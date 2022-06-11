በአባታቸው ያልተሳካውን የፕሬዝዳንትነት መንበር የሚናፍቁት ራይላ
በመጪው ነሐሴ የፕሬዚዳንትነት ስልጣነ መንበሩን ለመውሰድ የሚወዳደሩት ራይላኦዲንጋ በኬንያ ታዋቂ ከሆነ ቤተሰብ የተገኙ ናቸው።
ለአስር ዓመታት የዘለቀው የስራ ዘመናቸው ግን ቤተ መንግሥት አላደረሳቸውም። ሃገሪቱ ከእንግሊዝ ነፃ ስትወጣ ምክትል ፕሬዝደንት ሆነው ያገለገሉት አባታቸውም ዋናውን መንበር ማግኘት አልቻሉም።
አዲንጋ 77 ዓመት ሆኗቸዋል። አራት ጊዜ ለፕሬዝዳንትነት ተወዳድረዋል። መራጮች ግን ፊታቸውን እንዳዞሩባቸው ነው።
የአሁኑ አምስተኛ ሙከራቸው ነው። ለመንበሩ የቀረቡት እአአ በ2008 ጠቅላይ ሚንስትር የሆኑበት አጋጣሚ ነው።
ኦዲንጋን የሚከተሉ ብዙ ደጋፊ አሏቸው። ወዳጅ እና አድናቂዎቹ “ባባ” (አባት)፣ “አግዋምቦ” (የአምላክ ሥራ) እና “ቲንጋ” (ትራክተር) በሚል ቅጽል ስም ይጠሯቸዋል። ስሞቹ እአአ በ1997 ምርጫ ከፓርቲያቸው ምልክት የተወሰዱ ናቸው።
ራይላ በሰልፎች ላይ ከደጋፊዎቸቻው ጋር በሬጌ ዘፈኖች መድረኮች ላይ ሲደንሱ ማየት የተለመደ ነው። ፈጣን ያልሆነው ዳንሳቸው የ“ራይላ ዳንስ” የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል።
እግር ኳስ ይወዳሉ። የእንግሊዙ አርሴናል ደጋፊ ናቸው። ኦዲንጋ ምርጫ በመጣ ቁጥር የፖለቲካ ጥምረት በመመስረት ይታወቃሉ።
በዘንድሮው ምርጫ አዚሚዮ ላ ኡሚጃ በሚል መሪ ቃል ይወዳደራሉ ፤ይህም የስዋሂሊ ቃል ሲሆን ‘የአንድነት ቃል ኪዳን’ የሚል ግርድፍ ትርጉም አለው።
ራይላ ዘንድሮ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ደገፊዎች ከጎናቸው ለማሰለፍ አልመዋል።
ኦዲንጋና ኡሁሩ የኬንያን ትልልቆቹን ሁለት ፖለቲካ ስርወ መንግስታት የሚወክሉ ናቸው።
በአውሮፓውያኑ 2017 በተቃራኒ ተሰልፈው ተወዳድረዋል። በቀጣዩ ዓመት ዘ ሃንድ ሼክ ተብሎ በተሰየመው ውል በጋራ ለመስራት ተስማሙ።
ኦዲንጋ ፕሬዝዳንት ሆነው ከተመረጡ የኡሁሩ ኬንያታን ልማት እቅዶች አሰስቀጥላለሁ ብለዋል። ለችግር ተጋላጭ የሆኑ ኬንያውያንን በገንዘብ ለመደገፍም ቃል ገብተዋል።
6000 የኬንያ ሽልንግ (50 ዶላር) በየወሩ ሊሰጧቸው ነው ቃል የገቡት፣ ገንዘቡም ከአዲሱ የማህበራዊ ጥበቃ ፈንድ የሚገኝ ነው።
ገንዘቡን ከየት ያገኛሉ ሲባሉ የተንሰራፋውን ሙስና በመቆጣጠር የሚገኝ ነው ይላሉ።
ኦዲንጋ “ባባ ኬር” የሚል ሃሳብም አቅርበዋል። ሃሳቡ የጤና አገልግሎት በተመጣጠኝ ዋጋ ለመስጠት ያለመ ነው። ከ56 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ላላት ሃገር ራሳቸውን የአባት ባህሪን እንደተላበሰ መሪ እያስተዋወቁ ነው።
ሴት ዕጩ ምክትል ፕሬዝዳንት
የዘንድሮው ምርጫ ለ77 ዓመቱ ኦዲንጋ የፕሬዚዳንትነት ሙከራ የመጨረሻ ይሁን አይሁን ግልጽ አይደለም።
ከዚህ ቀደም የ2017ቱ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ “የመጨረሻ ሙከራቸው” መሆኑን ገልጸው ነበር።
