጀል ጽሕፈት ቤት (ዩኤንኦዲሲ) እና የማላዊ ፖሊስ ባደረጉት የጥምረት ክትትል ነው።
ማላዊ በሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ከሚፈተኑ አገራት አንዷ ናት።
ከኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ እና ሌሎም የአፍሪካ ቀንድ አገራት ወንዶች፣ ሴቶችና ሕጻናትም ጭምር በማላዊ በኩል ወደ ደቡብ አፍሪካ፣ አውሮፓ እና አሜሪካ ይሰደዳሉ።
ጉዟቸው ግን በስቃይና በእንግልት የተሞላ ባስ ሲልም ለሞት የሚዳርግ ነው።
ከሁለት ዓመት በፊት የማላዊ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀድሞው የአገር ውስጥ ሚኒስትሩ ኡላዲ ሙሳን ከስደተኞች ዝውውር ጋር በተያያዘ የአምስት ዓመት እስራት ፈርዶበታል።