በኢትዮጵያ የዜጎች አስገድዶ መሰወር፣ የጭካኔ፣ አዋራጅ እና ኢሰብዓዊ ተግባራት መጨመሩ ተገለጸ
በኢትዮጵያ የዜጎች አስገድዶ መሰወር፣ ተጠርጣሪዎችን በጭካኔ፣ በአዋራጅ እና ኢሰብዓዊ መልኩ አያያዝ መጨመሩን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ገለጸ።
ኢሰመኮ በተጨማሪም በአገሪቷ ውስጥ ያሉ የኢመደበኛ ማቆያ ቦታዎች መበራከት እንዲሁም ከህግ ውጭ የሆኑ የዘፈቀደ እስሮች እጅግ አሳሳቢ መሆኑንም ነው ትናንት ሐምሌ 5 ባወጣው ሪፖርት የገለጸው።
ኢሰመኮ 106 ገጾች ያሉትን ዓመታዊ ሪፖርት ሐምሌ 5/ 2015 ዓ.ም ይፋ አድርጓል።
ሪፖርቱ በአገሪቱ ውስጥ የተከሰቱ ግጭቶች ያስከተሏቸውን መብታዊ ጥሰቶች፣ በፖለቲካ ፓርቲ አባላት እና አመራሮች ላይ የሚፈጸሙ እስሮችና ወከባዎች መጨመር፣ ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል የዜጎች የመንቀሳቀስ መብት መገደብና ሌሎች ጉዳዮችን ዘርዘር ባለ መልኩ አካቷል።
በታጣቂ ኃይሎች እና በመንግሥት ጸጥታ ኃይሎች በተወሰዱ እርምጃዎች ያስከተለው የዜጎች ሞት
በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች በነበሩ እና በአብዛኛው በቀጠሉ ግጭቶች፣ ጥቃቶች እና ሁከቶች ጋር ተያይዞ ታጣቂ ኃይሎች እና የመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ሰላማዊ ዜጎች ተገድለዋል እንዲሁም ለአካል ጉዳቶች መጋለጣቸውንም አስፍሯል።
ሪፖርቱ የመዘገባቸው እነዚህ የጸጥታ መደፍረሶች ከሐምሌ 1/ 2014-ግንቦት ወር 2015 እንደሆነም አትቷል።
የሰላማዊ ዜጎች ህይወት እልፈትና ጉዳት የተከሰተውም በኦሮሚያ ክልል በሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ በምስራቅ ወለጋ፣ በምዕራብ ወለጋ፣ በሰሜን ሸዋና በሌሎች አካባቢዎች እንደሆነም ተጠቅሷል።
በአማራ ክልል ከጥቂት ወራት በፊት የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና ለማዋቀር ከታያዘው የመንግሥት እቅድ ጋር ተያይዞ የተከሰተው የጸጥታ ችግር አሳሳቢም እንደሆነ ነው የተገለጸው።
በሪፖርቱ እንደ ዋቢ ሆኖ ከተገለጸውም ውስጥ ግንቦት 11/ 2015 ዓ.ም በሰሜን ሸዋ ዞን የመከላከያ ሰራዊት በወሰደው የኃይል እርምጃ በሸዋ ሮቢያን ቢያንስ 5 ሰዎች መሞታቸው ተገልጿል። በዚሁ ዞን ራሳ ተብሎ በሚጠራም አካባቢ መከላከያ ትጥቅ ማስፈታት በሚል በወሰደው እርምጃ አንድ ካህን ጨምሮ 7 ነዋሪዎች ላይ ግድያ መፈጸሙም ተካትቷል።
ሪፖርቱ የመንግሥት የጸጥታ አከላት የሚወሰዱ ተመጣጣኝ ያልሆኑ የኃይል እርምጃዎች ለሰዎች ሞት እና ጉዳት ምክንያት መሆናቸውን ለማመላከት ሌላኛው ያነሳው በአዲስ አበባ የአድዋ ድል መታሰቢያ ዕለት የደረሰውን የሰው ህይወት መጥፋት ነው።
ኢሰመኮ የመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት የኃይል እርምጃ የሰው ህይወት ጠፍቷል እንዲሁም የአካል ጉዳት ደርሷል ብሏል።
