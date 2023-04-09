"ልዩ ኃይልን ወደ ሌላ መዋቅር ለማስገባት በሚደረገው ጥረት የአፍራሽ ሚና በሚጫወቱት ላይ እርምጃ ይወሰዳል"
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥታቸው የክልል ልዩ ኃይሎችን ወደ ሌላ የጸጥታ መዋቅር ለማስገባት በሚያደርገው ጥረት ላይ አፍራሽ ሚና በሚጫወቱት ላይ ሕጋዊ እርምጃ ይወስዳል አሉ።
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ መንግሥታቸው የክልል ልዩ ኃይል አባላትን ወደ አገር መከላከያ፣ ፌደራል ፖሊስ ወይም ወደ መደበኛ የክልል ፖሊስ አባላት ለማስገባት ሲዘጋጅበት የቆየ መሆኑን አስታውሰው በዚህ ተግባር ላይ “ሆን ብለው የአፍራሽነት ሚና በሚጫወቱት ላይ ተገቢው የሕግ ማስከበር እርምጃ ይወሰዳል። ለዚህም በቂ ዝግጅት ተደርጓል” ሲሉ የአስተዳደራቸውን ጠንከር ያለ አቋም አንጸባርቀዋል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ዛሬ እሁድ ሚያዚያ 1/2015 ዓ.ም. ይህን መግለጫ ያወጡት መንግሥት የክልል ልዩ ኃይልን ወደ ሌላ መዋቅር ለማስገባት የያዘውን እቅድ በመቃወም በተለይ በአማራ ክልል ውጥረት በነገሰበት ወቅት ነው።
ባለፉት ቀናት “የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ትጥቅ አይፈታም” በሚል የተቃውሞ ሰልፎች በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ስለመካሄዳቸው ተዘግቧል።
የልዩ ኃይሎችን ወደ ሌሎች የጸጥታ ተቋማት የመቀላቀል እቅድን አጥብቆ ከሚቃወመው መካከል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) ፓርቲ አንዱ ነው።
የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር መልካሙ ሹምዬ፤ የአማራ ክልል ከውጭም ከውስጥም የጸጥታ ስጋት የተጋረጠበት ስለሆነ ውሳኔው ወቅቱን ያልጠበቀና ነባራዊ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ ያላስገባ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
አቶ መልካሙ “ከአማራ ክልል ውጭ ልዩ ኃይሉን ትጥቅ ለማስፈታት እንቅስቃሴ የተጀመረበት ክልል የለም” ከማለታቸው በተጨማሪ በኃይል መልሶ ማደራጀቱ ላይ የፌደራሉም ሆነ የአማራ ክልል ባለስልጣነት ከልዩ ኃይሉ ጋር ምንም ዓይነት ውይይት አላካሄዱም ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ግን በመግለጫቸው ውይይቶች መካሄዳቸውን እና ውሳኔው በሁሉም ክልል ተግባራዊ እንደሚሆን ገልጸው፤ አስተዳደራቸው የክልል ልዩ ኃይል አባላትን ወደ ሌላ መዋቅር ለማስገባት በሚያደርገው ጥረት የትኛውም አይነት ተቃውሞ ቢገጥመውም ውሳኔው ተግባራዊ ይደረጋል ብለዋል።
“ይህ ውሳኔም ለኢትዮጵያ ኅብረ ብሔራዊ አንድነትና ለሕዝቡ ሰላም ሲባል ዋጋ ተከፍሎም ቢሆን ተግባራዊ ይደረጋል” ብለዋል።
ልዩ ኃይሎች “ጊዜያዊ” እንጂ ዘለቄታዊ ጥቅም ስለሌላቸው ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ማስገባት አስፈልጓል ያሉት ጠቅላይ ሚንስትሩ፤ አገሪቱ በክልል ልዩ ኃይሎች ምክንያት የአንድነት ስጋት ገጥሟት ነበር ብለዋል።
“ኢትዮጵያ ከክልል ልዩ ኃይሎች ጋር በተያያዘ ከአንዴም ሁለት ጊዜ የሀገርን ሉዓላዊነትና አንድነት የተገዳደሩ ፈተናዎች ገጥመዋት እንደነበር አይዘነጋም። ከአንድነትና ሉዓላዊነት ሥጋትነት በመለስም በክልሎች መካከል የማያስፈልግ ተፎካካሪነትና ተገዳዳሪነት እንዲፈጠር መንስኤ ሲሆኑ እናያለን” ብለዋል።
“ከጊዜያዊ መፍትሄ ዘላቂ ጥቅም አይገኝም!”
