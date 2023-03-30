በህወሓት ፖለቲካዊ እና ወታደራዊ አመራሮች ላይ የቀረቡ ክሶች መነሳታቸው ተገለጸ
በትግራይ ውስጥ የተካሄደው ጦርነትን ተከትሎ በተለያዩ በወንጀል ተጠርጥረው ተከሰው የነበሩ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) አመራሮች ክሳቸው እንዲነሳ መወሰኑን የፍትሕ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ከሁለት ዓመት በፊት በፌደራል መንግሥቱ ሠራዊት እና በህወሓት ኃይሎች መካከል ጦርነት በተቀሰቀሰበት ጊዜ በበርካታ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ላይ ከባድ የወንጀል ክስ ተመስርቶባቸው እንደነበር ይታወሳል።
በዚህም በመንግሥት ቁጥጥር ስር የነበሩትን ከፍተኛ የህወሓት ፖለቲካዊ እና ወታደራዊ አመራሮች እና ባልተያዙት ላይ ጭምር ዐቃቤ ሕግ ክስ መስርቶ የመያዣ ትዕዛዝ ወጥቶባቸው ቆይቷል።
የፍትሕ ሚኒስቴር ሐሙስ መጋቢት 21/2015 ዓ.ም. እንዳሳወቀው በፌዴራል መንግሥት እና ህወሓት መካከል በተፈረመው የሰላም ስምምነት መሠረት ከግጭቱ ጋር ተያያዥ የሆኑ ወንጀሎች ተጠያቂነት በተመለከተ በሽግግር ፍትሕ ማዕቀፍ ሊታዩ እንደሚገባ መወሰኑን በመግለጽ ክሱ እንዲነሳ መደረጉን አመልክቷል።
ስለሆነም በወንጀል ተጠርጥረው ክስ ቀርቦባቸው የነበሩ የህወሓት አመራሮችን ክስ በክርክር ሂደት ላይ ይገኙ የነበሩ የወንጀል ክሶች በአዋጅ 943/2008 አንቀጽ 6 (3) (ሠ) መሠረት የተነሱ መሆናቸውን የፍትሕ ሚኒስቴር አሳውቋል።
ጦርነቱ ከተጀመረ ከወራት በኋላ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የነበሩት እና የህወሓት ሊቀምንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን እንዲሁም የአሁኑ የክልሉ ጊዜያዊ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ በበርካታ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ላይ ከባድ የወንጀል ክስ ተመስርቶባቸው ነበር።
ህወሓት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ ቡድን ተብሎ ከተሰየመ በኋላ ከቡድኑ ፖለቲካዊ እና ወታደራዊ አመራሮች በተጨማሪ፣ ከህወሓት ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ተቋማት ጭምር ክስ ተመስርቶባቸው እንደነበር ይታወሳል።