እአአ መጋቢት 2022 ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ቴሌቭዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ ሃሳባቸውን ቀየሩ።
ኬንያውያን “በእሳቸው ላይ ባላቸው ትልቅ እምነት” እንደገና ለፕሬዚዳንትነት እንዲወዳደር ተጠይቄያለሁ ሲሉ ውሳኔውን የቀለበሱበትን ምክንያት ተናግረዋል።
ኦዲንጋ የቀድሞ የፍትህ ሚንስትሯ ማርታ ካሩአን ለምክትል ፕሬዝዳንትነት አብረዋቸው እንዲወዳደሩ መረጡ። ይህ ታሪካዊ አጋጣሚ ነው።
አንድ ለፕሬዚዳነት የሚወዳደር ዕጩ ምክትሉ ሴት እንድትሆን ሲመርጥ የመጀመሪያው ነው።
ቡድናቸው ይህንንም ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና ምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ ጋር በማነጻጸር ላይ ናቸው።
ኦዲንጋ ከ50 በመቶ በላይ ድምጽ ለማግኘት ቁልፍ ያሏቸው ቦታዎች ላይ እየሠሩ ነው።
ኦዲንጋ የአባታቸው ጃራሞጊ ኦዲንጋ የፖለቲካ አልጋ ወራሽ ተደርገውይወሰዳሉ። ጃራሞጊ ከነጻነት በኋላ የመጀመሪያው የኬንያ ምክትል ፕሬዝደንት ነበሩ። በወቅቱ ፕሬዝዳንት ከነበሩት ጆሞ ኬንያታ ጋር ባለመግባባታቸው ከመንግሥት ኃላፊነታቸው እአአ በ1966 ለቀቁ።
ጃራሞጊ ኦዲንጋ ከሶቪየት ህብረት እና ከቻይና ጋር መቀራረብን መረጡ።
ጆሞ ኬንያታ ደግሞ ከአሜሪካ እና ከሌሎች ምዕራባውያን ኃያላን መንግሥታት ጋር ህብረት መፍጠርን መርጠዋል።
አለመግባባቱ ተባብሶ ቀጠለ። ጃራሞጊ ኦዲንጋ ለ18 ወራት ታስረው በ1971 ተፈቱ።
ራይላ ኦዲንጋም የፖለቲካ እስረኛ ነበሩ። በኬንያ ለረዥም ጊዜበእስር ላይ በማሳለፍ ይታወቃሉ።
ከአንድ ፓርቲ አምባገነን አገዛዝ ጋር ባደረጉት ትግል ሁለት ጊዜ (ከ1982 እስከ 1988 እና ከ1989 እስከ 1991) ታስረዋል። የታሰሩት ደግሞ የጆሞ ኬንያታ ተተኪ በሆኑት ዳንኤል አራፕሞይ ዘመን ነው።
በ1982 መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ሞክረዋል በሚል ነው ወደ ለእስር የተዳረጉት። አጋጣሚው ወደ ሃገር አቀፍ መድረክ ያሸጋገራቸው ሆኗል።
ስመ ጥር የቅስቀሳ እና የስትራቴጂ መሪ
ከአስር ዓመታት በኋላ የመድበለ ፓርቲ ዴሞክራሲ ተጀመረ። ዋናውን መንበር ለመያዝ በተደጋጋሚ ያደረጉት ሙከራ ፍሬ አላፈራም። በርካታ ጊዜም ምርጫው ተጭበርብሯል ብለዋል።
ፕሬዝዳንት የነበሩት ምዋይ ኪባኪ የ2007 ምርጫን አጭበርብረዋል ማለታቸው ኬንያን ወደ ከፍተኛ ቀውስ ያመራት ነበር።
ከምርጫው በኋላ በተነሳው ብጥብጥ 1 ሺህ 200 ሰዎች ተገደሉ። ከ500 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ከቤታቸውን ተፈናቅለዋል።
በቀድሞው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ኮፊ አናን የተመራ ቡድን ባደረገው ጥረት የጥምር መንግስት ተቋቋመ።
ኦዲንጋም የጠቅላይ ሚንስትርነቱን ቦታ ይዘዋል። ከኪባኪ ጋር የነበራቸውን ግንኙነት "የበላይነት ጦርነት" ሲሉ ገልጸውታል።
በ 2017ቱ ምርጫ በኬንያታ ተሸንፈዋል። የምርጫውን ኮሮጆ ሽንፈት በጠቅላይ ፍርድ ቤት ድል ቀልብሰውታል።
ፍርድ ቤቱ በሰፊው ባብራራው የሕግ ጥሰቶች ምክንያት ምርጫውን ውጤቱን ውድቅ አድርጎታል።
ምርጫው ሲደገምም ኦዲንጋ ራሳቸውን አገለሉ። ፍትሃዊ የውድድር ሜዳ መፍጠር አለመቻሉን ጠቅሰው ነው ራሳቸውን ያገለሉት።