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ በመግለጫቸው የክልል ልዩ ኃይሎች ጊዜያዊ እንጂ እና ዘላቂ ጥቅም ለአገር ሊያስገኙ አይችሉም ብለዋል።
በማዕከላዊ የፀጥታ ተቋማት መመከት የማይቻል አጣዳፊ የጸጥታ ሥጋቶች በሚያጋጥሙ ወቅት እንደ ሚሊሻና ልዩ ኃይል ያሉ ኃይሎች ሊደራጁ እንደሚችሉ ያብራሩት ጠቅላይ ሚንስትሩ፤ በጥድፊያ በጊዜያዊነት የተቋቋሙት ኃይሎች የሚሰጡትም ጊዜያዊ መፍትሔ እንጂ ዘላቂ መፍትሔ አይደለም ብለዋል።
ዘመናዊ ሠራዊት የሚለከው በብዛት ሳይሆን በጥራት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚንስትሩ፤ “አሥር ቦታ ተበጣጥሶ ከተዋቀረ መቶ ሠራዊት ይልቅ በአንድ ማዕከል በሥርዓት የተደራጀ ሠላሳ ሠራዊት ይበልጥ ጠንካራ” ነው ብለዋል።
ልዩ ኃይሎችን ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅር የማስገባት ዕቅድ
የልዩ ኃይል አባላትን ወደ መከላከያ፣ ወደ መደበኛ ፖሊስ ወይም ወደ ፌደራል ፖሊስ እንዲገቡ የማድረግ አጀንዳ ለረጅም ጊዜ ሲታሰብበትና ሲመከርበት የቆየ ጉዳይ መሆኑን ጠቅላይ ሚንስትሩ በመግለጫቸው አመልክተዋል።
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ከሕዝብ ጋር በተደጋጋሚ በተደረጉ ውይይቶች . . . ልዩ ኃይሎች ወደ መከላከያ እንዲጠቃለሉ ሕዝቡ ጠይቋል” ያሉ ሲሆን መንግሥታቸውም ይህን ለመፈጸም ተገቢውን ዝግጅት ማድረጉን ገልጸዋል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ውሳኔው በሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይሎች ላይ የሚተገበር መሆኑን ገልጸው፤ “የዚህ ወይም የዚያ ክልል ልዩ ኃይል ብቻውን ትጥቅ ሊፈታ ነው፤ የዚህኛው ክልል ይቆይ ተብሏል . . . የሚሉ ውዥንብሮችን የሚነዙ አካላት ገሚሶቹ ባለማወቅ ሲሆን፤ የተቀሩት ዓላማቸው ሕዝብ ከማበጣበጥ የዘለለ አይደለም” ያሉ ሲሆን ውሳኔውን ከሚቃወሙት መካከል “ጥቂት የማይባሉት” ከዚህ ቀደም የክልል ልዩ ኃይል መፍረስ አለበት ብለው ሲጽፉና ሲሞግቱ የከረሙ ናቸው ብለዋል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ አስተዳደራቸው የልዩ ኃይል አባላትን ትጥቅ የማስፈታት ዕቅድ እንደሌለው አስታውሰው አባላቱ በሌላ የጸጥታ መዋቅር ገብተው የበለጠ ሥልጠናና ትጥቅ አግኝተው ሀገርን በተሻለ ወደሚያገለግሉባቸው መዋቅሮች እንዲገቡ የሚያደርግ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ ርብርብ እንዲደረግ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።