በተጨማሪ በሸገር ከተማ መስጊድ መፍረስ ጋር በተያያዘ በተነሳው ተቃውሞ የሰው ህይወት መጥፋቱን እንዲሁም በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ለውሃ ችግራቸው እልባት እንዲሰጣቸው ለተቃውሞ በወጡ ነዋሪዎች ላይ ፖሊስ በወሰደው እርምጃ ሶስት ሰዎች መገደላቸውም ሰፍሯል።
የዘፈቀደ እስርና አስገድዶ መሰወር
ኢሰመኮ በአዲስ አበባ ከተማ፣ በኦሮሚያና አማራ ክልሎች የደረሱትን አቤቱታዎችና ጥቆማዎች መሰረት ባደረገው ክትትሎች አስገድዶ መሰወር እየተፈጸሙ መሆኑን መረጃዎች አግኝቷል።
አብዛኛዎቹ የአስገዳጅ ስወራ ሰለባ የሆኑ ግለሰቦች ከመኖሪያ ቤታቸው፣ ከስራ ቦታ ወይም ከመንገድ ላይ የሲቪልና የደንብ ልብስ በለበሱ የመንግሥት ጸጥታና ደኅንነት ሰራተኞች መወሰዳቸውም ተመልክቷል።
ግለሰቦቹ ያለ ፍርድ የመያዣ ትዕዛዝ ተይዘው ከታሰሩ በኋላም ወዳልታወቀ ስፍራ እንዲሰወሩ መደረጉም ተገልጿል። የተወሰኑት ከተወሰኑ ቀናት፣ ሳምንታት ወይም ወራት መሰወር በኋላ የተገኙ ቢሆንም በግዳጅ እንደተሰወሩ የቀጠሉ በርካታ መሆናቸውንም ነው ሪፖርቱ ያተተው።
በግዳጅ ከተሰወሩት በርካቶቹ ፍርድ ቤት አለመቅረባቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ ከተራዘመ እስር በኋላ ፍርድ ቤት መቅረባቸውም ተገልጿል።
በተለይም በመከላከያ ሰራዊት አባላት ተይዘዋል የተባሉ ሰዎች ከመደበኛ ማቆያ ቦታዎች ውጭ በወታደራዊ ካምፕ ውስጥ እንደሚታሰሩ፣ ፍርድ ቤት እንደማይቀርቡና የጉብኝት መብታቸው ተነፍገዋል ተብሏል።
በሶማሌ ክልል የቀድሞ ልዩ ኃይል የነበረ ግለሰብ ከወራት በፊት ትፈለጋለህ በሚል መሰወሩን ጨምሮ የልዩ ኃይሎች መልሶ ማደራጀት ጋር በተያያዘ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች፣ ጋዜጠኞች፣ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት እስር እና አስገድዶ መሰወር መፈጸሙም ሰፍሯል።
በተጨማሪም በኦሮሚያ ክልልም የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ (ኦፌኮ) ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልን ጨምሮ ሌሎች ግለሰቦችም እንዲሁ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ እንደተሰወሩም ተካትቷል።
በማረሚያ ቤቶች እና ማቆያ ቦታዎች የዜጎች ጭካኔ የተሞላበት አያያዝ
በበርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎች ድብደባና ግርፋት ጨምሮ ሌሎች ኢሰመኮ ኢሰብዓዊ እና አዋራጅ ተግባራት የሚፈጸሙባቸው እስር ቤቶች እና መደበኛ ያልሆኑ የማቆያ ቦታዎች እንዳሉም ተመልክቷል።
በሪፖርቱም ከተካተቱም ውስጥ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች 26 ሰዎች እንዲሁም በሰሜን ጎንደር ዞን በሚገኙ ፓሊስ ጣቢያዎች 13 ተጠርጣሪዎች በጸጥታ ኃይሎች ድብደባና ጉዳት ማስተናገዳቸውም ተገልጿል።
“ጥፋታችሁን በግዴታ ማመን አለባችሁ” በሚል በደረሰባቸው ድብደባ ጥርስ መውለቅ፣ በጎማና በሽቦ ግርፋት፣ “የማታምን ከሆነ እንገድልሃለን” በሚል በአንድ ተጠርጣሪ ላይ በጉልበቱ አንበርክከው በጠጠር ላይ በመጎተት የግድያ ማስፈራሪያ እንዲሁም ሌሎች ስቅይቶችን መዝግቧል።
