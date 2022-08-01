በአፍጋኒስታን እና ኢራን የድንበር ግጭት ተቀስቅሶ አንድ ሰው ተገደለ
የአፍጋኒስታኑ የታሊባን ጦር ከኢራን ድንበር ጠባቂዎች ጋር ግጭት ውስጥ መግባቱ ተገለጸ።
ትናንት እሁድ ሐምሌ 24/2014 ዓ.ም. በአፍጋኒስታኗ ኒምሮዝ ግዛት እና በኢራኗ ሂርማንድ ግዛት አዋሳኝ የድንበር አካባቢ በተካሄደው ጦርነት አንድ ወታደሩ መገደሉን ታሊባን ገልጿል።
አገራቱ ለችግሩ መቀስቀስ አንዳቸው ሌላኛውን ተጠያቂ ያደርጋሉ።
ከዓመት በፊት የታሊባን ታጣቂዎች አፍጋኒስታንን መቆጣጠራቸውን ተከትሎ በአገራቱ ድንበር ላይ በርካታ ግጭቶች ተከስተዋል።
የሰሞኑ ግጭት ትክክለኛ ሁኔታ ግልጽ አይደለም።
የኒምሮዝ ፖሊስ ቃል አቀባይ ባህራም ሃቅማል ለሮይተርስ የዜና ወኪል "አንድ ተገድሎብናል አንድ ደግሞ ቆስሎብናል" ሲሉ ተናግረዋል።
ባራዛንዴህ ፋርስ የዜና ወኪል በኢራን ሲስታን ቫ ባሉቼስታን ግዛት የሂርማንድ ባለስልጣን የሆኑትን ማይሳም ባራዛንዲህን ጠቅሶ እንደዘገበው በኢራን በኩል ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም።
የኢራን ታስኒም የዜና ወኪል በበኩሉ ጦርነቱ የተቀሰቀሰው የታሊባን ጦር “የአፍጋኒስታን ግዛት ባልሆነ አካባቢ” ባንዲራውን ከፍ ለማድረግ በመሞከሩ ነው ብሏል።
“ለበርካታ ደቂቃዎች የቆየ የተኩስ ልውውጥ ተደርጓል” ሲልም አክሏል።
"የኛ ኃይሎች አስፈላጊውን ምላሽ ሰጥተዋል" ብለዋል ባራዛንዲህ።
የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለፈው ወር በተመሳሳይ በአካባቢው በተከሰተ ግጭት የኢራን ድንበር ጠባቂ አባለ መገደሉን ገልጾ ነበር።