አሜሪካ የአልቃይዳን መሪ ካቡል ውስጥ ገደለች
አሜሪካ የአልቃይዳውን መሪ አይማን አል-ዛዋሂሪን በአፍጋኒስታን ዋና ከተማ ካቡል ባካሄደችው የድሮን ጥቃት መግደሏን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስታወቁ።
የአሜሪካ የደህንነት መስሪያ ቤት ሲአይኤ ባሳለፍነው ዕሁድ ካቡል ውስጥ ባካሄደው የፀረ-ሽብር ዘመቻ ዛዋሂሪን መግደል ችሏል።
ፕሬዘዳንት ባይደን ዛዋሂሪ “በአሜሪካ ዜጎች ላይ ግድያ እና ጥቃትን የቀረጸ ሰው ነው’’ ብለዋል።
አክለውም “አሁን ፍትህ ተሰጥቷል ፤ ይህ የአሸባሪ ቡድን መሪ ከዚህ በኋላ በሕይወት የለም” ሲሉም ግድያውን ተከትሎ በሰጡት መግለጫ ላይ ተናግረዋል።
ዛዋሃሪ ከቀድሞው የአል-ቃይዳ መሪ ቢን ላደን ጋር በመሆን የ 9/11 ጥቃትን የመራ ሲሆን አሜሪካ ለረጅም አመታት ስታፈላልገው የቆየች የሽብር ቡድኑ መሪ ነው። የኦሳማ ቢን-ላደን ሕልፈትን ተከትሎም አል-ቃይዳን ሲመራ ቆይቷል።
የአሜሪካ ባለስልጣናት እንዳሉት ዛዋሂሪ በአንድ በጥብቅ በሚጠበቅ ቤት በረንዳ ላይ ተቀምጦ ባለበት ነው የአሜሪካ ሰው አልባ አውሮፕላን ሁለት ሚሳኤሎችን ተኩሶ የገደለው።
እንዲሁም በቤቱ ውስጥ የነበሩ ሌሎች የቤተሰብ አባላት ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው እና ዛዋሂሪ ብቻ ተነጥሎ መገደሉንም አክለው ተናግረዋል።
ባይደን በ71 አመቱ የአልቃይዳ መሪ ላይ እርምጃውን ለመውሰድ ለወራት እቅድ ከወጣ በኋላ "የተመጠነ እና ትክክለኛውን ኢላማ የመታ ጥቃት’’ እንዲሰነዘር የመጨረሻውን የይለፍ ፍቃድ መስጠታቸውን ተናግረዋል።
የሽብር ቡድን መሪው ግድያም እ.ኤ.አ. በ 2001 በተፈጸመው ጥቃት 3,000 የሚጠጉ ወዳጅ፣ ቤተሰቦቻቸውን ላጡ አሜሪካዊያን ለሃዘናቸው መልስ የሚሆን የመጨረሻውን መደምደሚያ የሚሰጥ እርምጃ ነውም ሲሉ አክለዋል።
‘’የቱንም ያህል ጊዜ ቢፈጅም፣ የትም ብትደብቁ፣ ለህዝባችን ስጋት የሆነ አካል ካለ አሜሪካ ታገኝሃለች ቀጥሎም ትዘርርሃለች’’ ያሉት ባይደን አክለውም “ሀገራችንን እና ሕዝባችንን ከመከላከል ወደ ኋላ አንልም" ሲሉም አክለዋል።
ባይደን ዛዋሂሪ እ.ኤ.አ በጥቅምት 2000 በኤደን የአሜሪካ የባህርኃይል አውዳሚ ላይ በተሰነዘረ የአጥፍቶ መጥፋት ጥቃት 17 የአሜሪካ መርከበኞችን የገደለውን ጥቃት መርቷል ሲሉ ተናግረዋል። እንዲሁም ለ223 ሰዎች ህልፈት ምክንያት የሆኑት በ1998 በኬንያ እና ታንዛኒያ በአሜሪካ ኤምባሲዎች ላይ የተፈፀሙትን ጥቃቶች በማስተባበር ዛዋሂሪ ሃላፊነት እንዳለበትም አክለዋል።
ፕሬዘዳንት ባይደን አፍጋኒስታን ከእንግዲህ የአሸባሪዎች መሸሸጊያ አትሆንም ሲሉም አጥብቀው ተናግረዋል።
የታሊባን ቃል አቀባይ የአሜሪካን ዘመቻ አለም አቀፍ መርሆችን የጣሰ ነው ሲሉ ገልፀውታል።
አክለውም “እንዲህ ያሉ ድርጊቶች ላለፉት 20 ዓመታት ያልተሳኩሙከራዎችን መደጋገም ናቸው። ድርጊቱም የአሜሪካን፣ የአፍጋኒስታንን ብሎም የቀጠናውን ጥቅም ጥቅም የሚፃረር ነው’’ ብለዋል።
የአሜሪካ ባለስልጣናት በበኩላቸው ኦፕሬሽኑ ህጋዊ መሰረት ያለው ነው ብለዋል።