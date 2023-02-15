ለወንዶች የተዘጋጀው የወሊድ መከላከያ እንክብል የወንዴዘር እንዳይቀሳቀስ አስቻለ
ከሆርሞን ጋር ግንኙነት በሌለው መንገድ ለወንዶች የተሰራው የወሊድ መከላከያ እንክብል የወንዶች የዘር ፍሬ እንዳይንቀሳቀስ ማስቻሉን ተመራማሪዎች ገለጹ።
ቀደም ሲል እንክብሉ በአይጦች ላይ ተሞክሮ የወንዴ ዘር ቢያንስ ለተወሰኑ ሰዓታት ወደ ሴቶ ዘር ወይም እንቁላል እንዳይደርስ ማስቆም ችሏል።
በሙከራ ደረጃ ያለው እንክብል ለሰዎች ከመሰጠቱ በፊት ጠንቸሎች ላይ በርከት ያሉ ሙከራዎች ይደረጋሉ።
ተመራማሪዎች እንክብሉ የሚሰራው ወንዶች ግንኙነት ከመፈጸማቸው ከአንድ ሰዓት በፊት ከወሰዱት ነው ብለዋል።
እንክብሉ እንዴት ይሰራል?
ሴቶች ከሚወስዱት የወሊድ እንክብል በተቃራኒ ይህ እንክብል ከሆርሞን ጋር ግንኙነት የለውም።
ይህ መሆኑ ወንዶች ላይ ከሆርሞን ጋር በተያያዘ የጎንዮሽ ጉዳት አያስከትልም። ይህ ደግሞ ተመራማሪዎች ያገኙት አንዱ ጥቅም ነው ተብሏል።
እንክብሉ የወንዴው ዘር ወደ እንቁላሉ እንዳይጓዝ አቅጣጫን ያስታል።
በአሜሪካ ብሔራዊ የጤና ተቋም የገንዘብ ድጋፍ ቀድም ብሎ በአይጦች ላይ የተደረገ ምርምር እንክብሉ የወንዴ ዘር እንዳይንቀሳቀስ ማድረጉን አሳይቷል።
እንክብሉ ለሶስት ሰዓታት ውጤታማ ሆኖ መስራት የሚችል ሲሆን በ24 ሰዓት ውስጥ ከሰውነት ይወጣል።
ከተመራማሪዎች መካከል አንዷ የሆኑት ዶክተር ሜላኒ ባልባች ምርምሩ ወሊድ መከላከያን በቀላሉ ለመጠቀም ተስፍ ሰጪ ነው ብለዋል።
እንክብሉ በተፈለገ ግዜና ድግግሞሽ መወሰድ የሚቻል ሲሆን ሰዎች የመውለድ ፍላጎታቸው በየቀኑ የመቀየር ዕድልን ይሰጣቸዋል።
ሆኖም እንክብሉ ከኮንዶም በተቃራኒ በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚመተላለፍ በሽታዎችን አይከላከልም።