ሰኞ የሚከናወነው የንግሥቲቷ የቀብር ስነ ስርዓት ብሔራዊ በዓል እንዲሆን ጸደቀ
የንግሥት ኤልዛቤጥ የቀብር ሥነ ሥርዓት ዕለት በመላው ዩናይትድ ኪንግደም ብሄራዊ በዓል እንዲሆን በልጃቸው ንጉስ ቻርለስ ሳልሳዊ ጸደቀ።
አዲሱ ንጉስ በለንደን በተካሄደው የንግሥና ስነ ስርዓት ላይም ይህንን ያጸደቁት።
የንግሥቲቱ የቀብር ስነ ስርዓት ሰኞ መስከረም 2፣ 2015 ዓ.ም ይፈጸማል።
ብሪታንያን ለረጅም አመታት በንግሥና የገዙት ንግሥት ኤልዛቤጥ በዚህ ሳምንት ሐሙስ ከሰዓት በኋላ በባልሞራል በሚገኘው የስኮትላንድ ግዛታቸው ይህችን አለም ተሰናብተዋል።
የቀብር ስነ ስርዓታቸው የሚካሄደው የብሪታንያ ነገስታት እና ንግሥቶች ዘውድ በተቀዳጁበት በዌስት ሚኒስትር አቢ በሚገኘው ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን ንግሥት ኤልሳቤጥ ሁለተኛ በአውሮፓውያኑ 1947 ልዑል ፊሊፕ ጋር ጋብቻቸውን የፈጸሙበት ነው።
በአውሮፓውያኑ 2002 የንግሥቲቱ እናት የቀብር ስነ ስርዓት ቢደረግም ከ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በአቤ ውስጥ የንጉሳዊ የቀብር ስነ ስርዓት አልተደረገም።
ዌስት ሚኒስትር አቢ በአውሮፓውያኑ 1953 የንግሥት ኤልዛቤጥ የንግሥና ሲመትን ጨምሮ የብሪታንያ ነገስታት እና ንግሥቶች በዓለ ሲመትም የሚከናወንበት ነው።
ከተለያዩ አገራት የሚመጡ የዓለም መሪዎች የንግሥቲቱን ህይወት እና አገልግሎት ለማስታወስ የንጉሳዊ ቤተሰብ አባላትን እንዲቀላቀሉ ይጋበዛሉ።
የዩናይትድ ኪንግደም ከፍተኛ ፖለቲከኞች እና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሮች በቴሌቭዥን በሚተላለፈው አገልግሎት ላይ ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል።
አንዳንድ የንግድ ድርጅቶች እና ተቋማቶች በዚህች ዕለት ለመዝጋት በመወሰናቸው ምክንያት የእለት ተዕለት ኑሮ በቀደመው መልኩ አይሆንም ተብሎ ይጠበቃል።
ሮያል ሜይል በእለቱ የፖስታ አገልግሎቶቹ እንደሚታገዱ አስታውቋል እንዲሁም እንደ ሃሮድስ ያሉ መደብሮችም ለመዝጋት ማቀዳቸውን ተናግረዋል።
የታወጀው ብሄራዊው የሀዘን ጊዜ እስከ መንግስታዊው የቀብር ስነ ስርዓት ድረስ እንደሚቆይ መንግስት አስታውቋል።
ድርጅቶችና ተቋማት የታቀዱ ዝግጅቶችን የመሰረዝ ግዴታ ባይኖርባቸውም ነገር ግን የንግሥቲን ህልፈተ ህይወት ተከትሎ በርካታዎቹ ቀድሞውኑ ተሰርዘዋል ወይም ለተወሰኑ ቀናት ለሌላ ጊዜ ተላልፈዋል ።
በፕሪምየር ሊግ፣ በእንግሊዝ እግር ኳስ ሊግ፣ በስኮትላንድ፣ በሰሜን አየርላንድ የሚደረጉ የእግር ኳስ ግጥሚያዎች እስከ ማክሰኞ የተራዘሙ ሲሆን በሴቶች ሱፐር ሊግ፣ የሴቶች ሻምፒዮና እና የሴቶች ኤፍኤ ዋንጫ ሁሉም ጨዋታዎች እንዲራዘሙ ተደርገዋል። በርከት ያሉ የፈረስ እሽቅድምድም፣ ጎልፍ እና የቦክስ ፍልሚያዎችም ተቋርጠዋል።
ለሚቀጥለው ሳምንት የታቀዱ መጠነ ሰፊ የስራ ማቆም አድማዎች የንግስቲቱ ሞት ተከትሎ ወዲያውኑ የተሰረዙ ሲሆን የሰራተኛ ማህበር ኮንግረስ በብሪተን በሳምንቱ መጨረሻ የሚያካሂደውን አመታዊ ጉባኤ ለንግሥቲቱ ክብር ሲል ለሌላ ጊዜ አስተላልፌያለሁ ብሏል።