ይህም ኬንያታ በድጋሚ እንዲመረጡ መንገዱን ከፈተ። ስመ ጥር የቅስቀሳ እና የስትራቴጂ መሪ መሆናቸው የሚነገርላቸው ኦዲንጋ በዋና ከተማዋ ናይሮቢ በተካሄደ ታላቅ የድጋፍ ሰልፍ ላይ ራሳቸውን "የህዝብ ፕሬዝደንት" ብለው አወጁ።
በፕሬዚዳንቱ ዳግም መመረጥ ንዴታቸውን ለማሳየት በኬንያታ ቤተሰብ ባለቤትነት ከተያዙት በርካታ የንግድ ድርጅቶች እንዳይጠቀሙ ያቀረቡትን ጥሪ ደጋፊዎቻቸው ተቀብለዋል።
ይህም የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ቅሬታቸውን ለማሳየት ባለፉት አስርት ዓመታት ካደረጉት በርካታ ተቃውሞዎች አንዱ ነበር።
ጥቂቶቹም ወደ ሁከትነት ተቀይረው የሰው ህይወት እስከመጥፋት እና ከፍተኛ የኢኮኖሚ ውድቀት አስከትለዋል።
ነገር ግን እ.ኤ.አ. በ2018 በኦዲንጋ እና በኬንያታ መካከል እርቅ ተደረገ። ከዚያ ወዲህ ህዝቡ በኑሮ ውድነት የተነሳ ከፍተኛ ቁጣ ቢያሳይም ኬንያ ትልቅ ተቃውሞ አላስተናገደችም።
መቀራረቡ ሁለቱ ሰዎች የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታን መመለስን ጨምሮ በህገ መንግሥቱ ላይ ሰፊ ለውጦችን ለማድረግ “ቢውልዲንግ ብሪጅ ኢኒሼቲቭ" የተባለ የለውጥ ሃሳብ ይዘው ብቅ አሉ።
በሁለቱ ስርወ መንግስት መካከል ያለውን ፉክክር ለማቆም ኦዲንጋን ለፕሬዝዳንትነት በመደገፍ ኬንያታ ደግሞ የጠቅላይ ሚንስትሩን ቦታ ለመያዝ ያሰቡበት ዕቅድ ነው የሚል ሰፊ ግምት ነበር።
ዕቅዳቸው ግን ከግብ ሳይደርስ ቀረ። ፕሬዝዳንቱ ሪፎርሙን ያስኬዱበት መንገድ ህገ-ወጥ ነው በሚል ነው ከፍተኛው ፍርድ ቤት ውድቅ ያደረገው።
ኬንያታ አሁንም ከአቋማቸው ዝንፍ አላሉም። ከምክትል ፕሬዝዳንታቸው ዊሊያም ሩቶ ይልቅ ኦዲንጋን እየደገፉ ነው።
ኦዲንጋ ከማማ አይዳ ጋር ትዳር መሥርተው አራት ልጆችን አፍርተዋል። በህይወት የሌለውን ፊደልን ጨምሮ ሮዝሜሪ፣ ጁኒየር እና ዊኒ ይባላሉ ልጆቻቸው።
ፊደል ስሙን ያገኘው ከኩባው መሪ ፊደል ካስትሮ ነው። ኦዲንጋ ስሙን የመረጡት ልጃቸው በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት በመወለዱ እንደሆነ እና “በቬትናም ጦርነት ወቅት ካስትሮ አሜሪካን ሲቃወሙ ታይተዋል” ሲሉ ገልጸው ነበር።
የስርወ መንግስት ባህሉን የማስቀጠል ሥራ ያለ ይመስላል። አባቱ የበኩር ልጃቸውን ተተኪ አድርገው ሲያዘጋጁ ቢቆዩም ፊደል በ 2015 በ41 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል።
እአአ በ 2017 ሴት ልጃቸው ሮዝሜሪ በአፍሪካ ትልቁን እንደሆነ የሚገርለትን የድሆች መንደር የሆነውን ኪቤራን በመወከል ለህዝብ እንደራሴነት ለመወዳደር ፍላጎት አሳይታ ነበር።
አባቷ አካበቢውን ለ20 ዓመታት በህዝብ አንደራሴነት ወክለዋል። የጤና ምክንያት ራሷን ከውድድሩ አግልላች።
ኦዲንጋ በኬንያ መስፈርት ከበርቴ የሚባሉ ናቸው። የጋዝ ሲሊንደር አምራቹ ኢስት አፍሪካ ስፔክተር እና መቀመጫውን ኪሱሙ ያደረገው ሞላሰስ ፕላንት በኩል የኤታኖል ዘርፍ ላይ መዋዕለ ንዋያቸውን አፍስሰዋል።
የዘር ሃረጋቸው በኬንያ በትልቅነቱ አራተኛ ከሆነው ከሉኦ ይመዘዛል። ከኦዲንጋ ስርወ መንግሥት ያመለጠውን የፕሬዚዳንትነት ስልጣን በመጨበጥ የመጀመሪያው ሉዎ እንደሚሆኑ ተስፋ ያደርጋሉ።