በኦሮሚያ ክልል በመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች የሚፈጸሙና አንዱን ወይም ሌላኛውን “ታጣቂ ቡድን ትደግፋላችሁ” በሚል ተጠርጠሪዎችን የማሰቃየት ተግባር በስፋት መፈጸሙንም አስፍሯል።
በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልለ ፖሊስ ጣቢያዎችም ላይ በተጠርጣሪዎች ላይ ድብደባ የተፈጸመ ሲሆን የአዕምሮ ህመም ያለበት ተጠርጣሪ በካቴና ማሰር እንዲሁም ሌላ ግለሰብ ደግሞ በገጀራ መመታቱ ተካትቷል።
በጋምቤላ ክልልም እንዲሁም በአንዳንድ ማረሚያ ቤቶች እና ፖሊስ ጣቢያዎች ላይ ድብደባ እና ኢሰብዓዊ አያያዝ መኖሩን እንዲሁም በሶማሌ ከልልም እንዲሁም በተጠርጣሪዎች ላይ ዛቻ እና ማስፈራራት ተፈጽሟል ብሏል።
በዚህ ሪፖርት ከተካተቱ ሌላኛው ጉዳይ በሚድያ አባላት፣ በፖለቲካ ፓርቲ አባላት እና አመራሮች ላይ የሚፈጸሙ እስሮች፣ ወከባዎች እና ሌሎች እንግልቶች መጨመራቸውን መዝግቧል።
ኢሰመኮ “ሰፋ ባለ መልኩ ሲታይ በሲቪክ ምኅዳሩን በተመለከተ በርካታ አሳሳቢ ክስተቶች ተመዝግበዋል” ብሏል።
27 የሚዲያ ባለሙያዎች፣ የማኅበረሰብ አንቂዎች እና የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ከሐምሌ 1 2014 ጀምሮ በፖሊስ ቁጥጥር ሥር ውለው አብዛኛዎቹ ከቀናት እስከ ወራት በእስር መቆያታቸውን ሪፖርቱ ገልጿል። ሪፖርቱ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስም በእስር ላይ የሚገኙ እና የወንጀል ክስ ቀርቦባቸው በክስ ሂደት ያሉ በርካታ መሆናቸውም ተጠቅሷል።
ኢሰመኮ እንደ ምክረ ሃሳብ ካቀረባቸው መካከል “በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሰብአዊ መብቶች ጥሰት ዋነኛ ምክንያት የሆነውን ግጭቶችን የማስቆም ጥረቶች ሊጠናከሩ ይገባል” ብሏል።
በተለይም በክልሎች ከሚንቀሳቀሱ የታጠቁ ኃይሎች ጋር የተጀመሩ ሰላም የማምጣት እንቅስቃሴዎች አበራታች እንደሆኑ ቢገልጽም ዘላቂነታቸው እንዲረጋገጥ ተጎጂዎችን ጨምሮ ሴቶችን ጨምሮ ሁሉንም ባለ ድርሻ አካላት ሊካተቱ ይገባል ብሏል።
ግጭቶችን በሰላም ለመቋጨት ከሚደረገው ጥረት በተጨማሪም በሰላማዊ ዜጎች ላይ የደረሰውንና እየደረሰ ያለውን የመብቶች ጥሰት ተጠያቂነትና ፍትሕ የማስገኘት ጥረትም በፌዴራልና የክልሉ መንግሥታት መደረግ እንዳለበት አሳስቧል።
“የአስገድዶ መሰወር፣ የጭካኔ፣ አዋራጅ እና ኢሰብአዊ አያያዝ መጨመር፣ የኢመደበኛ ማቆያ ቦታዎች መበራከት እንዲሁም ከሕግ ውጪ የሆነ የዘፈቀደ እስሮችም ሆኑ በመብቶች ላይ የሚጣሉ ገደቦች እጅግ አሳሳቢ እና በሌሎች ነጻነቶች እና መብቶች ላይ እጅግ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚኖራቸው፣ አጠቃላይ ሀገራዊውን የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ከመሻሻል ይልቅ ወደኋላ የሚጎትቱ ናቸው። በመሆኑም መንግሥት በአፋጣኝ ተገቢውን እርምጃዎች በመውሰድ ሊያስቆመው የሚገባ ነው” ብሏል።